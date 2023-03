Telesis Bio präsentiert auf dem RNA Leaders Europe Kongress

French German

SAN DIEGO, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telesis Bio Inc. (NASDAQ: TBIO), ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für Multi-Omics und synthetische Biologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Benchtop-Automatisierungslösungen für die mRNA-Synthese auf dem morgen in Basel beginnenden RNA Leaders Europe Kongress vorstellen wird. Zusätzlich zu dieser Vorstellung wird Telesis Bio Vorträge in zwei Sessions halten: Jyotsna Venugopal, Ph.D., Director of Product Marketing, wird „Automated synthetic biology solutions for optimizing CAR-T development workflows“ (Automatisierte Lösungen für die synthetische Biologie zur Optimierung der Arbeitsabläufe in der CAR-T-Entwicklung) in der Session am Eröffnungstag präsentieren und Qi Zhang, Ph.D., Wissenschaftler, wird „Automated solutions for addressing mRNA synthesis bottlenecks in therapeutics discovery” (Automatisierte Lösungen zur Behebung von Engpässen bei der mRNA-Synthese zur Entdeckung von Therapeutika) in der Postersession präsentieren.



Das preisgekrönte BioXp ® -System und die dazugehörigen BioXp ® mRNA-Synthesekits ermöglichen bei Bedarf über Nacht und auf Knopfdruck eine automatisierte Synthese von mRNA, ausgehend von der DNA-Sequenz des Kunden oder eigener Plasmid-DNA. Das System ermöglicht es Forschern, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, indem sie die mRNA von Interesse innerhalb von Tagen anstatt von Wochen oder Monaten gewinnen.

„Indem den Forschern ermöglicht wird, den Engpass zu überwinden, der durch lange Vorlaufzeiten für die Herstellung oder den Kauf ihrer mRNA entsteht, können sie ihre Design-Build-Test-Arbeitsabläufe besser integrieren und schneller durchführen. Wir glauben, dass unser BioXp®-System Forschern helfen kann, die Entdeckung von Medikamenten zu beschleunigen, insbesondere in den Bereichen Onkologie und Infektionskrankheiten“, so Todd R. Nelson, Ph.D., CEO und Gründer von Telesis Bio.

Wenn Sie weitere Informationen über die BioXp® mRNA-Synthesekits wünschen oder eine Bestellung aufgeben möchten, besuchen Sie bitte telesisbio.com/products/bioxp-kits/mrna-synthesis/.

Über Telesis Bio

Telesis Bio gibt Wissenschaftlern die Möglichkeit, neuartige, auf synthetischer Biologie basierende Lösungen für viele der größten Herausforderungen der Menschheit zu entwickeln. Als Erfinder der branchenüblichen Gibson Assembly®-Methode und des ersten kommerziellen automatisierten DNA- und mRNA-Synthesesystems ermöglicht Telesis Bio das schnelle, genaue und reproduzierbare Schreiben von DNA und mRNA für zahlreiche nachgeschaltete Märkte. Das preisgekrönte BioXp®-System konsolidiert, automatisiert und optimiert den gesamten Arbeitsablauf der Synthese, Klonierung und Amplifikation. Das Ergebnis ist eine praktisch fehlerfreie DNA- und RNA-Synthese in großem Maßstab innerhalb von Tagen und Stunden statt Wochen oder Monaten. Wissenschaftler auf der ganzen Welt setzen die Technologie in ihren eigenen Laboren ein, um das Paradigma des Entwurfs, der Herstellung und der Prüfung für neuartige, hochwertige Produkte für die Präzisionsmedizin, die Entdeckung biologischer Arzneimittel, die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien, das Genome Editing sowie die Zell- und Gentherapie zu beschleunigen. Telesis Bio ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in San Diego. Weitere Informationen finden Sie unter www.telesisbio.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung widerspiegeln und gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht werden. Diese Aussagen beinhalten Aussagen und Prognosen über die zukünftige finanzielle Leistungsfähigkeit von Telesis Bio sowie Aussagen über die zukünftige Veröffentlichung und den Erfolg von neuen und bestehenden Produkten und Dienstleistungen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Annahmen, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, gehören die Risiken, die im Abschnitt Risikofaktoren und an anderer Stelle in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q beschrieben sind, der am 11. November 2022 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und man sollte sich nicht zu sehr auf sie verlassen. Telesis Bio lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.