Les intentions de rénover se maintiennent au Québec malgré un contexte économique défavorable

MONTRÉAL, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- RénoAssistance et l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) dévoilent les résultats de la deuxième édition de l’enquête sur les intentions de rénovation de la population québécoise. Réalisée en janvier dernier, l’étude porte notamment sur le type de travaux de rénovation, les budgets prévus, les motivations et le financement des travaux que les ménages souhaitent effectuer à leur résidence.



« La stabilité des intentions de rénovation s’explique, en partie, par le fait que plusieurs propriétés ont changé de main durant la pandémie. Beaucoup de ces propriétaires désirent mettre leur chez-soi à leur goût. Il faut cependant garder en tête qu’avec le contexte économique actuel, les gens pressés pourraient être tentés de choisir le plus bas soumissionnaire pour faire des économies. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut bien faire ses devoirs, et ce, même si l’entrepreneur·e est recommandé·e par une connaissance », observe Paul Bégin, Chef de l’exploitation de RénoAssistance.

Tout comme l’année dernière, l’enquête ciblait les propriétaires ayant l’intention de dépenser au moins 5 000 $ en rénovation au cours des trois prochaines années. Les projets de rénovation ont été regroupés en trois catégories, soit les travaux de rénovation intérieurs, les travaux de rénovation extérieurs et les travaux d’agrandissement ou de conversion.

Les intentions de rénovation demeurent stables

Les deux tiers (65 %) des propriétaires sondé·es estiment probable ou très probable qu’ils ou elles réalisent des travaux de rénovation d’au moins 5 000 $ d’ici trois ans, un résultat pratiquement identique à celui de 2022 (66 %);

Pour 42 % des personnes sondées, ces travaux sont prévus dans les 12 prochains mois;

38 % des répondant·es estiment qu’ils ou elles auront besoin de financement pour réaliser leurs travaux, soit une légère hausse par rapport à l’année dernière (33 %). Malgré le recours au financement un peu plus répandu, l’apport des économies personnelles se maintient loin devant (76 %).



Peu de coupes budgétaires à l’horizon pour l’instant

Malgré un contexte économique difficile, les montants prévus par les propriétaires sondé·es pour leurs rénovations demeurent inchangés par rapport aux résultats de 2022. Des budgets moyens d’environ 21 000 $ pour les rénovations intérieures et de 20 000 $ pour les rénovations extérieures sont prévus. En revanche, pour les travaux d’agrandissement, les répondant·es prévoient dépenser en moyenne 73 000 $ pour leur projet, soit une baisse par rapport à l’année dernière (81 000 $).

Les propriétaires préoccupés par la situation économique

Une majorité (54 %) des personnes sondées se disent encore confiantes par rapport à leur projet de rénovation. Très peu (9 %) affirment être très confiantes, démontrant la fragilité de leur état d’esprit. Bien que les intentions de rénovation se maintiennent, les propriétaires prônent la prudence et suivent la situation économique de près. Une incertitude économique pourrait vraisemblablement se traduire par des reports et des diminutions budgétaires. Près de la moitié des répondant·es (48 %) affirment que la conjoncture économique pourrait les mener à repousser leur projet alors que 46 % des propriétaires assurent que la situation n’aura aucun impact. La moitié des répondant·es (51 %) prévoient conserver le budget initialement prévu, alors que 40 % prévoient une réduction de l’envergure du projet sur le plan budgétaire.

Les entrepreneur·es titulaires d’une licence pour la paix d’esprit

Le recours à des entrepreneur·es titulaires d’une licence s’avère le choix de prédilection pour 60 % de ceux et celles qui prévoient réaliser des travaux, loin devant les travaux effectués par soi-même (37 %), par un ou une proche (23 %) ou encore une personne à tout faire (13 %). La principale motivation des propriétaires sondé·es à se tourner massivement vers des entrepreneur·es titulaires d’une licence est le souci de garantie d’un travail de qualité (77 %). La consultation du site Web de RénoAssistance (22 %) gagne en popularité depuis un an et se positionne désormais dans le top 3 des sources utilisées pour trouver des entrepreneur·es titulaires d’une licence, derrière le bouche-à-oreille (52 %) et la recherche Google (28 %).

Les travaux de rénovation intérieurs gardent la cote

Encore cette année, près des trois quarts (72 %) des personnes interrogées projettent réaliser des travaux de rénovation intérieurs au cours des trois prochaines années. La rénovation majeure de la salle de bain (31 %) trône au sommet de la liste des travaux les plus populaires. L’engouement pour la réfection ou le remplacement des planchers (27 %) ne s’essouffle pas. Les rénovations majeures de la cuisine (22 %) sont moins prisées cette année au profit de rénovations mineures (23 %) qui gagnent du terrain. Après la salle de bain et la cuisine, le sous-sol (22 %), les chambres (14 %), la salle familiale (8 %) et la salle de lavage (6 %) figurent aussi parmi les pièces les plus susceptibles d’être rénovées.

Les rénovations extérieures gagnent du terrain

Plus de la moitié (53 %) des répondant·es considèrent effectuer des travaux de rénovation extérieurs d’ici 2025, une hausse significative par rapport à l’année dernière. Les rénovations les plus répandues sont, sans surprise, les travaux relatifs à la terrasse, au balcon ou au patio, avec 36 %. Viennent ensuite, dans l’ordre, les travaux relatifs à l’aménagement paysager, aux portes et fenêtres, à la toiture et au revêtement extérieur pour plus d’un répondant·e sur cinq dans chaque cas.

Les travaux d’agrandissement ou de conversion

Finalement, 7 % des ménages sondés considèrent des travaux d’agrandissement ou de conversion de leur résidence. Pour les deux tiers (65 %) d’entre eux, c’est un projet d’agrandissement qui se dessine à l’horizon. Pour plusieurs foyers, l’ajout (24 %) ou la suppression (17 %) de cloisons, l’aménagement d’un logement accessoire (12 %), la conversion (12 %) ou l’adaptation du domicile (8 %) sont aussi dans les cartes.

« La pandémie a évidemment stimulé l’intérêt pour l’amélioration du confort à domicile, qui demeure prioritaire pour la majorité des ménages. Pour l’instant, les propriétaires choisissent de maintenir leurs grands travaux de rénovation, une situation qui demeure néanmoins fragile vu l’incertitude économique et la hausse des taux d’intérêt », observe Paul Cardinal, Directeur du service économique à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Méthodologie du sondage

Le sondage par panel Web de la firme Ad hoc Recherche a été réalisé du 12 au 22 janvier 2023 pour le compte de RénoAssistance, l’APCHQ et Desjardins auprès de 1 018 Québécois·es âgé·es de 18 ans et plus, étant propriétaires d’au moins un immeuble et ayant l’intention de réaliser des travaux de rénovation ou d’entretien d’une valeur d’au moins 5 000 $ au cours des trois prochaines années.

À propos de RénoAssistance

Acquis par Desjardins en janvier 2020, RénoAssistance emploie 130 personnes et compte plus de 2000 professionnel·les et entrepreneur·es dans son réseau. Depuis sa fondation en 2010, l’entreprise a desservi plus de 118 000 client·es. RénoAssistance offre une solution complète pour aider les propriétaires résidentiels et commerciaux à réussir leurs travaux de rénovation et de construction. Le Processus de vérification en 53 points de RénoAssistance auquel doivent se soumettre les entrepreneur·es pour faire partie de son réseau est le plus complet de l’industrie. L’accompagnement des Conseiller·ères en rénovation ainsi que l’obtention de jusqu’à 3 soumissions d’Entrepreneur·es Vérifié·es sont offerts sans frais ni obligation. Les services de RénoAssistance sont pour le moment offerts dans les régions métropolitaines de Montréal, Québec, Toronto et Ottawa. Pour plus d'information, consultez renoassistance.ca.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 407,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

À propos de l’APCHQ

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) regroupe 20 000 entreprises membres au sein de 13 associations régionales. Elle travaille dans l’intérêt de ses membres pour répondre aux enjeux en matière de qualité de construction, de défis environnementaux et de besoins en habitation.

