Le CN annonce son inscription officielle auprès de l’Office québécois de la langue française

MONTRÉAL, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) annonce aujourd’hui que la compagnie s’est inscrite auprès de l’Office québécois de la langue française (OQLF) conformément à la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (« la Loi »).



À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi en 2022, la direction du CN est entrée en discussion avec l’OQLF afin de procéder à l’inscription volontaire de la société. Étant assujetti à la Loi sur les langues officielles en vertu de sa loi constitutive, le CN est dans une position singulière. Les échanges avec l’OQLF au cours des derniers mois visaient donc à trouver un moyen de réconcilier les obligations issues de cette loi fédérale avec la volonté du CN de s’inscrire volontairement auprès de l’OQLF.

« Je salue le geste posé par le CN de s’inscrire à la démarche de francisation auprès de l’Office québécois de la langue française, à l’instar de la très grande majorité des entreprises de compétence fédérale de plus de 50 employés. Cette adhésion d’une grande entreprise à charte fédérale est très importante pour le Québec et le fait français. J’espère fortement que cette démarche du CN incitera les quelques entreprises restantes à faire de même et se conformer. Nous devons tous poser des gestes forts pour la langue française. »

- Jean-François Roberge, Ministre de la Langue française, Gouvernement du Québec



« Ce geste volontaire que nous posons aujourd’hui est en droite ligne avec la riche histoire de notre compagnie à Montréal, au Québec, où notre siège social est situé depuis plus d’un siècle. Le français est la langue officielle et commune du Québec et nous sommes fiers de faire notre part en faveur de sa promotion et de sa protection. »

- Tracy Robinson, Présidente-directrice générale, CN



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

