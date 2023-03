English Finnish

PÖRSSITIEDOTE 16.3.2023 klo 8.15

NoHo Partners Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

NoHo Partners Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esittää seuraavat ehdotukset 19.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottavaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mia Ahlström, Timo Laine, Mika Niemi, Yrjö Närhinen, Petri Olkinuora ja Kai Seikku.

Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta maksettavaksi.

Edellä todetusta poiketen, valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntiin valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

Tampereella, 16.3.2023

