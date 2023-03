El Grupo STRACON se expande en Chile con la adquisición del servicio de gestión de activos y alquiler de equipos de AMECO

TORONTO, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo STRACON ("STRACON" o "el Grupo"), un importante grupo de servicios de minería enfocado en América del Norte y del Sur, y propiedad mayoritaria del gestor de activos globales Ashmore Group plc (LSE: ASHM), amplió hoy su alcance geográfico y oferta de servicios en Chile, el principal productor mundial de cobre, mediante la adquisición de AMECO South America ("AMECO") de Fluor Corporation (la "Adquisición"). Los términos de la transacción no fueron revelados.



AMECO es un negocio de alquiler de equipos que gestiona una flota de aproximadamente 1.000 activos especializados que son utilizados por clientes del sector minero. El negocio de AMECO se concentra en Chile, donde presta servicios a una cartera de clientes que incluye importantes productores de cobre como Antofagasta Minerals, BHP, Capstone Copper, Codelco y Lumina Copper. Además de ser el principal productor mundial de cobre, Chile cuenta con las mayores reservas de cobre y litio del mundo, ambos elementos críticos para la transición energética global. Las relaciones con los clientes desarrolladas por AMECO a lo largo de sus 29 años de historia representan una plataforma inquebrantable desde la cual STRACON puede expandir significativamente su presencia en Chile.

"Quiero dar la bienvenida a STRACON a las 1.365 personas que han trabajado incansablemente para establecer a AMECO como un proveedor confiable de servicios para los sectores mineros de Perú y Chile", dijo Steve Dixon, CEO del Grupo STRACON. "La adquisición agregará alcance y escala a las operaciones de STRACON, aumentará los ingresos en aproximadamente un 25%, agregará nuevas líneas de servicios y geografías, y tendrá un impacto inmediato en las ganancias. La adquisición no solo fortalecerá nuestra capacidad para licitar en grandes proyectos en la región, sino que también diversificará aún más nuestras fuentes de ingresos. Somos plenamente conscientes de la importancia del experimentado equipo de liderazgo de AMECO y del compromiso continuo de los empleados de AMECO para lograr el éxito del cliente y alcanzar las sinergias de venta cruzada que son posibles".

Acerca del Grupo STRACON

El Grupo STRACON ofrece soluciones y tecnologías mineras innovadoras a compañías mineras que operan en toda la región, incluyendo países como Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. La compañía sirve como puente entre sus clientes mineros y las comunidades locales para apoyar la producción responsable de minerales que son críticos para la cadena de suministro global y la transición energética. Con su amplio portafolio de soluciones especializadas para minas subterráneas y de cielo abierto, STRACON puede mejorar el valor y la sostenibilidad de cualquier mina. Fundada hace casi 30 años, los servicios de STRACON han crecido para abarcar cada etapa del ciclo de vida de una mina, desde la prefactibilidad, planificación y diseño, capacitación de la fuerza laboral, instalación de infraestructura, construcción de la minas, instalación de la planta de procesamiento, operaciones y, finalmente, remediación y restauración al final de la vida útil de una mina. El Grupo STRACON tiene sedes centrales en Toronto, Canadá y Lima, Perú, y sus compañías operativas incluyen STRACON, Dumas y STRACON Technologies.

No es una oferta para vender ni una solicitud para comprar valores

Este anuncio no constituye una oferta para vender ni una solicitud para comprar valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Declaración de advertencia sobre información prospectiva

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (conjuntamente, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa las palabras "esperar", "hacer", "podría", "haría", "creer", "continuar", “procurar” y expresiones similares o derivadas de estas tienen la intención de identificar las declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: la contribución esperada de AMECO a los ingresos del Grupo STRACON; y el beneficio estratégico esperado de las relaciones con los clientes de AMECO.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar resultados o eventos reales que difieran materialmente de los anticipados en tales declaraciones prospectivas. No se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa. STRACON no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración prospectiva, excepto en la medida que así lo exija la ley. Los resultados reales podrían diferir materialmente de las expectativas anticipadas en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, supuestos e incertidumbres, que incluyen, entre otros: las condiciones económicas, de mercado y de negocio generales; cualquier impacto de la pandemia de COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania; la capacidad de STRACON para ejecutar sus estrategias de negocio; la capacidad de STRACON para completar proyectos; acciones competitivas de otras empresas; acciones de autoridades gubernamentales, grupos políticos y otros reguladores; cambios y desarrollos en las regulaciones ambientales y otras regulaciones; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de STRACON. Para obtener información adicional, visite el sitio web de STRACON en WWW.STRACON.COM. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de precaución.