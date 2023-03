LEHDISTÖTIEDOTE: SSH lanseeraa uuden Tectia-version, joka tarjoaa kvanttiturvallista viestintää Yhdysvaltain liittovaltion hallitukselle

English Finnish

Helsinki, Suomi - 16. maaliskuuta 2022 - Yhdysvaltain liittovaltion hallitus on osoittanut merkittävää kiinnostusta kvanttitietokoneita kestävää salausta kohtaan vuoden 2022 aikana, muun muassa säätämällä Quantum Cybersecurity Preparedness Act –lain. Tässä laissa säädetään, että kaiken sähköisen viestinnän on oltava kvanttilaskennan kestävää (Quantum-Safe) siirtymäajan jälkeen. Liittovaltion hallitus on tunnetusti toiminut keskeisenä suunnannäyttäjänä kyberturvallisuustoimenpiteiden saralla, ja se näyttää esimerkkiä muille julkisen sektorin toimijoille ja yksityisille yrityksille.

Tectia, SSH-protokollan alkuperäinen ja ensimmäinen kaupallinen toteutus, seuraa tuotepäivityksissään tarkasti näitä kehittyviä kyberturvallisuusstandardeja. Uusin Tectia-versio 6.6.2 on suunniteltu erityisesti Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisille ja niiden kanssa yhteistyötä tekeville yrityksille. Tectia täyttää liittovaltion viranomaisten korkeat laatuvaatimukset, FIPS-tilan ollessa valinnainen jo ratkaisun aiemmissa versioissa.

Vahva standardien noudattaminen

FIPS on salausalgoritmeja koskeva standardi, joka on pakollinen kaikille Yhdysvaltain valtion virastoille. Vaikka FIPS-standardin nykyisessä versiossa ei määritellä kvanttilaskennan kestäviä algoritmejä, Tectian toteutuksessa yhdistetään FIPS-standardin mukainen algoritmi Yhdysvaltain kauppaministeriön kansallisen standardointi- ja teknologiainstituutti NIST:n hyväksymään Quantum-Safe-algoritmiin. Tällöin syntyy hybridiratkaisu, joka on sekä FIPS-standardin mukainen että kvanttilaskennan kestävä.

"Yhdysvallat on Tectia-ratkaisujemme tärkein markkina-alue", sanoo SSH:n toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo. "Koska liittovaltion hallitus on Quantum-Safe -ratkaisujen johtava suunnannäyttäjä, se tulee olemaan Tectia Quantum-Safe -ratkaisun keskeisin markkina-alueemme. Post-kvanttikryptografian kehitystiimimme on yksi Euroopan vahvimmista tällä hetkellä." Tunkelo toteaa lopuksi.

Lisätietoa Tectia Quantum-Safe -versiosta: Secure File Transfer, Remote Access & Tunneling Software Tectia | SSH

Tarkemmin Tectia-tuotteista: Tectia® SSH Client/Server

