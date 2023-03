Laissez vos clés de côté si votre Fête de la St-Patrick inclut quelques pintes de bière verte cette année

English French

OAKVILLE, Ontario, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada demande à tous les fêtards qui célèbreront la Fête de la St-Patrick de se fier à une bonne planification plutôt qu’à la chance pour rentrer à la maison en toute sobriété lors de la prochaine fin de semaine.



« Lorsque vous célèbrerez la Fête de la St-Patrick demain et durant la fin de semaine, de grâce ne comptez pas sur la chance pour rentrer à la maison de façon sobre et sécuritaire, a déclaré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Prenez quelques minutes pour planifier votre retour en toute sobriété. Ce simple geste peut prévenir une tragédie et une éternité de regret et de chagrin pour votre famille ou celle des autres usagers de la route. »

La conduite avec capacités affaiblies demeure un problème mortel sur les routes du Canada malgré les lois, les efforts des services de police et les campagnes de sensibilisation. Chaque année, des centaines de Canadiens sont tués et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions impliquant la consommation d’alcool, de drogue ou une combinaison des deux.

Pour la Fête de la St-Patrick, MADD Canada lance ce message aux Canadiens :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies. Faites appel à Uber, un taxi ou le transport collectif, choisissez un conducteur désigné ou appelez un ami sobre ou un membre de la famille.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies par l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Uber, le Transport désigné officiel de MADD Canada, est une option fiable pour toute personne à la recherche d’un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité en un clic. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.