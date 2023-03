Årsrapport for SKAKO 2022

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 15. marts 2023

Selskabsmeddelelse nr. 4/2023



SKAKO leverer rekordresultat med et EBIT på 31 mio.kr. efter et år med fremgang på alle parametre og indstiller til rekordudbytte på 5 kr. pr. aktie

SKAKO rapporterer en stigning i nettoomsætningen på 20% og en vækst i EBIT på 52%. Q4 viste som forventet en stærk fremgang med en vækst i omsætningen på 17% og en markant vækst i EBIT i forhold til året før. Væksten kommer primært fra de europæiske markeder og USA, og vi ser en meget positiv udvikling i SKAKO Concrete samt i recycling i SKAKO Vibration.

”Vi er yderst tilfreds med at begge vores forretningsområder Concrete og Vibration leverer meget stærke resultater med tocifrede stigningsprocenter i ordreindgang, omsætning og indtjening.

Den meget store ordrebeholdning ved indgangen til 2023 giver et solidt fundament til at levere endnu bedre resultater i 2023, jf. vores seneste udmelding om et forventet EBIT i 2023 på 33-38 mio.kr. Vi forventer således at nå vores udmeldte ambition for 2024 allerede i år og har derfor opjusteret disse ambitioner. Vi forventer nu en omsætning på omkring 530 mio. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) på 40 til 45 mio.kr. i 2024”.

Det stærke resultat for 2022 gør det også muligt at udbetale udbytte på 5 kr. pr. aktie mod 4 kr. pr. aktie sidste år. Dette svarer til et ”dividend yield” på 8%, hvilket også må siges at være meget tilfredsstillende”, siger bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Highlights for 2022

SKAKO oplever en stigende ordreindgang i begge divisioner og især i de kundesegmenter, som bruger vores produkter til at styrke deres bæredygtighed. Dermed afsluttes 2022 med en ordbeholdning på 215 mio.kr., en stigning på 76% i forhold til 2021. Dette giver et stærkt afsæt for fortsat vækst i 2023.





SKAKO oplever en stigning i omsætning på 20%, hvilket er drevet af en vækst i plant sales på 22% og aftersales på 18%.





Bruttoresultatet steg med 23% som følge af omsætningsvækst og højere effektivitet i produktionen. Bruttomarginen steg med 0,6pp til 26,2% drevet af højere marginer i begge divisioner. Den positive udvikling skyldes eksekvering af SKAKO’s effektivitetsprogram samt den stramme kontrol, indeksering af kundekontrakter og et tæt samarbejde med leverandører.





Resultat af primær drift (EBIT) før special items steg med 52% til 31 mio.kr. drevet af højere omsætning og en højere bruttomargin. De underliggende resultater inden for både Concrete og Vibration er forbedret i forhold til tidligere år.





før special items steg med 52% til 31 mio.kr. drevet af højere omsætning og en højere bruttomargin. De underliggende resultater inden for både Concrete og Vibration er forbedret i forhold til tidligere år. Årets resultat steg med 90% til 25,1 mio.kr., med bedre resultater i begge divisioner. Det bedre resultat skyldes forbedring af alle væsentlige parametre: Vækst i aktivitet, ordrer og omsætning, forbedring af marginer og kontrolleret vækst i kapacitetsomkostninger.





SKAKO rapporterer et operativt cash flow på 29 mio. kr. på et EBIT på 31 mio. kr. Det stærke cash flow i 2022 var drevet af den kraftige stigning i EBIT, som kun delvist blev modsvaret af en beskeden stigning i nettoarbejdskapitalen på trods af den stærke omsætningsvækst.





Med en kraftig stigning i EBITDA og et fald i nettorentebærende gæld på 6,0 mio. kr. falder den finansielle gearing (nettorentebærende gæld/EBITDA) til 0,5 mod 1,0 i 2021. Dette er langt under gearingsmålet på op til 2,5 og viser, at SKAKO har en stærk økonomisk kapacitet til at udbetale høje udbytter og foretage opkøb i henhold til vores strategi.





Væsentlige hoved- og nøgletal for 2022 (1. januar - 31. december 2022) (DKK mio.) 4. kvt. 2022 4. kvt. 2021 2022 2021 Nettoomsætning 124.252 106.278 437.920 363.706 Bruttofortjeneste 36.682 29.678 114.637 92.408 Bruttomargin 29,5% 27,9% 26,2% 25,4% Resultat af primær drift (EBIT)* 10.881 8.335 30.842 20.323 EBIT% 8,8% 7,8% 7,0% 5,6% Resultat efter skat 11.115 4.775 25.074 13.189 Pengestrømme fra driften 13.584 26.746 28.850 30.276 Ordreindgang 127.165 123.435 530.700 394.211 Ordrebeholdning 215.202 122.382 215.202 122.382 Indtjening pr. aktie 8,13 4,28 Udbytte pr. aktie (foreslået) 5,00 4,00

* Resultat af primær drift før special items

Resultatet af Q4 2022

Som forventet oplevede SKAKO en stærk fremgang i både omsætning og EBIT i Q4 således, at resultatet endte i toppen af vores guidance.

Resultatet for Q4 2022 overgik med et resultat af primært drift (EBIT) på 10,9 mio. kr. koncernens rekordresultat for Q3 2022.

Omsætningen steg i Q4 2022 med 17% til 124,3 mio. kr. med 32% stigning i plant sales og et mindre fald på 3% i aftersales.





steg i Q4 2022 med 17% til 124,3 mio. kr. med 32% stigning i plant sales og et mindre fald på 3% i aftersales. Ordreindgangen steg i Q4 2022 med 3% til 127,2 mio. kr. I dette tal indgår en stor enkeltordre i SKAKO Concrete med 23 mio. kr.





steg i Q4 2022 med 3% til 127,2 mio. kr. I dette tal indgår en stor enkeltordre i SKAKO Concrete med 23 mio. kr. Brutto fortjeneste n steg i Q4 2022 med 24% til 36,7 mio. kr., og bruttomarginen steg med 1,6pp til 29,5%, drevet af forbedrede marginer i plant sales.





steg i Q4 2022 med 24% til 36,7 mio. kr., og bruttomarginen steg med 1,6pp til 29,5%, drevet af forbedrede marginer i plant sales. Resultat af primær drift (EBIT) steg i Q4 2022 med 30,5% til 10,9 mio. kr. som følge af stigningen i bruttofortjenesten og marginal stigning i kapacitetsomkostninger.





steg i Q4 2022 med 30,5% til 10,9 mio. kr. som følge af stigningen i bruttofortjenesten og marginal stigning i kapacitetsomkostninger. Resultat efter skat steg i Q4 2022 til 11,1 mio. kr. mod 4,8 mio. kr. i Q4 2021.





Udbytte

På baggrund af det stærke resultat i 2022 og kapitalstrukturen i SKAKO A/S pr. 31. december 2022 anbefaler bestyrelsen en udbytteudlodning på DKK 5 pr. aktie svarende til 61,0% af årets resultat og en samlet udbytteudlodning på DKK 15,4 mio. Med en aktiekurs på 62,6 kr. pr. 31. december 2022 svarer det til en udbytteprocent på 8,0%. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling 19. april 2023.

Ex-udbytte dato: 19. april 2023

Optagelsesdato: 26. april 2023

Udbetalingsdato: 26. april 2023



Forventninger til 2023

SKAKO udmeldte den 9. marts 2023 udmeldt forventninger til 2023:

Resultat af primære drift (EBIT) før special items forventes at blive 33-38 mio.kr.

Omkostninger under special items forventes at udgøre 2,0-2,5 mio.kr. relateret til transaktionsomkostninger i forbindelse med den terminerede transaktionsproces med Zefyr Invest

Forventningerne er baseret på en fortsat normalisering af markedsforholdene i løbet af 2023, hvor ingen nye væsentlige negative hændelser påvirker den globale økonomi. Som følge af krigen i Ukraine, den geopolitiske uro og den høje inflation er forventningerne behæftet med en højere grad af usikkerhed end normalt.

Præsentation af årsrapporten for 2022

Onsdag d. 21. marts kl. 14.00-15.00 præsenterer SKAKO, i samarbejde med HC Andersen Capital, årsrapporten for 2022

Tilmelding kan ske via: https://www.inderes.dk/videos/skako-praesentation-af-arsregnskabet-2022

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

