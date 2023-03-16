Novotech发布多特异性单克隆抗体全球临床试验概况报告

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新加坡, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以亚太地区为中心的领先生物技术合同研究组织（CRO）之一Novotech，日前发表了一份关于多特异性单克隆抗体（mAb）临床试验现状的新全球报告，包括对亚太、欧洲和美国增长中心的分析。

新报告“多特异性单克隆抗体–全球临床试验概况”可 在此处下载 。

该报告发现，2018年至2022年间，全球有1000余项试验均与多特异性mAb相关，亚太地区约占试验总数的40%，美国约占30%，欧洲约占22%。

亚太地区是多特异性mAb试验增长最快的地区，其五年期复合年均增长率（CAGR）超过37%，分别是美国和欧洲增长率的近两倍和三倍。

在这三大地区开展的临床试验中，大多数多特异性mAb药物（85%-90%）均靶向肿瘤适应症。大部分试验处于早期阶段（I期）和中期阶段（II期），而其中有超过15项试验处于III期。

此外，亚太地区肿瘤试验占比最高（为90%），美国和欧洲的肿瘤试验占比则分别为84%和82%。

这份报告还考察了为什么亚太地区会成为包括患者招募惠益在内的mAb中心。

据此报告称，在2018年至2022年的五年间，患者通道意味着亚太地区试验中位持续时间比美国缩短了30%，比欧洲缩短了40%以上。同样，亚太地区的招募速度比美国加快了38%，比欧洲加快了近三倍。

在亚太地区，中国在多特异性抗体试验领域发挥着主导作用。

此报告指出，越来越多的生物制药企业正寻求获得访问专有平台的相关渠道，以便在中国mAb市场争得一席之地。此外，中国政府正采取各项措施，通过实施新法律和改革现行法规鼓励开发各种新型治疗方法，吸引了众多企业纷纷进驻中国免疫疗法行业。

Novotech拥有数十年的生物技术药物开发经验，建立了试验点与研究人员之间的联系，赢得了庞大的患者群体，并采用了专注于解决问题、所有权和灵活性的项目管理方略。

把对高级培训和技术的持续投资相结合，提供卓越的全服务生物技术CRO解决方案。

Novotech最近斩获了重要的CRO大奖，包括由Frost & Sullivan颁发的“亚太地区年度生物技术CRO奖”，获评为世界领先CRO前十强 ，入围著名的Scrip奖，并且刚被授予“基因和细胞疗法卓越奖”。

在亚太地区，Novotech与主要医疗研究机构签订了50余项领先的现场合作协议，为众多赞助方提供独家惠益。

Novotech拥有全球CRO及监管咨询业务，今年在JPMorgan宣布已收购了在欧洲大陆多个重要战略地点拥有临床、医疗和监管专业知识的合同研究组织EastHORN。

此次收购是Novotech全球扩张计划的一部分。EastHORN成立于2004年，拥有250余名员工。

收购EastHORN意味着生物技术客户可以在欧洲和美国获得Novotech独特且无与伦比的早期到晚期CRO服务。EastHORN专业专注于亚太地区，公司在该地区以提供高品质的快速临床试验而享有盛誉。

关于Novotech Novotech-CRO.com

Novotech是以亚太地区为中心的领先生物技术合同研究组织（CRO），具有全球执行能力。Novotech是一家临床CRO，拥有实验室、I期设施、药物开发咨询服务和FDA监管专业知识，以及5000余个临床项目相关经验，包括I期至IV期临床试验和生物等效性研究。Novotech具有明显优势，可以为在亚太、美国及欧洲开展临床试验的生物技术客户提供服务。Novotech在全球拥有3000余名员工，在美国、欧洲和亚太地区设有33个办事处。