Stonebranch publie son rapport annuel 2023 sur l'état mondial de l'automatisation informatique

ALPHARETTA, Géorgie, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, fournisseur majeur de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a publié aujourd'hui le rapport Stonebranch 2023 Global State of IT Automation Report: IT Automation and Orchestration Benchmarks for IT Ops, DevOps, CloudOps, and DataOps Teams (Rapport Stonebranch 2023 sur l'état mondial de l'automatisation informatique : données comparatives sur l'automatisation et l'orchestration informatiques des équipes ITOps, DevOps, CloudOps et DataOps), son enquête de référence annuelle sur les priorités, attentes et défis en matière d'automatisation auxquels sont confrontés les professionnels de l'informatique dans le monde entier.



« Nous sommes fiers de publier le rapport Stonebranch 2023 Global State of IT Automation Report », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Notre recherche fournit des informations essentielles aux professionnels ITOps, DevOps, CloudOps et DataOps du monde entier qui utilisent l'automatisation pour aider à connecter les workflows et accroître leur efficacité. Nous sommes déterminés à contribuer à la croissance et à l'innovation du secteur informatique et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'automatisation. »

Principales conclusions

Le rapport Stonebranch 2023 Global State of IT Automation se base sur une enquête menée en janvier 2023 auprès de cadres et professionnels de l'automatisation dans le secteur informatique. Quelques points à retenir :

Le cloud est une priorité majeure en 2023. L'automatisation du cloud figure en tête de la liste des investissements planifiés dans des outils d'automatisation cette année. L'automatisation d'infrastructure, qui se concentre aussi sur le cloud, arrive à la seconde place.

L'automatisation du cloud figure en tête de la liste des investissements planifiés dans des outils d'automatisation cette année. L'automatisation d'infrastructure, qui se concentre aussi sur le cloud, arrive à la seconde place. L'automatisation du cloud gagne en permanence. Par rapport à 2022, les entreprises mènent davantage de tâches produits permanentes que de tâches de test ou de développement ponctuelles. Lorsqu'on leur a demandé quels types de tâches les répondants exécuteront dans le cloud en 2023, les tâches de production permanentes se sont retrouvées à la première place. Dans le même temps, d'une année sur l'autre, les tâches ponctuelles ont chuté de la première à la troisième place.

92 % des répondants permettent aux utilisateurs finaux des équipes de données, cloud, développement et sectorielles d'exécuter leurs propres workflows et processus. Le développement le plus spectaculaire d'une année sur l'autre est le fait que les équipes de données observent une croissance doublée et les développeurs une croissance quadruplée. Les équipes d'automatisation centralisée favorisent l'adoption des meilleures pratiques dans l'ensemble de leur entreprise. 77 % disposent d'une équipe d'automatisation informatique centralisée qui retransmet ses meilleures pratiques et outils privilégiés dans l'ensemble de l'entreprise.

77 % disposent d'une équipe d'automatisation informatique centralisée qui retransmet ses meilleures pratiques et outils privilégiés dans l'ensemble de l'entreprise. L'automatisation des pipelines de données demeure fracturée. Les équipes de données emploient une combinaison relativement équilibrée de planificateurs de tâches, scripts, solutions d'automatisation des charges de travail d'entreprise et planificateurs open-source pour automatiser leurs pipelines de données. Aucune équipe de données n'utilise qu'un seul outil. Au contraire, la plupart des équipes de données emploient toutes les méthodes d'automatisation différentes, indiquant une opportunité de mettre en œuvre une couche d'orchestration pour l'observabilité et la gestion centralisées.

82 % des répondants automatisent les transferts de données entre les prestataires de services cloud. L'automatisation a évolué en orchestration. 81 % prévoient de développer leur programme d'automatisation, 86 % prévoient de remplacer ou d'ajouter une nouvelle plateforme pour soutenir l'orchestration.

« Notre étude montre que les entreprise font évoluer leur utilisation des technologies d'automatisation et d'orchestration informatiques, en particulier en réponse aux défis uniques posés par les environnements cloud », a commenté Peter Baljet, directeur technologique de Stonebranch. « Les paysages informatiques hybrides d'aujourd'hui deviennent plus complexes et l'automatisation est de plus en plus vue comme un outil essentiel pour optimiser les performances, assurer la sécurité et contrôler les coûts. »

Pour explorer les résultats de la recherche dans leur intégralité :

Téléchargez le rapport complet — Stonebranch 2023 Global State of IT Automation: IT Automation and Orchestration Benchmarks for IT Ops, DevOps, CloudOps, and DataOps Teams.

— Stonebranch 2023 Global State of IT Automation: IT Automation and Orchestration Benchmarks for IT Ops, DevOps, CloudOps, and DataOps Teams. Regardez le webinaire sur les résultats de la recherche , qui souligne les tendances clés et les points à retenir du rapport, ainsi que les recommandations de Stonebranch pour réussir.

Méthodologie du rapport

Les conclusions du rapport Stonebranch 2023 Global State of IT Automation se basent sur une étude en ligne complète menée à l'échelle mondiale en janvier 2023, et les participants ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus de filtrage strict en plusieurs étapes afin d'assurer que seuls les répondants pertinents soient inclus. Les participants à l'étude occupaient des postes dans les opérations informatiques, les opérations de données, les opérations cloud, les opérations de plateforme, la gestion de services informatiques et le développement d'applications, et travaillaient pour des entreprises comptant plus de 1 000 employés.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à l'Universal Automation Platform de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.