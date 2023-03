Betoobe étend son offre Gestion des Assets IT à la gestion des PC

Betoobe, éditeur de Mobile Hub, une solution permettant de gérer l'intégralité du cycle de vie des flottes mobiles, ajoute la gestion des PC à sa plateforme. Ce faisant, Betoobe se positionne comme l’un des seuls acteurs du marché à permettre à ses clients de gérer efficacement leurs devices mobiles et stations de travail depuis un environnement unique.

La gestion de la digitale workplace est un élément complexe qui évolue constamment. En effet, les nouveaux usages, le développement du travail hybride, complexifient la tâche des équipes chargées de gérer ces équipements (gestionnaires de flottes mobiles, administrateurs de parc, etc.). La plateforme Mobile Hub permet désormais de piloter simplement un parc étendu et hétérogène.

Ainsi, les utilisateurs de Mobile Hub peuvent désormais capitaliser sur leur solution et s’appuyer sur un environnement unique qui les accompagnera de bout en bout dans la bonne gestion de la digitale workplace. Pour répondre à cette promesse, les équipes R&D de Betoobe ont fortement investi pour accroitre les fonctionnalités de MobileHub qui est désormais ouverte à l’ensemble des équipements constitutifs du parc déployé.

Sébastien REVERDY et Julien FOURNIER, Directeurs associés de Betoobe « Gérer uniquement les smartphones et les tablettes ne suffit plus. Il est nécessaire de gérer tous les appareils à la fois, et de façon centralisée, pour garantir une expérience utilisateur fluide et une gestion claire pour les gestionnaires de flottes. Que le gestionnaire de poste souhaite garder cette gestion en interne ou l'externaliser, Betoobe les accompagne grâce à sa plateforme Mobile Hub. »