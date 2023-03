Clean Motion AB bokslutskommuniké 2022

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2022. Bolaget redovisar en försäljning på 700 TSEK (2 083 TSEK) och ett rörelseresultat på -12 497 TSEK (-3 782 TSEK). Resultatförsämringen beror främst på att bolaget påbörjat nedskrivning av Zbee utveckling, utökad organisation samt ökade kostnader inom marknadsföring och försäljning.

Göran Folkesson, VD kommenterar;

”Bäste aktieägare, Clean Motion har sedan bolaget grundades 2010 varit fokuserat på att leverera innovativa, verkligt hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar, präglade av resurs- och energieffektivitet. 2022 var ett mycket spännande och intressant år, där vi under oktober kunde presentera EVIG, vårt nya godsfordon för allmänheten. Genom options-programmet TO1, säkrade vi också finansiering för framtiden. Ett intensivt utvecklingsarbete under 2022 och inledningen av 2023 gör att vi är nära målet med typgodkännande för EU. Det är ett fantastiskt arbete som gjorts i organisationen med begränsade resurser. Jag vill hävda att vi också i utvecklingsorganisationen jobbar mycket resurseffektivt. Min plan har varit att kunna leverera de första kundfordonen under första kvartalet 2023, men det ser ut att kunna ske först under andra kvartalet. Materialhemtagning pågår.

Vi har under hösten ökat vår rekryteringstakt och senaste tillskottet är vår nytillträdde CFO, Ulf Rask. Vi bygger en organisation, som går från att vara fokuserad på utveckling, till att fokusera mer på produktion och försäljning. I alla delar av organisationen försöker vi jobba resurseffektivt. På produktionssidan tecknade vi nyligen ett avtal med SVOP AB i Trollhättan, som ger oss en snabb och flexibel uppskalning av vår produktionskapacitet och samtidigt håller nere våra initiala investeringar. Vad gäller försäljning så jobbar vi strategiskt med större fordonsflottor men vi bygger också upp ett distributionsnät där vi tecknat avtal med en distributör för Italien och alldeles nyligen signerade vi en avsiktsförklaring med Champion Motors i Israel.

Planen är att bygga ett vidare distributionsnät fokuserat på södra Europa. Vad gäller försäljning mot de större fordonsflottorna präglas det ofta av en längre försäljningsprocess där utvärdering med testfordon i kundverksamheten är en viktig nyckel. Vi har en mängd bra potentiella kunder som väntar på att kunna testa fordon i sina verksamheter.

Jag ser fram emot att snart kunna leverera de första kundfordonen av EVIG, och min ambition kvarstår, under året är mitt mål att nå lönsamhet för Clean Motion!”

Rapporten i sin helhet bifogas.

Länk till Bolagets finansiella rapporter: https://www.cleanmotion.se/sv/investors/reports/1

Lerum, 2023-03-15

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson VD

Clean Motion AB

Tel: +46 735 320 273

Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-15 kl. 18:10 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Bilaga