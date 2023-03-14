PharmaLedger Association 推出醫療保健領域的數碼信任生態系統

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瑞士巴塞爾, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於瑞士的非牟利組織 PharmaLedger Association™（PLA）在 2023 年 3 月 1 日於瑞士盧塞恩舉行的年度大會上宣布，批准其 3 年策略計劃以實施和推廣醫療保健領域的數碼信任生態系統（DTE-H）。 其成員組織還確認了任命八名董事進入董事會，以實現 PLA「生態系統領導力」的核心價值。



PLA 的創始成員包括大小型製藥公司、研究機構、患者代表組織、非牟利組織、技術和醫療保健服務提供商等等，彰顯了醫療保健行業的多樣性。 PLA 表示，該組織肩負著公益機構保護組織的使命，在產品信任、去中心化臨床試驗及供應鏈可追溯性等方面提供通用和可交互操作的數碼解決方案。

產品和項目： 2023 年首季，PLA 將發佈首款合格產品，即供其成員實施的電子產品資訊。

2023 年第二季度，組織將透過其創新 xLab 繼續開發新產品，包括一款提供數碼分身、去中心化身份和可驗證憑證功能的產品，以提高整個醫療保健行業的可見性、安全性、可追溯性和可信度。

2023 年首季，PLA 將發佈首款合格產品，即供其成員實施的電子產品資訊。 2023 年第二季度，組織將透過其創新 xLab 繼續開發新產品，包括一款提供數碼分身、去中心化身份和可驗證憑證功能的產品，以提高整個醫療保健行業的可見性、安全性、可追溯性和可信度。 治理與合規： PLA 將確保持續遵守反壟斷、知識產權、數據私隱和電腦化系統保障的指引，從而充分發揮自身實力，在醫療保健的高度監管環境中開發、鑑定、發佈和維護產品。

PLA 將確保持續遵守反壟斷、知識產權、數據私隱和電腦化系統保障的指引，從而充分發揮自身實力，在醫療保健的高度監管環境中開發、鑑定、發佈和維護產品。 生態系統參與度和發展： 組織將繼續吸納新成員，並與政府當局、貿易協會和標準制定組織合作，確保發展和財務穩健。

組織將繼續吸納新成員，並與政府當局、貿易協會和標準制定組織合作，確保發展和財務穩健。 平台技術與安全：PLA 將致力讓其成員和用戶採用新型解決方案時更方便，同時保持其架構的網絡安全優勢。

PLA 的成立以及醫療保健領域不同成員對其使命的認可，是該行業的重要里程碑。 對於使用全新開源醫療保健解決方案來建立廣受信任的區塊鏈平台，這無疑打開了大門，為患者和生態系統利益相關者創造價值。 PLA 對其 20 位創始成員深表謝意，並廣邀與醫療保健相關的所有組織了解更多資訊，共同推動醫療保健行業進入可靠的 4.0 階段。

PharmaLedger Association 執行董事 Daniel Fritz 說：「從事區塊鏈業務是一項『團隊運動』。 PLA 擁有多元且實力雄厚的創始團隊，其成員秉持共同的願景和推動變革的信念。 借助 PLA，我們擁有合適的工具、資源和路線圖，可以為患者提供更好的醫療保健服務。」

PLA 是 PharmaLedger 研究項目圓滿結束的「成果」，該項目價值高達 2200 萬歐元，由 12 間大型製藥公司和 18 間公營合作機構組成（此聯盟共有 30 個成員單位），並由歐盟（EU）和歐洲製藥工業協會聯合會（EFPIA）的創新健康計劃（Innovative Health Initiative）提供資助。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0682572a-b8ac-4b5b-885b-8af008287cff