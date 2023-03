[Communiqué de presse] Résultats 2022 : une année de croissance record

French English

Communiqué de presse

Paris, le 16 mars 2023 à 08h00

Une année de croissance record

communication financière

2022 a été pour le Groupe iliad une excellente année à de multiples niveaux : le Groupe termine l’année en tant que leader européen1 en termes de croissance du chiffre d’affaires, leader des recrutements de nouveaux abonnés dans ses 3 pays, et enregistre une très forte amélioration de son free cash-flow opérationnel2. Cette performance, qui place le Groupe comme 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés Mobile et Fixe, trouve sa source dans l’exécution du plan Odyssée 2024 fondé sur une relance de l’innovation, l’excellence de nos réseaux et l’amélioration de la Relation Abonnés, et dont la plupart des objectifs ont été atteints avec 2 ans d’avance. Malgré un contexte économique qui reste complexe à appréhender, les solides fondations du Groupe et la dynamique rencontrée en 2022 permettent d’envisager 2023 avec confiance et avec l’ambition claire de conjuguer croissance et rentabilité.

La croissance organique pro forma3 du chiffre d’affaires Groupe, qui a atteint 8,4 milliards d’euros en 2022, s’est établie à 6,9% sur l’année (7,7% au 4ème trimestre). Les ventes progressent de 6,9% en France (7,0% au 4ème trimestre), de 15,5% en Italie (16,3% au 4ème trimestre) et de 3,7% en Pologne1 (+7,1% au 4ème trimestre).

En France, Free affiche une des plus belles performances commerciales des 10 dernières années : avec 255 000 nouveaux abonnés nets sur le Fixe et 607 000 nouveaux abonnés nets sur le Mobile (931 000 nouveaux abonnés nets 4G/5G), Free termine leader des recrutements de nouveaux abonnés en France en 20224. Ces performances traduisent la puissance de la marque Free, dont le positionnement rapport qualité prix est reconnu depuis de nombreuses années, et l’amélioration continue de la qualité de service consacrée par la place de n°1 sur l’Internet Fixe selon le baromètre nPerf et les très bons résultats enregistrés dans l’enquête annuelle réalisée par l’ARCEP5.

En Italie, iliad Italia termine pour la 5ème année consécutive leader des recrutements de nouveaux abonnés mobiles (1,06 million) malgré une concurrence qui reste très vive, mais également leader sur le Fixe, parmi les 5 plus grands opérateurs télécoms, pour sa 1ère année de commercialisation avec 109 000 abonnés nets recrutés (en Fibre uniquement). L’augmentation du nombre de prises Fibre commercialisables en 2023 viendra renforcer la dynamique commerciale.

En Pologne, le rapprochement entre Play et UPC, effectif depuis le 1er avril, commence à produire ses premiers effets avec une accélération des recrutements nets d’abonnés mobiles à +506 000. Sur le segment du Fixe, le Groupe a enregistré une bonne performance avec 181 000 nouveaux abonnés nets sur l’ensemble de l’année. La finalisation de la transaction portant sur la mise en place d’une FiberCo, attendue début 2023, va nous permettre d’accélérer l’extension du marché adressable.

L’EBITDAaL enregistre une croissance organique pro forma de 8,0% à 3,3 milliards d’euros. Cette croissance est générée principalement par l’Italie (+131 millions d’euros) et la France (+102 millions d’euros), la contribution de la Pologne en organique pro forma étant limitée (10 millions d’euros) à cause d’une base de comparaison défavorable (comptabilisation en 2021 d’un élément non-récurrent positif significatif).

Les investissements du Groupe s’élèvent à 2,14 milliards d’euros en 2022 et se sont concentrés sur la densification de la couverture de ses réseaux mobiles dans ses trois géographies, sur le maintien d’un déploiement très actif de la Fibre, sur l’accompagnement de la croissance du parc d’abonnés résidentiels et entreprises et sur nos efforts de différenciation sur le Cloud Public et Privé. En 2022, les investissements en fréquences ont augmenté d’1,1 milliard d’euros suite au paiement en Italie de la dernière tranche (959 millions d’euros) des fréquences 5G obtenus en 2018.

La croissance de l’EBITDAaL combinée avec la normalisation de nos dépenses d’investissements cette année a permis au free cash-flow opérationnel de croître de 75% pour atteindre 1,2 milliard d’euros.

En 2022, le Groupe a pris des initiatives stratégiques afin de renforcer son potentiel de croissance à moyen et long terme et d’acquérir de nouvelles compétences. En Pologne, l’acquisition début juillet de la société Redge, un des leaders en Europe de l’Est et Centrale des technologies OTT, vient rajouter une expertise majeure au Groupe dans un domaine d’activité complexe et en forte croissance. En France, l’acquisition début juillet d’une participation de 10% dans Certideal, un des leaders français du reconditionnement de smartphones, vient renforcer le partenariat récemment mis en place et soutenir notre démarche environnementale. Enfin, en Italie, nous avons signé en avril un accord de partage de réseaux dans les zones peu denses avec WindTre destiné à accélérer le déploiement du réseau mobile d’iliad Italia. Cet accord a été finalisé le 3 janvier 2023.

La structure financière du Groupe à fin 2022 est très solide. Le levier financier s’établissait à 3,2x à fin décembre 2022, en hausse limitée de 0,5x malgré le paiement de la dernière tranche des fréquences 5G en Italie (0,96 milliard d’euros) et l’acquisition d’UPC Polska (1,55 milliard d’euros). Malgré un contexte volatile sur les marchés financiers suite à la remontée rapide des taux des banques centrales, le Groupe a couvert tous ses besoins de financement à court et moyen terme avec, notamment, le programme de financement à moyen terme de 5 milliards d’euros finalisé fin juillet et l’émission d’une obligation en décembre 2022 de 750 millions d’euros.

Les tensions sur les prix et l’approvisionnement de l’électricité en Europe ont rappelé l’importance de respecter les accords de Paris. Dans cette perspective, le Groupe a publié le 6 octobre 2022 un plan de sobriété énergétique détaillé qui vient compléter ses engagements pour le climat. Sur le plan de l’emploi, le Groupe continue d’investir pour soutenir sa croissance future : avec près de 500 emplois nets créés en 2022, iliad en France devient le 2ème employeur du secteur et les indicateurs sociaux (taux de satisfaction des salariés, index égalité) s’améliorent.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Les résultats 2022 traduisent une triple dynamique d’investissement, d’innovation et de conquête. Dans un contexte d’hyperinflation et de concurrence acharnée, nos résultats économiques sont très solides dans nos 3 pays. iliad est le Groupe européen avec la plus forte dynamique de croissance et ces bons résultats doivent nous encourager à continuer à nous réinventer et à toujours imaginer l’après. »

Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes et le rapport d’audit relatif à leur certification sera émis fin mars 2023.

Principaux indicateurs opérationnels1 au 31.12.2022

France (chiffres en milliers sauf exceptions) 2022 2021 Variation sur 12 mois Nombre d’abonnés mobiles 14 218 13 611 + 607 - Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 10 190 9 259 + 931 - Dont Forfait Voix 4 027 4 352 - 325 Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 7 180 6 925 + 255 - Dont Fibre 4 658 3 773 + 885 Taux d’adoption de la Fibre 64,9% 54,5% +10,4 points Prises raccordables en Fibre (en millions) 31,3 25,5 +5,8 Nombre total d’abonnés France 21 398 20 537 + 862 T4 2022 T4 2021 Variation sur 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €)1 34,1 33,4 +2,2% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €)1 11,8 11,4 +3,6% Italie (chiffres en milliers) 2022 2021 Variation sur 12 mois Nombre d’abonnés mobile 9 567 8 505 +1 062 Nombre d’abonnés fibre 109 - +109 Nombre total d’abonnés Italie 9 676 8 505 + 1 171 POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) 2022 2021 Variation sur 12 mois Nombre d’abonnés mobiles actifs 12 763 12 2572 + 506 - Dont Forfaits 8 984 8 6502 + 334 - Dont Prépayés 3 779 3 606 + 173 Nombre d’abonnés fixes 2 018 1 8372 + 181 Nombre total d’abonnés Pologne 14 781 14 0942 + 687 T4 2022 T4 2021 Variation sur 12 mois ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 29,2 27,92 +4,7% GROUPE (chiffres en milliers) 2022 2021 Variation sur 12 mois Nombre d’abonnés mobile 36 548 34 3732 + 2 175 Nombre d’abonnés fixes 9 307 8 7622 + 545 NOMBRE TOTAL D’ABONNES 45 855 43 1352 + 2 720

1 Voir glossaire

2 Chiffres T4 2021 et 2021 ajustés pro forma avec UPC Polska

Chiffre d'affaires 2022 /4ème trimestre 2022

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

En millions d’euros 2022 2021 Variation % T4 2022 T4 2021 Variation % Chiffre d’affaires consolidé 8 369 7 587 +10,3% 2 195 1 954 +12,3% Chiffre d’affaires services Groupe(1) 7 763 7 069 +9,8% 2 023 1 810 +11,8% Chiffre d’affaires équipements Groupe 632 535 +18,1% 183 148 +24,0% Eliminations Groupe -25 -17 +46,5% -11 -4 +165,2% Chiffre d’affaires – France 5 555 5 195 +6,9% 1 441 1 347 +7,0% - Services 5 322 5 029 +5,8% 1 368 1 296 +5,6% - Equipements 239 174 +37,7% 75 53 +40,7% - Eliminations -6 -7 -16,8% -2 -2 -0,6% Chiffre d’affaires – Italie 927 802 +15,5% 247 213 +16,3% - Services 919 796 +15,5% 244 210 +15,9% - Equipements 7 6 +22,8% 3 2 +42,0% Chiffre d’affaires – Pologne2 1 907 1 600 +19,2% 516 397 +30,1% - Services 1 521 1 244 +22,3% 411 304 +35,0% - Equipements 385 355 +8,4% 105 92 +14,0%

(1) Avant éliminations (2) EUR/PLN: 4,68611 sur 2022 et 4,5652 sur 2021

Principaux indicateurs financiers de l’année 2022

En millions d’euros 2022 2021 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 8 369 7 587 +10,3% France 5 555 5 195 +6,9% Italie 927 802 +15,5% Pologne 1 907 1 600 +19,2% Eliminations -19 -10 +93,0% EBITDAaL Groupe 3 303 2 949 +12,0% France 2 287 2 185 +4,7% Italie 211 80 NM Pologne 805 684 +17,7% Capex Groupe1 2 139 2 283 -6,3% France 1 492 1 673 -10,8% Italie 381 413 -7,6% Pologne 265 198 +34,1% Free Cash Flow Opérationnel (EBITDAaL moins Capex) 1 164 666 +74,8% France 795 512 +55,1% Italie -170 -333 -48,8% Pologne 540 487 +11,0% Résultat net 758 526 +44,1% 31/12/2022 31/12/2021 Variation Endettement net 10 815 8 012 + 2 803 LTM2 EBITDAaL 3 346 2 949 + 397 Ratio d’endettement (LTM EBITDAaL) 3,2x 2,7x +0,5x

EUR/PLN: 4,68611 sur 2022 et 4,5652 sur 2021





(1) Hors fréquences (2) LTM : Last Twelve Months (12 derniers mois) et incluant UPC

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre TV Box ou une offre Haut et Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.

Retrouvez tous les documents financiers sur le site www.iliad.fr

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 16 700 collaborateurs au service de 45,9 millions d’abonnés actifs et a généré un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros en 2022. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin 2022, 21,4 millions d’abonnés particuliers (14,2 millions d’abonnés mobiles et 7,2 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec 12% de parts de marché et comptait à fin 2022 près de 9,6 millions d’abonnés. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin 2022 près de 12,8 millions d’abonnés mobiles et plus de 2 millions d’abonnés fixes. Avec l’acquisition de Play et d’UPC Polska en 2020 et 2022 respectivement, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.

Pour en savoir plus

www.iliad.fr

Pour nous suivre

Twitter @Groupeiliad

LinkedIn Groupe iliad

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr

1 Parmi le top 15 des opérateurs télécoms européens – estimation interne sur les comptes publiés par les opérateurs

2 EBITDAaL moins investissements nets hors fréquences

3 A périmètre et taux de change constants

4 Estimations internes

5 Qualité des services mobiles publiée par l’ARCEP le 20 octobre 2022

Pièce jointe