COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 15 mars 2023

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de février 2023

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec les données de la même période en 2022.

Trafic groupe 1 : en hausse de + 47,6 % à 22,0 millions de passagers, soit 96,7 % du trafic de 2019 ;

en hausse de + 47,6 % à 22,0 millions de passagers, soit 96,7 % du trafic de 2019 ; Trafic Paris Aéroport : en hausse de + 47,6 %, à 6,7 millions de passagers, soit 92,0 % du trafic de 2019.

TRAFIC GROUPE

PASSAGERS



Février 2023 Janvier - Février 2023 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 4 480 704 + 52,8 % 88,2 % 9 198 048 + 62,6 % 88,1% Paris-Orly 2 228 603 + 38,2 % 100,7 % 4 428 415 + 51,0 % 96,5 % Paris Aéroport 6 709 307 + 47,6 % 92,0 % 13 626 463 + 58,7 % 90,6 % TAV Airports 4 291 537 + 39,2 % 94,7 % 9 086 522 + 49,9 % 95,6 % GMR Airports2 8 374 703 + 56,0 % 105,2 % 16 951 150 + 70,3 % 101,3 % Autres aéroports3 2 649 569 + 37,9 % 89,0 % 5 462 253 + 36,7 % 87,8 % GROUPE ADP2 22 025 116 + 47,6 % 96,7 % 45 126 388 + 57,7 % 95,0 %

TRAFIC PARIS AÉROPORT

REMARQUE IMPORTANTE : Depuis le communiqué du trafic de décembre et de l'année 2022, le tableau de segmentation des faisceaux géographiques à Paris Aéroport ci-après ainsi que les données historiques utilisées pour les calculs de variations et de reprises sont alignés avec les différentes catégories applicables aux redevances aéroportuaires. Il présente la décomposition du faisceau "Europe" distinguant trois catégories : trafic "Schengen", trafic "UE hors Schengen et Royaume Uni", trafic "Autre Europe". Le trafic "DROM-COM" est présenté séparément du faisceau "International", au sein duquel il était intégré jusqu'au communiqué du trafic du mois de novembre 2022. Il est rappelé que les redevances aéroportuaires applicables à ces différents faisceaux sont disponibles sur le site internet de la société.

Février 2023 Janvier - Février 2023 Part du trafic Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Part du trafic Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 France métropolitaine 13,3 % + 14,4 % 79,3 % 13,2 % + 20,0 % 77,2 % DROM/COM 5,6 % + 19,1 % 98,8 % 6,0 % + 16,3 % 100,8 % Espace Schengen 34,1 % + 46,2 % 95,8 % 33,3 % + 60,1 % 94,6 % UE hors Schengen et Royaume-Uni4 6,7 % + 82,4 % 96,7 % 6,5 % + 134,9 % 95,2 % Autre Europe 2,1 % + 13,0 % 64,1 % 2,1 % + 16,7 % 64,7 % Europe 42,9 % + 48,7 % 93,7 % 41,9 % + 65,1 % 92,5 % Afrique 14,4 % + 62,6 % 110,3 % 14,3 % + 81,1 % 106,5 % Amérique du Nord 9,3 % + 72,1 % 102,2 % 10,0 % + 72,8 % 102,0 % Amérique Latine 3,5 % + 15,7 % 82,1 % 3,6 % + 22,7 % 81,6 % Moyen-Orient 6,2 % + 53,9 % 101,1 % 6,2 % + 71,2 % 99,3 % Asie-Pacifique 4,7 % + 300,1 % 60,5 % 4,8 % + 283,9 % 59,6 % Autre International 38,2 % + 69,4 % 94,5 % 38,9 % + 81,1 % 92,7 % PARIS AEROPORT 100,0 % + 47,6 % 92,0 % 100,0 % + 58,7 % 90,6 %





Février 2023 Var. 23/22 Var. 23/19 Jan -Fév 2023 Var. 23/22 Var. 23/19 Taux de corresp. 20,8 % - 1,1 pt - 3,0 pts 22,6 % - 2,5 pts - 2,6 pts Taux de remplissage 83,5 % + 10,1 pts - 0,8 pt 82,5 % + 14,0 pts - 0,3 pt

TRAFIC PASSAGERS PAR AÉROPORT





Février 2023 Janvier - Février 2023 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 4 480 704 + 52,8 % 88,2 % 9 198 048 + 62,6 % 88,1 % Paris-Orly 2 228 603 + 38,2 % 100,7 % 4 428 415 + 51,0 % 96,5 % Total Paris Aéroport 6 709 307 + 47,6 % 92,0 % 13 626 463 + 58,7 % 90,6 % Antalya 813 782 + 36,0 % 102,7 % 1 743 815 + 38,3 % 103,6 % Almaty 547 261 + 25,8 % 147,8 % 1 222 346 + 63,7 % 157,6 % Ankara 736 666 + 28,0 % 66,1 % 1 621 383 + 38,7 % 69,7 % Izmir 588 239 + 10,4 % 68,2 % 1 272 535 + 16,7 % 69,3 % Bodrum 74 476 + 4,8 % 84,0 % 166 602 + 19,2 % 90,1 % Gazipaşa 30 533 + 5,9 % 97,1 % 72 291 + 29,3 % 111,1 % Médine 842 495 + 118,5 % 133,4 % 1 634 575 + 147,2 % 125,7 % Tunisie 61 025 + 68,0 % 94,8 % 113 682 + 66,7 % 86,4 % Géorgie 243 804 + 37,3 % 96,6 % 498 950 + 35,9 % 96,0 % Macédoine du Nord 144 787 + 55,6 % 100,0 % 310 127 + 44,1 % 101,6 % Zagreb 208 469 + 40,1 % 115,1 % 430 216 + 48,9 % 115,5 % Total TAV Airports 4 291 537 + 39,2 % 94,7 % 9 086 522 + 49,9 % 95,6 % New Delhi 5 761 787 + 52,1 % 107,2 % 11 607 976 + 70,1 % 102,5 % Hyderabad 1 825 325 + 60,3 % 103,9 % 3 739 296 + 72,4 % 102,3 % Medan 558 160 + 89,9 % 91,2 % 1 220 025 + 66,5 % 88,5 % Goa 229 431 - - 383 853 - - Total GMR Airports5 8 374 703 + 56,0 % 105,2 % 16 951 150 + 70,3 % 101,3 % Santiago du Chili 1 951 049 + 27,6 % 84,3 % 4 013 583 + 26,1 % 83,3 % Amman 647 563 + 73,7 % 109,1 % 1 324 191 + 72,2 % 106,1 % Autres aéroports6 50 957 + 163,5 % 75,9 % 124 479 + 174,0 % 81,4 % GROUPE ADP5 22 025 116 + 47,6 % 96,7 % 45 126 388 + 57,7 % 95,0 %

MOUVEMENTS D'AVIONS PAR AÉROPORT





Février 2023 Janvier - Février 2023 Mouvements Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Mouvements Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 30 772 + 30,8 % 88,5 % 63 925 + 32,2 % 88,3 % Paris-Orly 14 369 + 22,4 % 93,8 % 28 988 + 27,7 % 89,4 % Total Paris Aéroport 45 141 + 28,0 % 90,1 % 92 913 + 30,8 % 88,6 % Antalya 5 580 + 30,4 % 105,6 % 12 003 + 30,5 % 105,0 % Almaty 5 026 + 34,0 % 116,2 % 10 819 + 49,6 % 119,1 % Ankara 5 011 + 16,8 % 67,0 % 11 110 + 24,6 % 71,2 % Izmir 3 656 + 8,6 % 66,5 % 7 984 + 10,2 % 68,4 % Bodrum 491 - 3,2 % 81,0 % 1 129 + 8,3 % 88,8 % Gazipaşa 229 + 8,0 % 93,1 % 530 + 26,2 % 105,6 % Médine 5 172 + 61,8 % 115,9 % 10 157 + 73,5 % 109,3 % Tunisie 436 + 19,5 % 78,7 % 841 + 19,8 % 72,2 % Géorgie 2 272 + 17,7 % 83,5 % 4 846 + 15,0 % 83,5 % Macédoine du Nord 1 222 + 47,9 % 101,7 % 2 617 + 37,7 % 102,1 % Zagreb 2 907 + 10,2 % 102,9 % 6 162 + 13,8 % 105,0 % Total TAV Airports 32 002 + 26,2 % 90,9 % 68 198 + 30,8 % 91,8 % New Delhi 33 567 + 35,4 % 99,5 % 69 666 + 38,5 % 97,6 % Hyderabad 13 131 + 51,7 % 91,4 % 26 981 + 45,7 % 89,3 % Medan 4 437 + 56,8 % 94,6 % 9 849 + 47,9 % 95,5 % Goa 1 646 - - 2 754 - - Total GMR Airports5 52 781 + 40,9 % 96,9 % 109 250 + 41,1 % 95,1 % Santiago du Chili 11 844 + 12,4 % 82,9 % 24 547 + 12,4 % 82,5 % Amman 5 403 + 35,8 % 97,9 % 11 423 + 32,7 % 98,6 % Autres aéroports6 773 + 181,1 % 65,6 % 1 712 + 161,0 % 65,2 % GROUPE ADP5 147 944 + 31,0 % 92,0 % 308 043 + 32,9 % 91,1 %

CALENDRIER FINANCIER (sous réserve de modifications)

Prochaine publication de trafic : Lundi 17 avril 2023 - Trafic du mois de mars 2023, après bourse

Lundi 17 avril 2023 - Trafic du mois de mars 2023, après bourse C hiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 : Mercredi 26 avril 2023, après bourse

: Mercredi 26 avril 2023, après bourse Assemblée Générale des actionnaires : Mardi 16 mai 2023

des actionnaires : Mardi 16 mai 2023 Détachement du dividende 7 : Lundi 5 juin 2023

: Lundi 5 juin 2023 Mise en paiement du dividende 7 : Mercredi 7 juin 2023

: Mercredi 7 juin 2023 R ésultats financiers du premier semestre 2023 : Jeudi 27 juillet 2023, après bourse

: Jeudi 27 juillet 2023, après bourse Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2023 : Mercredi 25 octobre 2023, après bourse

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

1 Le trafic groupe intègre les aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. L'historique du trafic sur la période 2019 - 2022 des différentes plateformes du groupe est disponible sur le site internet de la société.

2 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

3 Aéroports d'Amman, Santiago du Chili, Antananarivo et Nosy Be.

4 Le trafic avec la Croatie reste comptabilisé dans le faisceau UE hors Schengen jusqu'au 26 mars 2023 inclus. Il sera comptabilisé au sein du faisceau Espace Schengen à partir du 27 mars 2023.

5 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

6 Aéroports d'Antananarivo et Nosy Be.

7 Soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023 statuant sur les comptes 2022.

