Evaxion Biotech présentera les données cliniques de son vaccin personnalisé contre le cancer à base d’ADN, EVX-02, lors du congrès annuel 2023 de l’American Association for Cancer Research (AACR)

COPENHAGUE, Danemark, 15 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies alimentées par l’IA, a annoncé aujourd’hui qu’elle présentera les résultats cliniques de son essai de phase I/IIa portant sur l’immunothérapie EVX-02 lors du prochain congrès annuel de l’American Association for Cancer Research (AACR 2023), qui se tiendra du 14 au 19 avril à Orlando, en Floride.



À cet effet, le PDG d’Evaxion, Pér Norlen, a déclaré : « Notre plateforme d’IA unique PIONEER a permis le développement d’immunothérapies anticancéreuses personnalisées qui ont le potentiel d’améliorer le traitement du mélanome ainsi que d’autres cancers. Nous sommes impatients de partager les données cliniques de phase I/IIa de notre vaccin personnalisé contre le cancer à base d’ADN, EVX-02, avec la communauté des oncologues lors de la tenue du congrès 2023 de l’AACR. »

Titre : Un vaccin néoantigénique personnalisé présente une bonne tolérance et induit une réponse immunitaire spécifique des lymphocytes T chez les patients atteints de mélanome réséqué.

Résumé n ° : 23-LB-9549-AACR

Session : Réponse immunitaire aux thérapies

Lieu : Section 35 du poster

Horaires : Mardi 18 avril 2023, de 9 h 00 à 12 h 30

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies alimentées par l'IA. Les technologies d'IA exclusives et évolutives d'Evaxion permettent de décoder le système immunitaire humain, afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm, au Danemark, la société compte 70 employés et est cotée à la Bourse Nasdaq de New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.evaxion-biotech.com.

Pour plus d'informations

Per Norlén, PDG

Evaxion Biotech A/S

par le biais de :

Katrine Hertz Mortensen

Vice-présidente, Responsable des communications et relations publiques

khm@evaxion-biotech.com

+45 3010 0203