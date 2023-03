GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 116,4 M€ - Consolidation de la reprise - Croissance de +21,1 % vs 2022 à périmètre constant - AG du 22 mars : proposition de distribution d’un dividende de 0,32 €

French English

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 116,4 M€ (contre 98,1 M€ en 2022)

Consolidation de la reprise

Croissance de +21,1 % vs 2022 à périmètre constant

Assemblée Générale du 22 mars : proposition de distribution d’un dividende de 0,32 €/action

Paris, le 14 mars 2023, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2023 (novembre 2022 à janvier 2023).

Pour mémoire, au cours du 1er trimestre de l’exercice précédent (novembre 2021 à janvier 2022), les casinos du Groupe continuaient de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pesaient sur leur fréquentation :

En France : « passe sanitaire », tests antigéniques et PCR payants et introduction du « passe vaccinal » à compter du 24 janvier 2022,

En Suisse : instauration du « passe vaccinal » à compter du 20 décembre 2021, levée le 17 février 2022.

Par ailleurs, le 1er trimestre 2023 tient compte d’un effet périmètre lié notamment à la vente de la participation détenue dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 (PBJ de 2,4 M€ au 1er trimestre 2022 et de 3,7 M€ au 1er trimestre 2020) et à l’entrée dans le giron du Groupe du casino de Middelkerke à compter du 1er juillet 2022, pour une ouverture le 8 juillet 2022 après quelques travaux (PBJ de 0,7 M€ au 1er trimestre 2023).

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 116,4 M€ (contre 98,1 M€ en 2022) soit +18,6 %

En tenant compte des éléments précités, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 171,9 M€ sur le 1er trimestre 2023 contre 141,8 M€ un an plus tôt, en hausse de +21,3 %. À périmètre constant, il progresse de +22,9 % par rapport au 1er trimestre 2022 (+8,4 % par rapport au 1er trimestre 2020).

En France, le PBJ au 1er trimestre 2023 augmente de +22,2 % à 153,8 M€, porté par toutes les formes de jeux : +19,1% pour les machines à sous, +24,8 % pour les jeux de table non électroniques et +42,4 % pour les formes électroniques de jeux.

À l’étranger, le PBJ s’inscrit en hausse de +13,4% par rapport au 1er trimestre 2022, à 18,1 M€, et de +28,7 % par rapport au 1er trimestre 2022 à périmètre constant. Les jeux online suisses progressent de 25,4% sur un an.

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +17,3 % à 96,8 M€ au 1er trimestre 2023. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 s’établit à 116,4 M€, en hausse de +18,6 % sur un an, après prise en compte du chiffre d’affaires des autres activités. À périmètre constant (sans l’exploitation des jeux physiques et online et des paris en ligne à Ostende, en Belgique), il progresse de +21,1 % par rapport au 1er trimestre 2022 (+3,3 % par rapport au 1er trimestre 2020).

Assemblée Générale et distribution de dividende

Au cours de l’Assemblée Générale qui se tiendra le mercredi 22 mars prochain, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d’un dividende d’un montant de 3 080 650,88 € (soit 0,32 € par action). La mise en paiement de ce dividende se fera au plus tard le 31 juillet 2023.

Lancement du Joker Club

Partouche Multiverse, filiale Web3 du Groupe Partouche est heureux d'annoncer le lancement de Joker Club, une collection de 8 888 Jokers sous forme de NFT. Ces NFT offrent des avantages exclusifs dans l'écosystème Partouche et chez ses partenaires. Du 10 au 19 mars 2023, les clients du casino pourront accéder à la prévente. La vente publique officielle (MINT) aura lieu le 23 mars prochain.

L'objectif est de bâtir la communauté Partouche 3.0, en cette année des 50 ans du Groupe qui a toujours eu dans son ADN l'innovation. À travers Partouche Multiverse, le Groupe fait un pas dans le Web3 et les activités blockchain. Une nouvelle façon de vivre le divertissement en se connectant avec de nouveaux usages et de nouveaux publics. Plus d'informations sur www.jokerclub.io.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale : mercredi 22 mars 2023

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre : mardi 13 juin 2023, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Construction du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2023 2022 Variation 2023/2022 2020 Produit Brut des Jeux (PBJ) 171,9 141,8 21,3% 174,8 Prélèvements -75,2 -59,3 26,8% -71,8 Produit Net des Jeux (PNJ) 96,8 82,5 17,3% 103,0 Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 20,5 16,6 23,6% 24,6 Programme de fidélisation -0,8 -0,9 -10,7% -0,9 Chiffre d'affaires total consolidé 116,4 98,1 18,6% 126,7

2- Ventilation du CA par secteur d’activité au 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2023 2022 Variation 2023/2022 2020 Casinos 108,9 91,9 18,5% 117,5 Hôtels 5,2 3,9 34,1% 1,4 Autres 2,3 2,3 -2,7% 7,9 Chiffre d'affaires total consolidé 116,4 98,1 18,6% 126,7

3- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

