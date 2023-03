Expensya s'associe au leader de la finance embarquée Swan pour poursuivre son expansion européenne

Expensya ambitionne à ce que 1/3 de sa croissance soit générée par les cartes de paiement via la solution de Swan.

Spécialiste européen de la gestion automatisée des dépenses et des frais, Expensya s'est associé à la plateforme de Banking-as-a-Service (Baas) Swan, afin d'intégrer une nouvelle fonctionnalité de paiement dans sa solution basée sur le Software-as-a-Service (SaaS).

Fondée en 2014, Expensya a démarré son activité en proposant aux équipes financières d'alléger le poids de l'une des tâches comptables les plus fastidieuses : le classement des notes de frais. Au fil des années, Expensya s'est diversifié pour encadrer la globalité des processus de gestion des dépenses des entreprises. La solution automatise chaque étape du processus de déclaration et de suivi des dépenses pour les petites, moyennes et grandes entreprises de tous les secteurs.

En intégrant la finance avec Swan, un leader européen émergent de la finance embarquée, Expensya a ajouté avec succès les cartes de paiement à son produit et poursuit sa promesse de fournir une traçabilité optimale et de bout en bout de toutes les dépenses professionnelles. L'extension de son cœur de métier au lancement des cartes de paiement d'entreprise garantira une expérience utilisateur fluide avec Expensya, qui couvre désormais l'ensemble du parcours de gestion des dépenses et des frais.

Pour 2023, la société de gestion des dépenses prévoit de traiter plus de 3M€ de dépenses par cartes par mois en France, en Espagne et en Allemagne. La satisfaction client est essentielle pour Expensya, et l'entreprise s'engage à rester en tête en innovant proactivement dans les solutions de finance pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Le logiciel SaaS B2B automatise chaque étape du cycle de gestion des dépenses et du processus de déclaration des frais, de la facturation au remboursement. En intégrant la finance et les cartes de paiement virtuelles et physiques à son produit, Expensya a accéléré sa croissance sur les marchés européens. L'année prochaine, l'expert en gestion des dépenses prévoit que 1/3 de sa croissance soit générée par les cartes de paiements en France, en Espagne et en Allemagne.

Pour Expensya, se connecter à Swan, c'est donner du pouvoir à ses clients. Karim Jouini, PDG d'Expensya, explique :

"Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Swan un partenaire solide, qui nous a permis d'intégrer la finance dans notre outil. Grâce aux cartes de frais professionnels intelligentes et aux nouvelles méthodes de gestion des dépenses, les entreprises gagnent beaucoup de temps et d'énergie. Elles peuvent donner aux employés les moyens d'effectuer les paiements dont ils ont besoin, tout en ayant un contrôle total sur les paiements effectués, comment, quand et par qui."

Expensya fait partie d'une vague d'entreprises technologiques qui intègrent la fonction finance. Les banques étaient autrefois les seuls fournisseurs de services standard tels que les comptes, les cartes et les paiements. Aujourd'hui, grâce aux fournisseurs de services bancaires en ligne comme Swan, les entreprises peuvent facilement proposer des fonctions bancaires directement à leurs clients. Ce faisant, elles accèdent à un marché en plein essor : Lightyear Capital estime que le marché de la finance embarquée atteindra environ 230 milliards de dollars dans le monde d'ici 2025. La facilité d'utilisation de la plateforme de financement embarqué de Swan a fait tomber la barrière à l'entrée pour les entreprises européennes.

Nicolas Benady, PDG de SWAN, déclare à propos du partenariat avec Expensya :

"J'ai senti une synergie dès le premier jour entre Swan et Expensya. Nous sommes tous deux des fintechs européennes dont la vision est de rendre les mouvements d'argent aussi faciles que possible. Swan est disponible dans tout l'EEE, et j'avais hâte de voir une entreprise tirer pleinement parti de cette disponibilité. J'ai été très heureux de soutenir Expensya dans son ambition de servir les équipes financières de toute l'Europe."

Il est temps de repenser les façons traditionnelles de faire de la finance et de commencer à innover les processus dans les environnements d'entreprise. En combinant le meilleur de deux mondes, l'automatisation des dépenses et la finance embarquée peuvent offrir des solutions pour les organisations modernes et des fonctionnalités qui non seulement profitent aux équipes financières et aux employés, mais créent également des avantages concurrentiels pour les entreprises.