Evaxion Biotech gibt klinische Daten für personalisierten DNA-Krebsimpfstoff EVX-02 auf der Jahrestagung 2023 der American Association for Cancer Research (AACR) bekannt

KOPENHAGEN, Dänemark, March 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert ist, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen auf der bevorstehenden Jahrestagung 2023 der American Association for Cancer Research (2023 AACR), die vom 14. bis 19. April in Orlando, Florida, stattfindet, die klinischen Ergebnisse der Phase-I/IIa-Studie zu EVX-02 vorstellen wird.



Pér Norlen, CEO von Evaxion, sagte: „Unsere einzigartige KI-Plattform PIONEER hat die Entwicklung von personalisierten Krebsimmuntherapien ermöglicht, die das Potenzial haben, die Behandlung von Melanomen und anderen Krebsarten zu verbessern. Wir freuen uns darauf, die Daten unseres personalisierten DNA-Impfstoffs EVX-02 aus der klinischen Phase I/IIa auf der AACR-Tagung 2023 mit der onkologischen Fachwelt zu teilen.“

Titel: Ein personalisierter Neoantigen-Impfstoff ist gut verträglich und induziert eine spezifische T-Zell-Immunantwort bei Patienten mit reseziertem Melanom

Abstract-Nr.: 23-LB-9549-AACR

Sitzung: Immunreaktion auf Therapien

Ort: Poster-Abschnitt 35

Zeit: Dienstag, 18. April 2023, 9:00 - 12:30 Uhr

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Die proprietären und skalierbaren KI-Technologien von Evaxion entschlüsseln das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien gegen Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline an neuartigen Produktkandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien. Das Unternehmen mit Sitz in Hørsholm (Dänemark) beschäftigt 70 Mitarbeiter und ist an der New Yorker Börse Nasdaq notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.evaxion-biotech.com.

Für weitere Informationen

Per Norlén, CEO

Evaxion Biotech A/S

über:

Katrine Hertz Mortensen

VP, Communications and Public Relations

khm@evaxion-biotech.com

+45 3010 0203