Communiqué de presse – Paris, le 15 mars 2023

Danone finalise le renouvellement de son Conseil d’Administration en proposant la nomination de Sanjiv Mehta

Danone annonce que Sanjiv Mehta, Directeur Général de Hindustan Unilever dont le mandat prend fin le 26 juin 2023, est proposé pour rejoindre le Conseil d’Administration en qualité d’administrateur indépendant. Sa nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale le 27 avril prochain, pour rejoindre le Conseil au 1er juillet 2023.

La nomination de Sanjiv Mehta permettra au Conseil d’Administration de bénéficier de sa connaissance approfondie du secteur des biens de consommation et de son expertise internationale unique et diversifiée, notamment en Asie.

Gilles Schnepp, Président du Conseil d’Administration, déclare :

« La proposition de nommer Sanjiv Mehta, dont l’expertise et le parcours international constitueront un atout certain, est une très bonne nouvelle pour Danone. Je tiens à le remercier pour son engagement et me réjouis de notre future collaboration.

Avec cette proposition de nomination, nous finalisons la composition de notre Conseil d’Administration. Nous formerons en 2023 un collectif de personnalités et d’experts renouvelé, resserré, international et diversifié dans les domaines de la santé, des biens de consommation, ESG et finance, à même d’accompagner avec beaucoup d’engagement et d’ambition l’accélération de la transformation du Groupe, dans l’intérêt des actionnaires et des autres parties prenantes de l’entreprise. Danone est un groupe unique par son histoire, par son portefeuille de produits, par son esprit et son engagement pionniers. Nous avons tous à cœur de le soutenir dans la poursuite de ce chemin, vers la performance et la croissance durables et responsables. »





ANNEXE

Biographie

Sanjiv Mehta, de nationalité indienne, a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la finance, de l’audit et les ventes chez Union Carbide entre 1983 et 1992 avant de rejoindre le groupe Unilever en 1992.

Il travaille pour Unilever depuis près de 31ans, et dispose d’une expertise reconnue dans le secteur des biens de consommation. Dans ses différentes fonctions, il a considérablement accéléré la croissance et la performance des entreprises du groupe Unilever. Il possède également une solide connaissance de son domaine dans différents pays d’Asie et du Moyen-Orient où il a occupé plusieurs postes de direction.

Il est directeur général et administrateur de Hindustan Unilever Limited (HUL) depuis 2013 et, sous sa direction, HUL est devenu le leader du marché indien des produits de grande consommation et a développé d’importantes initiatives sociales et environnementales. Ses mandats de directeur général et administrateur de HUL prendront fin le 26 juin 2023. Il est également président non exécutif de la société cotée PT Unilever Indonesia Tbk et administrateur de la société non cotée Air India.

Par ailleurs, Sanjiv Mehta a été directeur non exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie de Bombay de 2015 à 2019 et président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI), entre 2021 et 2022. Il est également membre du Breach Candy Hospital Trust, administrateur de l’Indian School of Business et président de Vikaasa, une coalition d’entreprises indiennes et multinationales visant à relever les grands défis auxquels l’Inde est confrontée.

Composition du Conseil d’Administration de Danone au 1er juillet 2023 (sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 27 avril 2023)

Gilles Schnepp, Président

Valérie Chapoulaud-Floquet, Administratrice référente

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

Frédéric Boutebba, Administrateur représentant les salariés

Gilbert Ghostine

Lise Kingo

Patrice Louvet

Sanjiv Mehta

Géraldine Picaud

Susan Roberts

Bettina Theissig, Administratrice représentant les salariés

Ainsi, sous réserve de l’approbation des actionnaires, au 1er juillet 2023, le Conseil d’Administration comptera 11 membres (dont deux Administrateurs représentants les salariés), son taux d’indépendance sera de 89 %, son taux d’internationalisation sera de 56 % et la proportion de femmes sera de 44 %.

