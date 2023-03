English Finnish

Sanoma on jättänyt listalleottohakemuksen ja julkaisee listalleottoesitteen 150 milj. euron hybridilainalle

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 16.3.2023 klo 13.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sanoma Oyj (”Sanoma”) tiedotti 9.3.2023 laskevansa liikkeeseen 150 milj. euron suuruisen hybridilainan (”Hybridilaina”). Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 8,000 prosenttia vuodessa 16.3.2026 saakka (”Tarkistuspäivä”). Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta Sanomalla on oikeus lunastaa Hybridilaina takaisin nimellisarvostaan Tarkistuspäivänä sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä.

Finanssivalvonta on tänään 16.3.2023 hyväksynyt Hybridilainaa koskevan listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla englanninkielisenä Sanoman verkkosivuilla osoitteessa https://www.sanoma.com/fi/sijoittajat/.

Sanoma on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle ("Nasdaq Helsinki") Hybridilainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään, Nasdaq Helsingin odotetaan ottavan Hybridilainan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 20.3.2023 alkaen. Hybridilainan ISIN-koodi on FI4000549563.

Nordea Bank Oyj toimi Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

