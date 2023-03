Robex Gold accélère sa campagne d'exploration à Kiniero pour 2023

French German

QUÉBEC, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (TSX-V : RBX ; FRA : RB4) (« Robex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer l'accélération de sa campagne de forage d'exploration pour 2023.



Faits marquants

Un minimum 50 000 mètres de forage RC seront réalisés au cours de l'année 2023 , parallèlement aux activités de forage DD continues ;

, parallèlement aux activités de forage DD continues ; La majorité des activités de forages visera une délimitation des ressources, tandis que le reste correspondra à de l'exploration axée sur des gisements connus présentant un potentiel de ressources significatif ;

tandis que le reste correspondra à de l'exploration axée sur des gisements connus ; Les résultats d'exploration initiaux sont attendus au T2 2023.



Robex a engagé Forage FTE Guinée pour son programme d'exploration au cours des derniers mois à Kiniero. Forage FTE a mobilisé deux plateformes de forage Schramm T450 afin de réaliser la campagne de forage à circulation inverse (« RC ») d'un minimum de 50 000 m, qui a débuté le jeudi 2 mars 2023.

Robex concentre ses activités de forage dans le sud de Kiniero dans un premier temps, puis vers le nord

Suite à (i) la découverte de Sabali Sud1 et (ii) aux résultats prometteurs à Mansounia central2 et aux gisements SGA/Jean3, Robex prévoit de forer des extensions connues de gisements sud de Kiniero, à l'aide d'une plateforme de forage RC Forage FTE RC dédiée. La plupart des activités de forage se concentreront sur cette zone (> 40 000 mètres).

Cette accélération du forage constitue un programme supplémentaire à la création de tranchées effectuée à Kiniero au cours des derniers mois. Cela a compris (i) > 1 000 mètres de tranchées depuis janvier 2023 ; et (ii) 7 727 mètres de campagne de forage géochimique à la mototarière à puissance élevée (dont 5 287 mètres réalisés depuis de le début de l'exercice en mars 2023) au niveau de cibles précédemment non-forées près de l'usine (<3 km), pour lesquels les essais sont attendus.

De plus, une campagne de forage d'exploration inaugurale au nord de la licence de Kiniero sera exécutée au cours du T2 2023. La planification des activités de forage sera guidée par les résultats d'exploration historiques (forage et création de tranchées) ainsi que par les résultats BLEG récemment rendus et les campagnes de cartographie de reconnaissance sur le terrain.

Les activités de forage correspondront à de la reconnaissance par conception, s'ajoutant à l'exploration historique, et devrait débuter aux gisements Mankan et Heriko – deux gisements connus qui sont situés à 15 km directement latéralement sur la même super-structure minéralisée que le gisement voisin Bankan de Predictive Discovery (voir figure 1 ci-dessous).

La préparation des échantillons sera réalisée dans le site récemment mis en service de WESTAGO SARL à la mine d'or de Kiniero. Les services d'essais au feu seront fournis par le laboratoire accrédité sur le plan international ALS à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'utilisation de WESTAGO simplifiera les envois d'échantillons transfrontaliers, augmentera la fréquence des envois d'échantillons et améliorera les délais d'obtention des résultats des essais, permettant de réaliser des activités de forage davantage axées sur les résultats.

Figure 1 : district aurifère de Kiniero





Robex est propriétaire des gisements Filon Bleu, Mankan, Heriko, SGA, Sabali et Mansounia

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be9fe75e-ab37-4542-86c6-27949924a46f



Andrew de Klerk, responsable des activités d'exploration chez Robex, a déclaré : « La délimitation de cibles d'exploration nouvelles et le raffinement de cibles connues de la campagne d'échantillonnage de sol BLEG dans l'ensemble du projet a réellement mis en évidence l'ampleur et la magnitude de la prospectivité offerte par le projet de Kiniero.

Les récents résultats de forage et observations des tranchées cartographiées soutiennent le forage d'extension latérale de gisements connus au sud afin de cibler des ressources proches de l'usine. En outre, les récents travaux de forage à la mototarière ont davantage raffinés des cibles supplémentaires à forer proches de l'usine.

En ce qui concerne la prospectivité, nous sommes extrêmement heureux de mener des activités de forage au nord de la licence de Kiniero. Il s'agit d'une zone qui affiche depuis longtemps le potentiel de découler sur une découverte de classe mondiale, comme celle effectuée récemment dans le gisement voisin récemment délimité de Bankan (Predictive Discovery), un gisement qui est situé directement latéralement par rapport à la même super-structure minéralisée qui abrite les gisements Mankan et Heriko de Kiniero. »

Personne qualifiée

Les divulgations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été approuvées par Andrew de Klerk, BSc (Hons), Pr.Sci.Nat, une Personne qualifiée en vertu de la norme canadienne 43-101. M. De Klerk est le directeur d'exploration de la Société, un membre de la Geological Society of South Africa et un membre du Southern African Institute of Mining and Metallurgy. M. De Klerk n'est pas indépendant de Robex car il y est employé à temps plein.

À propos de Ressources Robex Inc.

Robex est une société multi-juridictionnelle de production et de développement aurifère ouest-africaine avec un potentiel d'exploration à court terme. La Société est dédiée à mener des activités sûres, diverses et responsables dans les pays dans lesquels elle opère avec comme objectif de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et fait progresser le projet aurifère Kiniero en Guinée.

Robex est soutenue par deux actionnaires stratégiques et a l'ambition de devenir l'un des producteurs d'or de niveau intermédiaire les plus importants en Afrique de l'Ouest.

