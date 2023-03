LUMIBIRD : RÉSULTATS ANNUELS 2022

French English

Lannion, le 14/03/2023 – 17h45

RÉSULTATS ANNUELS 2022

EB ITDA ( 1) de 31,3 M€ (-4% yoy ) dans une année d’investissement et de tensions économiques globales

Retour à une marge d’ EBITDA à 19% (23% hors éléments non récurrents) au 2 nd semestre

Prolongation des objectifs de croissance et profitabilité





Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a redressé ses marges au 2nd semestre pour terminer l’année avec un EBITDA de 31,3 M€, en retrait de 4%. Les tensions sur les approvisionnements et les charges de structure nécessaires pour anticiper la croissance expliquent la moindre rentabilité de l’exercice. Ces impacts sont progressivement amortis, grâce à la croissance de l’activité et aux mesures mises en place pour lutter contre les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement et à la hausse des coûts. Ainsi, le Groupe prolonge à moyen terme ses objectifs d’une croissance organique de 8 à 10% et vise une hausse de la marge d’EBITDA à 25% en 2026, avec un objectif de 18 à 23% pour l’année 2023.

Extrait des états financiers consolidés annuels condensés arrêtés par le Conseil d’Administration

en date du 14 mars 2023

au 31 décembre (en M€)



2022



2021



Variation Valeur % Chiffre d’affaires 191,0 162,5 +28,5 +18% EBITDA1) 31,3 32,6 (1,3) -4% % CA 16,4% 20,1% Résultat opérationnel courant 16,4 19,8 (3,4) -17% % CA 8,6% 12,2% Résultat opérationnel 17,3 19,1 (1,9) - Résultat avant impôts 14,4 17,6 (3,2) - Résultat net 11,4 13,9 (2,5) -

(1) EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

Accélération de la croissance pour les deux divisions dans un contexte mondial complexe

Après un 4e trimestre record (+32% à 66 M€), le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe LUMIBIRD s’est élevé à 191 M€ en 2022, réparti de façon homogène entre les divisions Photonique (93,5 M€, +23%) et Médical (97,5 M€, +13%). La croissance annuelle du Groupe a été de 18%, et 12% à périmètre et taux de change constant. L’impact de périmètre est lié à l’intégration au 31 mai des activités Télémètres de défense de Lumibird Photonics Sweden, dont la contribution s’élève à 5,7 M€ sur l’année. L’effet de change annuel est positif et représente 3,7 M€, majoritairement lié à l’appréciation du dollar sur la période.

La division Photonique a enregistré une croissance vigoureuse en Europe (+38%) et aux Etats-Unis (+26%), mais les ventes ont légèrement reculé en Chine, où la politique zéro COVID a pesé sur l’économie.

La division Médical a été plus résiliente en Asie (+11%) ; elle a enregistré une croissance dynamique aux Etats-Unis (+18%) et une croissance limitée (+5%) en Europe, marquée par le conflit en Ukraine.

Cette poursuite d’une croissance vigoureuse s’est effectuée dans un contexte politico-économique complexe auquel le Groupe s’est adapté, notamment en augmentant son niveau de stock, en faisant appel à des brokers pour sécuriser ses approvisionnements et en réaffectant une partie des effectifs R&D au sourcing de composants en pénurie. Lumibird a par ailleurs poursuivi ses investissements stratégiques à la fois sur ses moyens humains avec une hausse des effectifs de 13% et sur ses moyens industriels avec des investissements sur 4 sites (Lannion, Villejust, Ljubjana, Göteborg). Ces éléments permettent d’éclairer la structuration des résultats 2022.

Redressement des résultats au 2nd semestre

Synthèse des résultats par division

En M€



Photonique Médical 2021 2022 Var (%) 2021 2022 Var (%) Chiffre d’affaires 76,4 93,5 +22,5% 86,1 97,4 +13,2% Marge brute 50,0 58,1 +16,4% 53,3 59,8 +12,1% % 65,4% 62,2% 61,9% 61,3% EBITDA(1) 16,1 14,2 -12,0% 16,5 17,1 +3,8% % 21,1% 15,2% 19,2% 17,6% ROC 8,7 4,7 -45,4% 11,1 11,6 +4,8% % 11,3% 5,1% 12,9% 11,9%

Le taux de marge brute du Groupe est resté élevé en 2022, à 61,8% contre 63,6% un an plus tôt. Les tensions inflationnistes ont moins impacté la division Médical (61,3% de marge brute vs 61,9% en 2021) où les augmentations de prix peuvent être répercutées rapidement, là où la division Photonique (62,2% vs 65,4%) est freinée par une structure de contrats à plus long terme.

Les investissements de croissance dans la structuration de l'organisation et les charges d’adaptation aux tensions des approvisionnements ont eu pour effet un léger recul de l’EBITDA, de 32,6 M€ à 31,3 M€, soit une marge d’EBITDA de 16,4%. La marge s’est nettement améliorée au 2e semestre, à 19% contre 13% au 1er. Retraitée des éléments non récurrents (effets brokers et mobilisation d’équipes R&D à la requalification de composants, soit un total de 5 M€), la marge d’EBITDA s’élève à 19% sur l’ensemble de l’année 2022 et à 23% au second semestre.

L’amélioration de la rentabilité au 2e semestre a porté sur les deux divisions, mais sur l’ensemble de l’année, la division Photonique, plus impactée par les investissements de croissance, subit un retrait plus marqué (marge d’EBITDA à 15,2% vs 21,1% en 2021) que la division Médical (17,6% vs 19,2% en 2021).

Le résultat opérationnel courant s’établit en 2022 à 16,4 M€, contre 19,8 M€ en 2021.

Après un résultat financier de -2,8 M€ (vs -1,5 M€ en 2021) et des impôts à 3,1 M€ (vs 3,7 M€ en 2021), le résultat net ressort à 11,4 M€, contre 13,9 M€ en 2021.

Flux de trésorerie : hausse des stocks et forts investissements

En M€ 2021 2022 Flux de trésorerie générés par l’activité 26,6 1,4 Dont MBA avant impôt et frais financier 33,6 30,1 Dont Variation du BFR (8,8) (29,2) Dont Impôts décaissés 1,8 0,5 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (28,6) (29,3) Dont Investissements industriels (18,2) (20,7) Dont croissance externe (2,1) (8,1) Dont autres actifs financiers (8,3) (0,6) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (18,2) (7,9) Dont Augmentation de capital - - Dont nouveaux financements nets 20,2 (3,6) Dont service de la dette (2,2) (2,9) Dont autres variations 0,2 (1,4) VARIATION DE TRESORERIE1 16,2 (35,8)

La sécurisation des stocks de matières premières, ainsi que l’intégration des stocks de Lumibird Photonics Sweden (activité télémètre défense en Suède) ont eu pour effet une augmentation des stocks de 19,6 M€ en 2022. Avec la hausse des créances clients résultant de la croissance de l’activité, l’augmentation du BFR (+29,2 M€) consomme pratiquement toute la marge brute d’autofinancement (30,1 M€).

2022 a par ailleurs été une année de forts investissements dans l’outil industriel, en particulier pour l’expansion du site de Lannion, la création du site de Göteborg pour intégrer les activités télémètres, et la préparation des nouveaux sites de Villejust et de Ljubljana. Les investissements industriels nets s’élèvent ainsi à 20,7 M€ sur l’exercice. Le besoin global de trésorerie, de 27,9 M€, est entièrement couvert par la trésorerie existante.

Situation bilantielle

La dette financière nette, composée de 114,2 M€ de dette financière brute et 61,7 M€ de trésorerie active, s’élève au 31 décembre à 52,5 M€, à comparer à 49,2 M€ au 30 juin 2022 et 14,9 M€ au 31 décembre 2021.

LUMIBIRD conserve une situation financière solide avec un gearing de 27%, qui permet au Groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance externe, notamment grâce à une dette d’acquisition mobilisable de 82,5 M€.

Extrait du bilan consolidé

(en M€) 31.12.2021 31.12.2022 Goodwill 70,3 69,9 Actifs non courants (hors Goodwill) 94,5 114,9 Actifs courants (hors trésorerie) 85,8 125,5 Trésorerie et équivalent de trésorerie 97,1 61,7 TOTAL ACTIF 347,6 372,0 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 181,3 193,4 Passifs financiers2 non courants 97,9 48,6 Autres Passifs non courants 10,5 10,1 Passifs financiers courants 14,1 65,6 Passifs courants 43,8 54,3 TOTAL PASSIF 347,6 372,0

Perspectives

Les marchés de Lumibird restent extrêmement porteurs et le renforcement des capacités grâce aux investissements sur l’outil industriel devraient soutenir une forte dynamique commerciale dans les semestres à venir.

Dans ce contexte, le Groupe vise en 2023 un chiffre d’affaires publié de 250 M€ (incluant une croissance de son activité organique de 8% à 10% ainsi que d’éventuelle croissance externe), et un retour du taux de marge d’EBITDA dans une fourchette de 18 à 23%. A moyen-terme (horizon 2026), l’objectif est le maintien d’une croissance organique de 8 à 10% et une progression de la marge d’EBITDA à 25%.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2023, le 24/04/2023, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l’actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan

2 Les passifs financiers (courant et non courants) correspondent aux dettes financières et intègrent les dettes de location en application d’IFRS16

