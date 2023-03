English French

Communiqué de presse

Atos reconnu comme leader du Supplier Engagement par le CDP pour la 4ème année consécutive

Paris, le 16 mars 2023 - Atos a été reconnu pour la quatrième année consécutive par le CDP dans son prestigieux classement « Supplier Engagement Leaderboard ». Cette reconnaissance vient récompenser le Groupe Atos pour son travail d'engagement des fournisseurs en faveur de la réduction des émissions, de la diminution des risques environnementaux et de la lutte conjointe contre le changement climatique. Seules les 8 % d'entreprises les plus performantes ayant fourni des informations pour le questionnaire complet sur le climat ont obtenu une place dans le classement Supplier Engagement Leaderboard du CDP.

L’évaluation Supplier Engagement du CDP complète les résultats publiés par l’organisation en décembre 2022, selon lesquels Atos a été classé dans la liste A du CDP pour ses actions de lutte contre le changement climatique. Le processus annuel de déclaration et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la première référence en matière de transparence environnementale des entreprises.

Le département Achats d’Atos s’est donné pour objectif de faire appel autant que possible à des fournisseurs durables et écologiques, et s’emploie de ce fait à travailler avec des fournisseurs qui sont évalués par EcoVadis. En 2022, 70 % des dépenses totales du Groupe ont été couvertes par ces fournisseurs. Atos utilise également un processus interne d’évaluation visant à mesurer le niveau de maturité de ses fournisseurs en matière de décarbonation. Le Groupe s’efforce d’accompagner les fournisseurs n’ayant pas mis en place un programme suffisant de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans leur parcours de décarbonation. Les fournisseurs d’Atos peuvent également démontrer leur engagement à lutter contre le changement climatique en signant une clause contractuelle dédiée avec Atos, stipulant leur engagement à mesurer et déclarer leurs émissions et à atteindre un objectif lié au changement climatique reconnu à l’échelle mondiale. Enfin, Atos collecte les données sur les émissions réelles de ses fournisseurs pour calculer ses propres émissions de Scope 3.

Le Groupe a par ailleurs reçu une médaille ‘EcoVadis Platine’ pour sa performance en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), confirmant ainsi sa position dans le top 1 % des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans son secteur (programmation informatique, conseil et activités connexes). L'évaluation d'EcoVadis porte sur quatre catégories : Environnement, Travail et droits de l'homme, Éthique, Achats durables. Atos a obtenu d'excellents résultats dans chacune d’entre elles, en particulier dans la catégorie Environnement.

Atos a en outre intégré dans ses contrats d’infrastructures numériques (tels que le cloud ou digital workplace) des DLA (Decarbonization Level Agreements), des accords mesurables et vérifiables par des tiers au titre desquels le Groupe propose des engagements de réduction de CO 2 . Si Atos ne réalise pas les réductions d'émissions convenues, il devra compenser les émissions restantes par des crédits carbone certifiés.

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact press:

Laura Fau – laura.fau@atos.net – +33 (0) 6 73 64 04 18

Pièce jointe