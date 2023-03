Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor Phoenix 2 OÜ sõlmis Manufaktuuri 7 projekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 17.5 miljonit eurot

English Estonian

15. märtsil 2023 allkirjastasid Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor Phoenix 2 OÜ ja LHV Pank AS laenulepingu summas 17.5 miljonit eurot. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Manufaktuuri 7 arendusprojekti ehitust Manufaktuuri Kvartalis Põhja-Tallinnas.

154 korteri ja 450 m2 äripinnaga projekti ehituse ja müügiga alustati juba 2022. aasta kolmandas kvartalis ning Manufaktuuri 7 arendus valmib 2024. aasta lõpus. Tegemist on tervikliku ajaloolise elu- ja ärikvartali arenduse teise etapiga. Projekti esimene etapp, Sitsi Õunaaed (269 korterit), valmis 2019. aastal.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul muudab Manufaktuuri 7 projekti eriliseks pika ja väärika ajalooga tööstusalale kerkiv terviklik elu- ja ärikeskkond ning lähedal asuvad rohealad ja vaba aja veetmise võimalused. „Hoiame kõikide oma projektide loomisel olulisel kohal jätkusuutlikkust ja keskkonnateadlikkust ning Manufaktuuri 7 ei ole siinkohal erand. A-energiaklass, hoone katusel asuvad päikesepaneelid, elektriautodele mõeldud laadimiskohad, hoonete esimesel korrusel asuvad hobi- ja hoiuruumid ning looduses viibimist ja autota liiklemist soodustav logistilised hea asukoht, on vaid mõned näited rohelise mõtteviisiga keskkonnast, mida uue kodu omanikule soovime pakkuda. Seda, et kodu ostjad neid väärtusi oluliseks peavad, näitab ka korterite võlaõiguslepingute ja broneeringute arv, mida tänaseks on juba ligikaudu 20% projekti kogumahust,“ ütles Laks.

Lisainfo:

Koos Manufaktuuri 7 arendusprojektiga (154 korterit) on kontsernil ehituses ja müügis viis elukondlikku arendusprojekti kokku 489 korteriga, sh Ojakalda Kodud (101 korterit) ja Lilleküla Kodud (26 korterit) Eestis ning Kuldīgas Parks (116 korterit) ja Mārupes Dārzs (92 korterit) Lätis. Alustatud on Nameja Rezidence (38 korterit) arendusprojekti müügiga Riias.

Rohkem infot Manufaktuuri 7 projekti kohta leiab hepsor.ee/manufaktuur/m7/

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee