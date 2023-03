English Finnish

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 16.3.2023 klo 8.00

NoHo Partners Oyj:n hallitus muuttaa osingonjakoehdotustaan mahdollistamalla osingon toisen erän aikaisemman maksamisen

NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt muuttaa 16.2.2023 tilinpäätöstiedotteessa julkaistua osingonjakoehdotustaan 19.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Uuden ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin harkintansa mukaan päättämään osingon toisen maksuerän täsmäytys- ja maksupäivä myöhemmin, kuitenkin siten, että osingon toinen erä maksetaan 20.10.2023 mennessä, täsmäytyspäivä viisi arkipäivää ennen maksupäivää.

Uusi osingonjakoehdotus (muutos lihavoituna):

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,40 euroa (0,00) osaketta kohden.

Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 24.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.5.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan harkintansa mukaan päättämään osingon toisen maksuerän täsmäytys- ja maksupäivä myöhemmin, kuitenkin siten, että osingon toinen erä maksetaan 20.10.2023 mennessä, täsmäytyspäivä viisi arkipäivää ennen maksupäivää.

Aiempi osingonjakoehdotus (julkaistu 16.2.2023):

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,40 euroa (0,00) osaketta kohden.

Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 24.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.5.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 20.10.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 13.10.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Tampereella 16.3.2023

NoHo Partners Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. 044 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. 040 721 5655

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 300 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.