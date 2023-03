English Finnish

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.3.2023 KLO 16.30

ROBIT UUDISTAA HALLITUSTAAN

Robitin yhtiökokous on 15.3.2023 päättänyt nimetä vuorineuvos Lasse Ahon hallituksen jäseneksi. Hänellä on 18 vuoden kokemus Olvi Oyj:n toimitusjohtajana, jona aikana Olvi Oyj on kasvanut erittäin voimakkaasti. Aho tuo Robitiin vahvaa osaamista kasvuyhtiön johtamiseen. Lisäksi hän tuo kuluttajaliiketoimen myynnin, markkinoinnin ja brändin kehittämisen osaamista Robitiin, joka toimii kulutusosasektorilla ja vahvistaa edelleen omaa brändiään kansainvälisillä markkinoilla.

Robitin hallitus on valinnut johtaja Markku Teräsvasaran uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Hänellä on erittäin pitkä kokemus Robitin liiketoiminta-alueesta. Hän tuo vahvaa osaamista yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategian määrittämiseen sekä sen toteuttamiseen globaaleilla markkinoilla.

Yhtiössä yli 30 vuotta toiminut Harri Sjöholm jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.

Näillä päätöksillä Robit varmistaa yhtiön uudistumisen ja haluaa hyödyntää kansainvälisillä porakalustomarkkinoilla olevia mahdollisuuksia entistä tuloksellisemmin.





Kuvassa vasemmalta: Lasse Aho, Markku Teräsvasara, Harri Sjöholm



ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Markku Teräsvasara, hallituksen puheenjohtaja

+358 40 641 8474

markku.terasvasara@gmail.com



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com