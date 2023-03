ITS Group : Chiffre d’affaires annuel 2022 168 M€ en croissance de 13%

ITS Group, ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, publie son chiffre d'affaires consolidé pour l'ensemble de l'exercice 2022.

Chiffre d’affaires consolidées en K€ 2022 2021 Variation N/N-1 ACTIVITE FRANCE 150 291 133 889 12% ACTIVITE ETRANGERES 17 962 15 457 16% 168 253 149 346 13%

La croissance liée aux variations de périmètre (AMD, Hiuma et Youzou) représente 6 M€ sur l’exercice. La croissance organique représente ainsi +13 M€ soit +8,7%

Par activité, le chiffre d'affaires annuel se décompose de la manière suivante :

Les activités « Hosting, Cloud, Cybersécurité et Services managés » affichent une croissance organique de +6%, contribuant pour près de 25 M€ sur l'année. L'exercice 2022 a notamment été marqué par le lancement de nouvelles offres de sécurité (SOCTrust, EDR ou encore sauvegarde immuable), témoignant de la bonne adéquation de l'offre avec les attentes des donneurs d'ordre. Les projets de modernisation portant principalement sur les problématiques d’Automation présentent également une croissance très significative. Pour 2023, ITS Integra continuera de s'appuyer sur son dynamisme et sur la croissance embarquée liée à la forte récurrence de son activité et vise ainsi un chiffre d'affaires de 28 M€ pour 2023.

(ITS Eugena) et (BlueTrusty) ont connu chacune une hausse de leur chiffre d’affaires de plus de 25%. Spécialisée dans les domaines des infrastructures, opérations IT, cybersécurité opérationnelle et observabilité , ITS Services a enregistré sur 2022 une croissance de son chiffre d’affaires de 22% comprenant les acquisitions, lui permettant d’atteindre les 100 M€. Cette croissance soutenue témoigne de la dynamique de ces thématiques chez nos clients grands comptes qui accélèrent leurs virages vers le cloud et l’automatisation de leurs opérations informatiques tout en concentrant leurs efforts sur la protection de leurs infrastructures et applications.

Le pôle Mobilité et Poste de travail d'ITS Ibelem, réalise quant à lui un exercice à 11 M€, en croissance organique de 6%. Il a par ailleurs acquis fin 2022 la société Youzou afin de consolider son expertise dans les solutions collaboratives et le Digital Workplace.

Perspectives 2023

ITS Group continu à transformer les enjeux de la souveraineté numérique en opportunités de croissance pour les entreprises. Le groupe ambitionne de poursuivre ses engagements liés à sa démarche RSE, afin d’améliorer l’ensemble des processus opérationnels et avoir un impact écologique et sociétal positif sur le long terme. A ce titre, ITS Group s’est associé au dispositif EcoWatt et compte bien renforcer les mesures de réduction de consommation d’électricité et de sensibilisation auprès de ses collaborateurs pour aller plus loin dans les écogestes.