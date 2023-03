English Finnish Swedish

Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimuksen

Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen MREL-vaateen (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL). Osana MREL-vaadetta kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän EU:n kriisinratkaisuasetuksen mukaisen subordinaatiovaateen. Subordinaatiovaatimuksen perusteella määräytyy, kuinka suuri osa MREL-vaateesta on täytettävä omilla varoilla tai heikommassa etuoikeusasemassa olevilla veloilla.

MREL-vaade on 22,30 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 26,30 prosenttia kokonaisriskin määrästä sisältäen lisäpääomavaatimuksen ja 7,40 prosenttia (aiemmin 9,92 prosenttia) vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä. MREL-vaadetta täydentävä päivitetty subordinaatiovaade laski ja on 14,66 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 18,66 prosenttia kokonaisriskin määrästä sisältäen lisäpääomavaatimuksen ja 7,40 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä. Vaateet tulivat voimaan 15.3.2023 alkaen.

Vuoden 2024 alusta alkaen MREL-vaade on 22,89 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 26,89 prosenttia kokonaisriskin määrästä sisältäen lisäpääomavaatimuksen ja 7,40 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä.

OP Ryhmä ylittää uuden MREL-vaatimuksen selvästi. Joulukuun 2022 lopussa OP Ryhmän MREL-suhdeluku oli arviolta 38,2 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja subordinaatiovaateen mukainen MREL-suhdeluku huonomman etuoikeuden veloilla arviolta 11,1 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä.

MREL-vaatimukset määritetään vuosittain yhdenmukaisin periaattein kaikille euroalueen pankeille osana EU-tason kriisinratkaisusääntelyä. OP Ryhmän kriisinratkaisuviranomainen on Brysselissä toimiva EU:n kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB).

Kriisinratkaisuviranomainen piti OP Ryhmän kriisinratkaisustrategian ennallaan. Kriisinratkaisutoimet kohdistettaisiin OP-yhteenliittymään ja resoluutiotilanteessa muodostettavaan uuteen OP Yrityspankkiin.

