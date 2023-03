Novotech publie un rapport concernant le paysage des essais cliniques mondiaux sur les anticorps monoclonaux multi-spécifiques

French German Chinese (Simplified) Korean

SINGAPOUR, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, CRO en biotechnologie de premier plan centrée sur l'Asie-Pacifique, a publié un nouveau rapport sur l'état actuel des essais cliniques pour les anticorps monoclonaux (Mabs) multi-spécifiques à l'échelle mondiale, comprenant une analyse des hubs de croissance à travers les régions Asie-Pacifique, Europe et États-Unis.



Le nouveau rapport Multi-Specific Monoclonal Antibodies – Global Clinical Trial Landscape (Anticorps monoclonaux multi-spécifiques : paysage des essais cliniques mondiaux) peut être téléchargé ici .

Le rapport a conclu qu'entre 2018 et 2022, il y avait eu plus de 1 000 essais mondiaux sur des Mabs multi-spécifiques, la région Asie-Pacifique ayant été impliquée dans environ 40 % des essais, les États-Unis environ 30 % et l'Europe environ 22 %.

L'Asie-Pacifique a été la région à la plus rapide expansion dans les essais Mabs multi-spécifiques avec un CAGR sur 5 ans de plus de 37 %, représentant près de deux fois et trois fois les taux de croissance des États-Unis et d'Europe respectivement.

La majorité des médicaments Mabs multi-spécifiques (85 %-90 %) dans les essais cliniques actuellement menés dans ces trois régions majeures ciblent les indications oncologiques. La plupart sont des essais en phase précoce (phase I) et des essais en phase intermédiaire (phase II), tandis que plus de 15 d'entre eux sont en phase III.

En outre, la région Asie-Pacifique a affiché la plus haute part d'essais oncologiques, à 90 %, et le pourcentage de l'oncologie pour les États-Unis et l'Europe s'est élevé à 84 % et 82 % respectivement.

Le rapport a aussi examiné les raisons pour lesquelles la région Asie-Pacifique était devenue un hub des Mabs, à savoir, notamment, les avantages pour le recrutement des patients.

Selon le rapport, au cours de la période de 5 ans allant de 2018 à 2022, en raison de l'accès aux patients, la région Asie-Pacifique a présenté une durée d'essai médiane 30 % plus courte qu'aux États-Unis et une durée d'essai médiane plus de 40 % plus courte qu'en Europe. De même, la région Asie-Pacifique a recruté 38 % plus rapidement que les États-Unis et près de trois fois plus vite que l'Europe.

Dans la région Asie-Pacifique, la Chine joue un rôle de premier plan dans le secteur des essais d'anticorps multi-spécifiques.

Le rapport a noté qu'un nombre croissant de compagnies biopharmaceutiques acquièrent l'accès à des plateformes exclusives pour gagner une emprise sur le marché chinois des Mabs. En outre, les initiatives en cours du gouvernement pour encourager le développement de nouveaux traitements en mettant en œuvre de nouvelles lois et en réformant les réglementations actuelles rendent le secteur de l'immunothérapie chinois plus attrayant.

Novotech a des décennies d'expérience dans le développement de médicaments biotechnologiques, des relations établies avec des sites et des chercheurs, un accès à de vastes populations de patients et une approche de gestion des projets axée sur la résolution des problèmes, la propriété et la flexibilité.

Grâce à un investissement constant dans la formation et la technologie de pointe, nous pouvons fournir une solution de CRO en biotechnologie à la fois complète et exceptionnelle.

Novotech a récemment reçu d'importants prix de CRO, notamment le prix Asia-Pacific Biotech CRO of the Year (CRO en biotechnologie d'Asie-Pacifique de l'année) de la part de Frost & Sullivan, elle a été classée parmi les 10 meilleures CRO du monde, a été finaliste dans les prestigieux Scrip Awards et vient de recevoir le Gene & Cell Therapy Excellence Award (Prix d'excellence en thérapie génique et cellulaire).

Dans la région Asie-Pacifique, Novotech a conclu plus de 50 accords de partenariat d'avant-garde avec de grandes institutions de recherche qui offrent des avantages exclusifs aux sponsors.

Novotech, qui compte des opérations mondiales de conseil réglementaire et de CRO, a annoncé chez JPMorgan cette année qu'elle avait fait l'acquisition d'EastHORN, une CRO européenne ayant une expertise clinique, médicale et réglementaire dans plusieurs régions d'importance stratégique à travers le continent.

L'acquisition fait partie du programme d'expansion mondiale de Novotech. EastHORN a été établie en 2004 et compte plus de 250 employés.

Avec l'acquisition d'EastHORN, les clients biotechnologiques peuvent accéder à la suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive de Novotech en Europe et aux États-Unis, avec un accent particulier mis sur la région Asie-Pacifique où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 33 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.