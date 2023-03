Ændring af depotselskab, market maker og bevisudsteder

København Ø, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge har på et bestyrelsesmøde afholdt d.d., truffet beslutning om ændring af depotselskab fra Ringkjøbing Landbobank A/S til J.P. Morgan SE – Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland (J.P. Morgan).

Ændringen forudsætter Finanstilsynets godkendelse af valget af depotselskab.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge har på dagens bestyrelsesmøde ligeledes truffet beslutning om ændring af henholdsvis market maker og bevisudsteder fra Ringkjøbing Landbobank A/S til Sydbank A/S.

Det forventes, at J.P. Morgan vil varetage depotselskabsydelsen, og at Sydbank A/S vil varetage henholdsvis market maker- og bevisudstederydelsen, fra den 1. juni 2023.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til vicedirektør, Henrik Granlund, på 77309026.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør