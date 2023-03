Korjaus pörssitiedotteeseen: Siili Solutions Oyj:n osakkeiden takaisinosto-ohjelma on päättynyt

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.3.2023 kello 9.45

Tämä on korjaus Siili Solutions Oyj:n 15.3.2023 kello 19.00 julkistamaan pörssitiedotteeseen koskien osakkeiden takaisinosto-ohjelman päättymistä. Tiedotteessa esitetty yhtiön hallussa oleva omien osakkeiden prosenttimäärä oli virheellinen. Siilin omistamien omien osakkeiden määrä 27 954 osaketta vastaa noin 0,34 prosenttia Siilin kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

Siili Solutions Oyj tiedotti 17.2.2023, että Siilin hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Ohjelman tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä aiheutuvat velvoitteet.

Siili on tänään saanut päätökseen edellä mainitun omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 20.2.2023 ja päättyivät tänään 15.3.2023. Hankintajakson aikana Siili hankki yhteensä 30 000 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,37 prosenttia Siilin koko osakekannasta. Hankittujen osakkeiden keskimääräinen osakekohtainen hinta oli 16,23 euroa ja kokonaishinta oli noin 486 800 euroa.

Hankintojen jälkeen Siili omistaa yhteensä 27 954 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,34 prosenttia Siilin kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

