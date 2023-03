Havila Kystruten AS: Utsatt oppstart for Havila Polaris

English Norwegian

Det vises til tidligere børsmeldinger om utsatt oppstart for det ferdigstilte passasjerskipet Havila Polaris.



Som tidligere meldt, har selskapet søkt lisens fra «Central Bank of Ireland» som er nødvendig for at selskapet skal kunne innløse gjelden og få frigjort sikkerhetene knyttet til selskapets skip.

Selskapet er nå nær en løsning, men oppstart 7. april er ikke mulig slik tidslinjen er.

Derfor må selskapet kansellere ytterligere to rundreiser slik at første rundreise vil starte 29. april. Selskapet har sterk tro på at dette blir den siste utsettelsen.

Selskapet må igjen beklage sterkt konsekvensene for passasjerer og lokalbefolkningen langs kysten.

Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706