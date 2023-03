Investeringsforeningen Nykredit Invest - ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Nykredit Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse

onsdag den 12. april 2023 kl. 16.00



hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3



1780 København V

med følgende dagsorden:



Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapporter for de 4 foreninger til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

2. Forslag fremsat af bestyrelsen – bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægterne i:

Investeringsforeningen Nykredit Invest : Ændring af vedtægternes § 2, § 8, § 19 og § 22

: Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance: Ændring af vedtægternes § 2, § 8, § 19 og § 22

Placeringsforeningen Nykredit Investd: Ændring af vedtægternes § 21 og 24

Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros: Ændring af vedtægternes § 21 og 24



3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Valg af revision

5. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 31. marts 2023 via investorportalen på nykreditinvest.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingerne kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingerne er noteret på navn i foreningernes registre over investorer.

Dagsordenen med bilag vedhæftes denne meddelelse.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Nykredit Invest

