Fairspace reçoit un financement TP’up Relance

Fairspace, une startup qui offre une solution clé en main aux entreprises et collectivités qui souhaitent aménager et meubler de façon durable leurs espaces de travail, voit son positionnement salué en recevant un financement de la région Île-de-France au travers de son programme TP’up.

À travers un financement de 40 k€, Fairspace va pouvoir accélérer sa croissance, notamment en renforçant la visibilité de son offre et en faisant évoluer sa stratégie commerciale. Il s’agit donc d’un véritable accélérateur pour la startup qui a pour ambition de révolutionner le secteur de l’aménagement des espaces de travail en s’appuyant notamment sur les notions de réemploi, d’écoconception ou encore d’upcycling. Ces différentes approches lui permettent de proposer une offre vertueuse, sur mesure et adaptée aux nouveaux usages en matière d’espaces de travail.

Florian CLAVEL chez Fairspace « Pour améliorer notre société, nous devons offrir des solutions pragmatiques et concrètes à l’ensemble des acteurs, et pas seulement à ceux qui sont déjà convaincus et fortement engagés. Nous avons créé Fairspace pour combler un manque que nous estimons important et pour lequel la réponse n’est pas suffisante aujourd’hui. Nous sommes fiers de recevoir un financement qui contribuera activement à nous permettre d’atteindre notre objectif. »

Pour poursuivre sa stratégie d’accélération, Fairspace envisage également d’ouvrir prochainement son capital à des investisseurs partageant ses valeurs et son projet d’entreprise autour de l’économie circulaire.

Marion DESERT chez Fairspace « Chaque jour, nous œuvrons pour faciliter l’accès au mobilier et plus largement à l’aménagement durable auprès de la sphère professionnelle. Notre objectif : dynamiser la filière de l’ameublement français durable. Nous imaginons, réalisons et meublons des bureaux pour améliorer le bien-être des utilisateurs, tout en limitant l’empreinte environnementale du projet. Fairspace compte jouer un rôle actif pour accompagner les entreprises dans la transformation de leurs espaces de travail. »