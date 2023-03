Preliminarūs „Novaturo“ vasario rezultatai: stipri metų pabaiga tapo tvirtu pagrindu tvariam augimui

English Lithuanian

Šį vasarį Baltijos šalių turizmo rinkos lyderė „Novaturo“ grupė fiksuoja 12,8 mln. eurų pajamų – 36 proc. daugiau nei 2022 m. vasarį, kai jos siekė 9,4 mln. eurų. Vasarį įmonė aptarnavo apie 12,2 tūkst. klientų, o tai reiškia, kad jų skaičius išaugo 6,4 proc. arba 0,7 tūkst. keleivių, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai.

„Sparčiai artėjant vasaros sezonui, kuris turizmo rinkoje yra aktyviausias visų metų laikotarpis, esame visiškai jam pasiruošę. Diversifikuoti pardavimų kanalai, plačiausias regione siūlomas krypčių asortimentas ir subalansuota kelionių programa leidžia užtikrintai teikti kokybiškas paslaugas klientams, nepaisant to, kad konkurencinė aplinka stiprėja. Siekiame vis labiau gerinti klientų patirtis ir tam įgyvendiname realius žingsnius – pavyzdžiui, įvedame naujas paslaugas, ruošiamės naujų krypčių pristatymui išankstinių kitos žiemos pardavimų metu“, – komentuoja Vitalij Rakovski „Novaturo“ grupės vadovas.

V. Rakovski priduria, kad išankstiniai vasaros pardavimai šių metų sausio ir vasario mėn. buvo 36 proc. didesni nei pernai ir 8 proc. didesni nei 2019 metais. Taip pat džiugina ir užtikrintai baigiama šių metų žiemos programa. Nors lapkričio – sausio mėn. fiksuotas mažesnis keliautojų skaičius nei šiuo laikotarpiu pernai, šį vasarį bendrovė padidino kelionių pasiūlą ir aptarnavo daugiau keliautojų, lyginant su praėjusiu vasariu.

Užtikrintas praėjusių metų II pusmetis Novaturo“ grupei leido išsikelti ambicingus 2023 m. tikslus. Bendrovė šiemet numato pasiekti 270-290 tūkst. keleivių skaičių, 210-225 mln. eurų pajamų ir 3-5 mln. eurų EBITDA.

Tarp strateginių „Novaturo“ grupės prioritetų – dar didesnis dėmesys įmonės vertės ir pelningumo didinimui, duomenimis grįstiems sprendimams, technologinei pažangai kainodaroje ir kituose veiklos procesuose. Tai atspindi ir neseniai įvykę pokyčiai vadovų komandoje, kai prie bendrovės aukščiausio lygio vadovų prisijungė naujasis finansų vadovas – Vygantas Reifonas, o prieš tai šias pareigas ėjęs Arūnas Žilys pradėjo vadovauti analitikos departamentui grupės mastu.

Bendrovė pastebi, kad įvertinti į rinką ateinančių naujų dalyvių įtaką turizmo sektoriui Baltijos šalyse šiuo metu per anksti. Be to, jų veiklos geografija apima tiek Rusijos, tiek Baltarusijos rinkas, o praėjusių metų pavyzdys, kai stambus turizmo rinkos dalyvis dėl taikomų sankcijų nutraukė veiklą šalyje įrodo, kad tokių verslo subjektų veiklos tęstinumą vertinti sudėtinga. Bendrovės teigimu, būtent skaidri kapitalo struktūra „Novaturo“ grupei suteikia konkurencinį pranašumą.



