Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor RD5 SIA sõlmis ehituslepingu Nameja Rezidence projekti ehitamiseks Riias

Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor RD5 SIA ja Mitt&Perlebach SIA allkirjastasid 16. märtsil 2023 lepingu Nameja Rezidence arendusprojekti ehitamiseks Riias. Ehituslepingu maht on ligikaudu 4,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Projekti müügiga alustati juba 2022. aasta neljandas kvartalis ning 38 korteriga Nameja Rezidence arendus valmib 2024. aasta teises kvartalis.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul esindab Nameja Rezidence arendusprojekt kontserni rohelist mõtteviisi kombineerides linnaelu mugavused ümbritseva roheluse ja rahuliku elukeskkonnaga. „Alustasime kodude müügiga aasta lõpus ning tänaseks lepingutega kaetud juba ligikaudu 16% projekti kogumahust. Tänased koduostjad hindavad aina enam keskkonnateadlikku lähenemist, sh rohealade lähedus, A-energiaklass, elektriautodele mõeldud laadimiskohad, jalgrataste ja lapsevankrite hoiuruumid ning mänguväljakud. Seda kõike oleme ka Nameja Rezidence projekti arenduses silmas pidanud,“ ütles Laks.

Lisainfo:

Hepsoril on Lätis lisaks Nameja Rezidence projektile ehituses ja müügis kaks elukondlikku arendusprojekti - Kuldīgas Parks (116 korterit, millest 95% on müüdud) ja Mārupes Dārzs (92 korterit, millest 85% on müüdud).

Rohkem infot Nameja Rezidence projekti kohta leiab namejarezidence.lv/eng .

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee