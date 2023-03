English Finnish

Muutosneuvottelut on saatu päätökseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Enento Groupin muutosneuvottelut on saatu päätökseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa paikallisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Neuvottelujen tuloksena vähennettyjen työntekijöiden kokonaismäärä on 40. Enento tukee henkilöstöä taloudellisella tuella ja työ- ja uravalmennuksella uudelleentyöllistymiseen. Uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.4.2023.

Enento julkisti 26.1.2023 tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on yhteensä vähintään 8 miljoonan euron tehokkuushyödyt vuosina 2023–2024. Osana ohjelmaa Enento aloitti muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta ja henkilöstömäärää pysyvästi vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Enento arvioi tuolloin vähennystarpeeksi noin 40 henkilöä.

