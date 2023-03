De retour plus grand et meilleur que jamais : le plus grand événement cycliste au Canada pour la santé mentale des jeunes offre des options pour les cyclistes de tous âges

English French

TORONTO, 15 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack.org et le commanditaire principal de l’événement, Bank of America , sont ravis d’annoncer la tenue de la 14e édition de Jack Ride : la course canadienne au profit de la santé mentale des jeunes. Depuis 2010, des dizaines de milliers de participant.e.s ont pris part à l’événement Jack Ride et récolté des millions de dollars au profit du mouvement de Jack.org pour la santé mentale des jeunes. Cette année, l’événement de collecte de fonds est de retour, plus grand et meilleur que jamais, grâce à l’ajout de parcours en gravier, à la course en personne à Caledon, en Ontario, et à un événement dirigé par des bénévoles à Canmore, en Alberta, sans oublier l’option de course en mode virtuel.



Généreusement soutenu par Accenture, Avanade, BMO et bien d’autres, Jack Ride est le plus grand événement cycliste au Canada au profit de la santé mentale des jeunes. Cet événement de collecte de fonds familial rassemble des personnes déterminées qui ont à cœur la santé mentale des jeunes et soutiennent Jack.org, un organisme de bienfaisance canadien qui propose une éducation à la santé mentale par les pairs afin d’améliorer la situation de la santé mentale dans les communautés d’un bout à l’autre du pays.

Au cours des 13 dernières années, Jack Ride a été une importante source de revenus pour l’organisme et a permis à plus de 3 000 jeunes leaders de générer un changement culturel chez leurs pairs en renforçant les connaissances, la résilience et la capacité à demander de l’aide et en provoquant un changement durable à l’échelle des systèmes de santé mentale.

« Jack Ride a été un voyage de guérison pour moi et un moyen de rester en contact avec les proches de Bridget en envoyant quelque chose de positif dans le monde, disait Barb Brophey, qui a participé à cinq reprises à Jack Ride et qui est capitaine de l’équipe Bridget. En participant à Jack Ride, mes coéquipier.ère.s et moi pouvons perpétuer l’héritage de Bridget, à savoir aimer, diriger et inspirer les gens, et créer un monde meilleur où personne ne souffre en silence. »

L’équipe Bridget participe à Jack Ride pour soutenir le travail essentiel de Jack.org en matière de promotion de la santé mentale des jeunes. En 2022, 41 de ses membres ont participé à l’événement au Canada et aux États-Unis et ont amassé la somme incroyable de 43 491 $ au profit de Jack.org.

Cette année, les cyclistes ont plus d’options que jamais pour participer ou donner de leur temps! Après le succès de l’année dernière, Jack.org est heureux d’annoncer un événement Jack Ride plus grand et meilleur qui propose trois options : en personne, dirigé par des bénévoles et en mode virtuel :

En personne : Caledon, Ontario, le 27 mai 2023

Caledon, Ontario, le 27 mai 2023 Dirigé par des bénévoles : Canmore, Alberta, le 11 juin 2023

Canmore, Alberta, le 11 juin 2023 Mode virtuel : Où que vous soyez, le 27 mai 2023 (ou n’importe quand jusqu’à la fin de juin !)

Grâce à différents itinéraires et à différentes options, les cyclistes de tous âges et de tous niveaux sont les bienvenus. Si le cyclisme n’est pas votre truc, vous pouvez « rouler » à votre façon en marchant, en randonnant, en nageant ou en lisant dix chapitres d’un bon livre en l’honneur de Jack Ride !

« Bank of America est un fier commanditaire de Jack Ride depuis sa première édition en 2010, déclare Gaylen Duncan, responsable national de l’exploitation de Bank of America. Nous tirons beaucoup de fierté du rôle que nous avons joué dans la croissance de l’événement et dans la recherche de solutions à la crise de la santé mentale des jeunes. Quiconque se présente, fait des dons ou commandite Jack.org fait également preuve de leadership et de dévouement pour une cause qui nous concerne tous et toutes. »

« Jack Ride est notre principal événement de collecte de fonds et permet à Jack.org de proposer des programmes de santé mentale essentiels aux jeunes de tout le pays, souligne Rowena Pinto, présidente et directrice générale de Jack.org. Les jeunes ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie et demeurent le groupe d’âge le moins susceptible de faire état d’une bonne ou d’une excellente santé mentale ‒ ils.elles ne peuvent pas renverser la situation seul.e.s. Jack Ride rassemble une communauté incroyable qui comprend l’urgence de ce que vivent les jeunes et qui est prête à faire quelque chose pour aider à changer les choses. »

Cet événement est un véritable point culminant pour Mme Pinto et son équipe de Jack.org, qui se réjouissent à l’idée d’organiser une nouvelle édition de Jack Ride inspirante et couronnée de succès. Pour aider Jack.org à mener à bien sa mission urgente et pour soutenir des cyclistes comme Brophey dans l’atteinte de leurs objectifs, vous pouvez visiter la page Donner et faire un don à l’événement ou directement à un.e participant.e en recherchant son nom ou son équipe.

Si vous souhaitez rouler en personne, en mode virtuel, ou même être bénévole lors d’un événement en personne, visitez le site Web de Jack Ride dès aujourd’hui! N’oubliez pas de nous identifier sur les réseaux sociaux au moyen des mots-clics #JackRide, #MoveTogether et #ÉvoluerEnsemble.

À propos de Jack.org

Fondé par Eric Windeler et sa femme Sandra Hanington après la mort tragique de leur fils Jack par suicide, Jack.org est le seul organisme de bienfaisance canadien à former et à habiliter un réseau de jeunes leaders en santé mentale. Ces jeunes formidables tiennent des conversations sur la santé mentale avec leurs pairs grâce à des programmes innovants qu’ils.elles ont aidé à concevoir. Grâce aux Présentations Jack , aux Sections Jack , aux Sommets Jack , à la série Jack Originals , au programme Être là et au Certificat Être Là , les jeunes leaders sont en mesure de reconnaître et d’éliminer les obstacles à une bonne santé mentale dans leurs communautés. Jack.org cherche à faire du Canada un pays où tous.toutes les jeunes savent comment prendre soin de leur propre santé mentale et veiller les un.e.s sur les autres. Un Canada sans préjugé, où tous.toutes ceux.celles qui ont besoin de soutien reçoivent l’aide qu’ils.elles méritent. Comptant des milliers de jeunes leaders dans chaque province et territoire du Canada, le mouvement ne fait que commencer. Pour en savoir plus, visitez Jack.org , EtreLa.org et Certificatetrela.org .

Instagram | Facebook | TikTok : @jackdotorg Twitter | LinkedIn : Jack.org

Personne-ressource

Emily McDonald | media@jack.org

Les membres des médias sont invité.e.s à assister à Jack Ride en personne à Caledon, en Ontario, ou à Canmore, en Alberta. Contactez Nimanthie pour en savoir plus. Des entretiens avec la présidente et directrice générale, les cadres supérieurs et les jeunes leaders de Jack.org sont possibles sur demande.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56751166-8949-44bd-831c-16538bd5cbba/fr