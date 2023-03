Sectigo sera le parrain Diamond de CloudFest 2023

French German

ROSELAND, New Jersey, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo®, un leader mondial dans le domaine de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) et des certificats numériques, a annoncé aujourd'hui que la société parrainera et prendra la parole à l'occasion de CloudFest 2023 la semaine prochaine à Europa-Park, en Allemagne.



CloudFest, qui se tiendra du 20 au 23 mars, est la plus importante conférence du secteur destinée aux fournisseurs de services cloud, d'hébergement et Internet, et présente les tendances les plus importantes en matière de sécurité des sites Web. En tant que principal fournisseur en protection de la sécurité Web avec plus de 16 millions de sites Web actuellement protégés par sa société de surveillance et de protection de la sécurité des sites Web, SiteLock, et une suite de solutions comprenant des solutions automatisées de lecture des vulnérabilités et de correctifs du système de gestion de contenu (CMS), Sectigo est partenaire Diamond pour CloudFest.

Le 22 mars, le thème de l'événement quotidien est « Protecteurs d'Internet ». Sectigo et SiteLock rejoindront une équipe d'experts de premier plan du secteur à l'occasion de débats sur les façons dont les entreprises modernes peuvent instaurer la confiance numérique dans un monde numérique cloud et hybride, y compris :

La cybersécurité et la responsabilité de WordPress à l'échelle ; 11h20 CET ; Logan Kipp rejoindre un panel d'experts de CloudLinux, WebPros, Monarx, BitNinja Security et Guildenberg afin de discuter des boîtes à outils permettant aux utilisateurs de déployer WordPress en un clic. Cela représente un grand pouvoir, mais aussi une certaine responsabilité en cas de manque de prudence lors du déploiement. Comment gérer ceci à l'échelle en toute sécurité, et comment concourir dans le domaine de la cybersécurité en tant que service ? Le panel discutera de la manière de gérer et réduire la responsabilité de toute cette puissance WordPress clé en main, et de marchandiser la sécurité de classe entreprise.





« Le rapport sur la sécurité des sites Web de SiteLock a conclu que près de la moitié des propriétaires de sites Web de PME pensent qu'ils sont trop petits pour être ciblés, même si la moitié d'entre eux ont subi une cyberattaque. Alors que le paysage des menaces continue de se développer et d'évoluer en 2023, les entreprises ont besoin d'une solution de sécurité complète. SiteLock est une suite de produits de sécurité conçus pour protéger les PME des attaques Web, et notre outil de gestion des risques analyse plus de 500 variables pour déterminer le niveau de risque d'un site Web », a déclaré Michael Fowler, président des partenaires de distribution de Sectigo. « Sectigo, aux côtés de SiteLock, est ravie d'être un partenaire Diamond de CloudFest 2023 et de parler avec les participants de la façon dont les entreprises modernes basées dans le cloud peuvent établir la confiance numérique pour réaliser des affaires en toute sécurité. »

Les partenaires souhaitant planifier une rencontre avec Sectigo lors de CloudFest pour en savoir plus sur sa suite de solutions peuvent envoyer un e-mail à l'adresse partners@sectigo.com.

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) et de certification numérique qui bénéficie de la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (AC) afin de sécuriser chaque identité humaine et machine dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'établissement de la confiance numérique, Sectigo est l'une des AC les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients dont 36 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 1000. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.sectigo.com.

À propos de SiteLock

SiteLock est un leader dans le domaine des solutions de cybersécurité complètes pour les organisations. Ses technologies d'entreprise basées sur le cloud et son expertise approfondie donnent aux organisations de toutes tailles un accès aux mêmes capacités de sécurité que celles utilisées par les plus grandes entreprises pour protéger leurs données, assurer des communications sécurisées et défendre leurs sites Web. SiteLock propose des solutions efficaces, abordables et accessibles pour détecter et corriger automatiquement les menaces, prévenir les futures cyberattaques, permettre des communications sécurisées et sans restriction et répondre aux normes de conformité. Fondée en 2008, la société protège plus de 16 millions d'organisations dans le monde entier.

Contact chez Sectigo :

Elliot Harrison, directeur des communications mondiales

Sectigo

elliot.harrison@sectigo.com