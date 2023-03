French English

BOLLORÉ





RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 14 mars 2023

Bons résultats

de l’ensemble des activités du Groupe en 2022 (*)



Chiffre d’affaires : 20 677 millions d’euros, + 20 % à périmètre et change constants.

à périmètre et change constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1) (2)) : 1 502 millions d’euros, +47 % à périmètre et change constants, porté par les très bonnes performances des secteurs Transport et Logistique (578 millions d’euros, +84 %) et Communication (1 086 millions d’euros, +20 %).

Résultat net : 2 724 millions d’euros , intégrant 3 150 millions d’euros de plus-value nette de cession de Bolloré Africa Logistics à MSC pour une valeur d’entreprise nette des minoritaires de 5,7 milliards d’euros. Il intègre également le résultat de déconsolidation de la participation de Vivendi dans Telecom Italia (-1 494 millions d’euros) et la plus-value de cession sur l’apport de la participation dans Banijay à FL Entertainment (515 millions d’euros). Le résultat net 2022 est peu comparable à celui de 2021 qui intégrait la plus-value de déconsolidation d’Universal Music Group (19,9 milliards d’euros). Résultat net part du Groupe 2022 : 3 400 milli on s d’euros .

, intégrant 3 150 millions d’euros de plus-value nette de cession de Bolloré Africa Logistics à MSC pour une valeur d’entreprise nette des minoritaires de 5,7 milliards d’euros. Il intègre également le résultat de déconsolidation de la participation de Vivendi dans Telecom Italia (-1 494 millions d’euros) et la plus-value de cession sur l’apport de la participation dans Banijay à FL Entertainment (515 millions d’euros). Le résultat net 2022 est peu comparable à celui de 2021 qui intégrait la plus-value de déconsolidation d’Universal Music Group (19,9 milliards d’euros). . Trésorerie nette : 1 207 milli on s d’euros au 31 décembre 2022 , à comparer à un endettement net de 3 428 millions d’euros au 31 décembre 2021, suite principalement à la cession de Bolloré Africa Logistics.

à comparer à un endettement net de 3 428 millions d’euros au 31 décembre 2021, suite principalement à la cession de Bolloré Africa Logistics. L iquidité du Groupe : 12 milliards d’euros de disponibilités et de lignes confirmées au 31 décembre 2022, dont 8 milliards d’euros au niveau de Bolloré.

de disponibilités et de lignes confirmées au 31 décembre 2022, dont 8 milliards d’euros au niveau de Bolloré. Proposition de dividende : 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d’acompte déjà versé en septembre 2022), identique à celui versé au titre de 2021.

Constitution d’un comité ad hoc et désignation d’un expert indépendant en vue d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions portant sur 9,78 % du capital au prix de 5,75 euros.





Résultat s de l’exercice 202 2 ( * )

Le Conseil d’administration de Bolloré, réuni le 14 mars 2023, a arrêté les comptes de l’exercice 2022.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 s’élève à 20 677 millions d’euros en croissance de 20 % à périmètre et taux de change constants :

Bolloré Logistics : 7 111 millions d’euros en hausse de 36 %, porté principalement par la hausse des taux de fret dans la commission de transport et des volumes soutenus notamment dans l’aérien ;

Bolloré Energy : 3 599 millions d’euros, +45 %, principalement grâce à la forte hausse des cours des produits pétroliers liée au contexte international ;

Communication (Vivendi) : 9 590 millions d’euros, +5 %, attribuable principalement à Havas (+9 %) et à Gameloft (+19 %) ;

Industrie : 369 millions d’euros ; +1 %, grâce à la progression des activités Systèmes et Films, et malgré le ralentissement de la division Blue (batteries, bus).

En données publiées, le chiffre d’affaires est en hausse de 24 %, compte tenu de +252 millions d’euros de variations de périmètre (dont principalement Prisma Media et SPI chez Groupe Canal+) et de +332 millions d’euros d’effets de change (dépréciation globale de l’euro, notamment par rapport au dollar américain).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (3)) s’établit à 1 502 millions d’euros en hausse de 47 % à périmètre et taux de change constants :

Bolloré Logistics : 437 millions d’euros, +71 %, compte tenu d’un environnement de marché exceptionnel pour la commission de transport ;

Bolloré Energy : 141 millions d’euros, +141 %, bénéficiant d’un bon niveau des marges et de la forte hausse des cours des produits pétroliers ;

Communication : 1 086 millions d’euros (4), +20 %, porté par les bonnes performances des activités de Vivendi (Groupe Canal+, Havas, …) et des sociétés mises en équivalence (UMG, Lagardère) ;

Industrie : -125 millions d’euros en dégradation de -14 millions d’euros en données brutes par rapport à 2021, compte tenu notamment de la forte hausse des coûts (résines, électricité) et du recul d’activité dans les batteries.

Le résultat financier s’établit à - 1 062 millions d’euros contre - 41 millions d’euros en 2021. Il intègre la perte liée à la déconsolidation par Vivendi de la participation dans Telecom Italia (-1 494 millions d’euros) et la plus-value sur Banijay Holdings Group (515 millions d’euros) suite à l’échange par Vivendi de sa participation de 32,9 % dans Banijay contre 19,8 % dans FL Entertainment (FLE), cotée depuis le 1er juillet 2022.

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -345 millions d’euros contre

-583 millions d’euros en 2021. Il intègre principalement -393 millions d’euros de quote-part de résultat net de Telecom Italia. En 2021, il comprenait une dépréciation des titres Telecom Italia de -618 millions d’euros.

Après -192 millions d’euros d’impôts (contre -272 millions d’euros en 2021) et 3 093 millions d’euros de résultat net des activités cédées ou en cours de cession (contre 20 673 millions d’euros en 2021), le résultat net consolidé s’établit à 2 724 millions d’euros, contre 20 224 millions d’euros en 2021. Il comprend 3,2 milliards d’euros de plus-value nette de cession de Bolloré Africa Logistics à MSC pour une valeur d’entreprise nette des minoritaires de 5,7 milliards d’euros. En 2021, le résultat net intégrait pour 19,9 milliards d’euros la plus-value de déconsolidation d’Universal Music Group.

Le résultat net part du Groupe ressort à 3 400 millions d’euros contre 6 062 millions d’euros en 2021.

Les capitaux propres s’établissent à 36 568 millions d’euros, contre 34 418 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2022, le Groupe affiche une trésorerie nette de 1 207 millions d’euros, à comparer à un endettement net de 3 428 millions d’euros au 31 décembre 2021, compte tenu :

d’une trésorerie nette de Bolloré (hors Vivendi) de 2 067 millions d’euros à la suite de la cession de Bolloré Africa Logistics au Groupe MSC ;

d’un endettement de Vivendi de 860 millions d’euros en lien avec l’acquisition de 12,5 % du capital de Lagardère dans le cadre de l’OPA(5) réalisée en 2022, de l’acquisition de titres Multichoice et du retour aux actionnaires (rachats d’actions et dividendes).

A fin décembre 2022, le Groupe dispose de 12 milliards d’euros de disponibilités et de lignes confirmées dont 8 milliards d’euros au niveau de Bolloré.

Structure du Groupe :

Cession de Bolloré Africa Logistics au Groupe MSC

Bolloré SE a annoncé le 21 décembre 2022 la réalisation de la cession au Groupe MSC de 100 % de Bolloré Africa Logistics (BAL) regroupant l’ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, sur la base d’une valeur d’entreprise nette des intérêts minoritaires de 5,7 milliards d’euros.

Le prix de cession des actions s’établit à 5,1 milliards d’euros auquel s’ajoutent 0,6 milliard d’euros de remboursement de comptes courants.

Le chiffre d’affaires de BAL en 2022 s’établit à 2,6 milliards d’euros, par rapport à 2,3 milliards d’euros en 2021.

En application de la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, l’ensemble des activités Transport et Logistique en Afrique pour les exercices 2021 et 2022 a été reclassé en activités cédées.

Editis / Lagardère

Dans le cadre de l’offre publique d’achat (OPA) amicale qui s’est déroulée en deux phases entre le 14 avril et le 9 juin 2022, Vivendi a acquis, au titre de l’offre principale, 17,3 millions d’actions Lagardère pour 433 millions d’euros. Par ailleurs, 31,1 millions d’actions ont été présentées à la branche subsidiaire de l’OPA (22,10 % du capital), consistant en des droits de cession exerçables au prix de 24,10 euros jusqu’au 15 décembre 2023, représentant un engagement financier hors bilan de 740 millions d’euros ( 6 ) .

. Au 31 décembre 2022, suite à l’exercice de 436 712 droits de cession, Vivendi détient 81,4 millions d’actions Lagardère, représentant 57,66 % du capital de Lagardère et 48,36 % des droits de votes théoriques ( 7 ) . Dans l’attente de l’autorisation de la prise de contrôle de Lagardère par les autorités de concurrence ( 8 ) , Vivendi ne dispose que de 22,81 % des droits de vote.

. Dans l’attente de l’autorisation de la prise de contrôle de Lagardère par les autorités de concurrence , Vivendi ne dispose que de 22,81 % des droits de vote. Vivendi poursuit ses échanges avec la Commission Européenne et des discussions avec les potentiels repreneurs d’Editis.

Editis a été reclassé dans les activités en cours de cession (IFRS5) au 31 décembre 2022.

Constitution d’un comité ad hoc et désignation d’un expert indépendant en vue d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions

L’offre s’inscrirait dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale mixte des actionnaires de Bolloré SE du 25 mai 2022. Elle porterait sur 288 607 076 actions Bolloré SE, représentant 9,78 % de son capital social. Le prix envisagé est de 5,75 euros par action Bolloré SE. Le Conseil d’administration arrêtera sa décision sur l’Offre, et le cas échéant émettra son avis motivé au vu de l’attestation d’équité du cabinet A2EF, représenté par Madame Sonia Bonnet Bernard, dans le courant du mois d’avril 2023.

En 2022, Compagnie de l’Odet a acquis 103,0 millions d’actions Bolloré (3,5 % du capital) pour un montant de 485 millions d’euros. Bolloré, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, a acquis 2,4 millions de ses propres actions pour un montant de 10,7 millions d’euros.











Proposition de dividende : 0,0 6 euro par action











Il sera proposé à l’Assemblée générale de distribuer un dividende de 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d’acompte déjà versé en septembre 2022), identique à celui versé au titre de 2021.







Le détachement du dividende interviendra le 20 juin 2023 et le paiement, exclusivement en espèces, le 22 juin 2023.



















****

***

*



































































































































Chiffres clés consolidés de Bolloré









(en millions d’euros) 2022 (*) 2021 (*) Variation 2021-2022 Chiffre d'affaires 20 677 16 640 24% EBITDA(1) 2 192 1 407 56% Amortissements et provisions (690) (564) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) 1 502 843 78% Amortissements issus des PPA (1) (271) (396) Résultat opérationnel 1 231 447 175% dont mises en équivalence opérationnelles (2) 372 129 Résultat financier (1 062) (41) Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non-opérationnelles (345) (583) Impôts (192) (272) Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 3 093 20 673 Résultat net 2 724 20 224 Résultat net part du Groupe 3 400 6 062 Minoritaires (676) 14 162 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Variation 2021-2022 Capitaux propres 36 568 34 418 2 151 dont part du Groupe 23 269 19 479 3 790 Endettement net / (trésorerie) (1 207) 3 428 (4 634) Gearing (3) n.a. 10%

(*) Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent : (i) UMG jusqu'au 22/09/2021 (à compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle), (ii) l’ensemble des activités Transport et Logistique du Groupe en Afrique sur les exercices 2021 et 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022), (iii) Editis sur les exercices 2021 et 2022 (au 31 décembre 2022, compte tenu du projet de cession d’Editis, cette activité est considérée en cours de cession).

(1) Voir Glossaire.

(2) Dont pour 2022, les contributions d’UMG (97 millions d’euros) et de Lagardère (98 millions d’euros) mises en équivalence opérationnelles chez Vivendi et la contribution d’UMG mis en équivalence opérationnelle chez Bolloré (170 millions d’euros), après la prise en compte des amortissements des PPA.

(3) Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres.







































Évolution du chiffre d’affaires par activité en 2022 (*)













(en millions d’euros) 2022 2021 Croissance Croissance publiée organique Bolloré Logistics 7 111 5 038 41% 36% Bolloré Energy 3 599 2 509 43% 45% Communication (Vivendi) 9 590 8 712 10% 5% Industrie 369 370 (0%) 1% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 7 11 (38%) (38%) Total 20 677 16 640 24% 20%





Évolution du chiffre d’affaires par trimestre (*)









(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2022







2021

(1) 2021 2022







2021

(1) 2021 2022







2021

(1) 2021 2022







2021

(1) 2021 Bolloré Logistics 1 736 1 070 1 030 1 808 1 146 1 098 1 822 1 398 1 321 1 745 1 635 1 591 Bolloré Energy 848 559 565 772 592 600 951 602 610 1 030 724 734 Communication (Vivendi) 2 216 2 039 1 931 2 310 2 212 2 089 2 366 2 329 2 244 2 698 2 542 2 447 Industrie 112 77 80 94 93 94 73 93 95 91 102 102 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 4 4 Total 4 912 3 747 3 608 4 987 4 045 3 883 5 213 4 425 4 273 5 565 5 007 4 877

(*) Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent : (i) UMG jusqu'au 22/09/2021 (à compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle), (ii) l’ensemble des activités Transport et Logistique du Groupe en Afrique sur les exercices 2021 et 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022), (iii) Editis sur les exercices 2021 et 2022 (au 31 décembre 2022, compte tenu du projet de cession d’Editis, cette activité est considérée en cours de cession).

(1) A périmètre et change constants.





Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA) (*)

















(en millions d’euros) 2022 * 2021 * Croissance publiée Croissance organique Transport et Logistique (1) 578 319 81% 84% Bolloré Logistics 437 244 79% 71% Bolloré Energy 141 75 89% 141% Communication 1 086 698 56% 20% Vivendi (2) 868 640 36% 25% UMG (MEO Bolloré 18%) 218 58 277% 6% Industrie (1) (125) (111) (12%) 5% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) (37) (62) 39% 41% EBITA Groupe Bolloré 1 502 843 78% 47%

(*) Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent : (i) UMG jusqu'au 22/09/2021 (à compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle), (ii) l’ensemble des activités Transport et Logistique du Groupe en Afrique sur les exercices 2021 et 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022), (iii) Editis sur les exercices 2021 et 2022 (au 31 décembre 2022, compte tenu du projet de cession d’Editis, cette activité est considérée en cours de cession).

(1) Avant frais de groupe et redevances de marque Bolloré.

(2) Dont en 2022, les contributions d’UMG (124 M€) et de Lagardère (98 M€) mises en équivalence chez Vivendi.

La présentation détaillée des résultats est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel (URD).

*****

***

*

Comparabilité des comptes

Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent :



UMG jusqu'au 22/09/2021 (à compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle).



L’ensemble des activités Transport et Logistique du Groupe en Afrique sur les exercices 2021 et 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022). Editis sur les exercices 2021 et 2022 (au 31 décembre 2022, compte tenu du projet de cession d’Editis).





et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent :

Indicateurs de performance



Au 31 décembre 2022, le Groupe Bolloré n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux du 31 décembre 2021. Toutefois, les données de l’EBITA et du résultat opérationnel sont désormais présentées avant frais de Groupe.





Évolution du périmètre de consolidation



Prisma Media est consolidé par Vivendi depuis le 1er juin 2021.



Lagardère est mis en équivalence depuis le 1er juillet 2021. UMG est mis en équivalence depuis le 23 septembre 2021. Au 31 décembre 2022, Vivendi a cessé de comptabiliser Telecom Italia comme une participation mise en équivalence, considérant ne plus exercer une influence notable sur Telecom Italia eu égard à la démission de ses deux représentants (Messieurs Arnaud de Puyfontaine et Franck Cadoret) du Conseil d’administration de Telecom Italia.



Evolution des principales devises

Taux moyen 2022 2021 Variation USD 1,05 1,18 11% GPB 0,85 0,86 1% PLN 4,68 4,56 (3%) JPY 137,97 129,83 (6%) CNY 7,08 7,63 7 % ZAR 17,20 17,47 2 %

Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Bolloré considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Bolloré ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

(1 Voir glossaire

(2) Dont contributions des mises en équivalence opérationnelles chez Vivendi (UMG (124 millions d’euros) et Lagardère (98 millions d’euros)) :

+222 millions d’euros et contribution de la mise en équivalence opérationnelle d’UMG chez Bolloré : +218 millions d’euros.

(*) Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent : (i) UMG jusqu'au 22/09/2021 (à compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle), (ii) l’ensemble des activités Transport et Logistique du Groupe en Afrique sur les exercices 2021 et 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022), (iii) Editis sur les exercices 2021 et 2022 (au 31 décembre 2022, compte tenu du projet de cession d’Editis, cette activité est considérée en cours de cession).

(3) Avant frais de groupe et redevances de marque Bolloré, voir glossaire pour la définition de l’EBITA.

(4) Dont en 2022, les contributions d’UMG (124 millions d’euros) et de Lagardère (98 millions d’euros) mises en équivalence chez Vivendi.

(*) Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent : (i) UMG jusqu'au 22/09/2021 (à compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle), (ii) l’ensemble des activités Transport et Logistique du Groupe en Afrique sur les exercices 2021 et 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022), (iii) Editis sur les exercices 2021 et 2022 (au 31 décembre 2022, compte tenu du projet de cession d’Editis, cette activité est considérée en cours de cession).

(5) Au 31 décembre 2022, 30 702 569 droits de cession sont exerçables au prix unitaire de 24,10€ jusqu’au 15 décembre 2023 inclus, représentant un engagement hors bilan de 740 M€ chez Vivendi et portant sur 21,75 % du capital de Lagardère

(6) Au 31/12/2022 et portant sur 21,75 % du capital

(7) Sur la base du nombre de droits de vote théoriques de Lagardère au 31/12/2022

(8) Conformément à l’article 7(2) du Règlement (CE) 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

Pièce jointe