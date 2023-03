Magna annonce le dépôt d'un prospectus et d'une demande d'enregistrement

French German

AURORA, Ontario, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) (« Magna » ou « nous ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé un prospectus simplifié auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO »), ainsi qu'une demande d'enregistrement correspondante auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») sur formulaire F-10. Notre précédent prospectus simplifié a expiré en juin 2022.



Une fois le prospectus simplifié reçu par la CVMO et la demande d'enregistrement entrée en vigueur, ces dépôts, sous réserve des exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières, seront éligibles à l'émission de titres de créance de premier rang de temps à autre sur une période de 25 mois. Les conditions d'offres futures et les conditions des titres de créance de premier rang à offrir, le cas échéant, seront établies au moment de telles offres. Lorsque n'importe lequel des titres de créance de premier rang est offert à la vente, un supplément du prospectus contenant des informations spécifiques sur les conditions d'une telle offre sera déposé auprès de la CVMO et de la SEC.

Une demande d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Le prospectif simplifié définitif a été déposé auprès de la CVMO mais n'a pas encore été reçu par la CVMO. Aucun titre de créance de premier rang ne peut être vendu et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant que la demande d'enregistrement ne soit entrée en vigueur et avant qu'un reçu du prospectif préalable simplifié ne soit émis par la CVMO.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans une telle juridiction.

CONTACT AUPRÈS DES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président des relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com, 905.726.7035

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS

Tracy Fuerst, vice-présidente des communications d'entreprise et des relations publiques

tracy.fuerst@magna.com, 248.761.7004

NOTRE ACTIVITÉ1

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité dotée d'une équipe mondiale de plus de 168 0002 employés et d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 65 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l'avancée de la mobilité dans une industrie en pleine mutation. Notre réseau mondial comprend 343 sites de fabrication et 88 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits répartis dans 29 pays.

Pour tout complément d'information sur Magna (NYSE : MGA ; TSX : MG), veuillez consulter le site www.magna.com ou nous suivre sur Twitter @MagnaInt.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés prospectifs visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriés dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs aux futures ventes titres de créance de premier rang conformément au prospectus simplifié et à la déclaration d'enregistrement auxquels il est fait référence ci-dessus et au dépôt de tout supplément de prospectus.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler de tels énoncés prospectifs, ceux-ci ne constituent nullement une garantie de rendement ou de résultats futurs. La conformité des résultats et développements réels avec nos attentes et prédictions est soumise à un certain nombre de risques, suppositions et incertitudes, dont bon nombre sont hors de notre contrôle, et dont les effets peuvent être difficiles à prédire, y compris, sans s'y limiter : les risques liés à l'industrie automobile ; les risques liés aux clients et aux fournisseurs ; les risques de fabrication / opérationnels ; les risques de sécurité informatique / cybersécurité ; les risques liés aux prix ; les risques liés aux garanties / rappels ; les risques liés aux acquisitions ; les autres risques commerciaux ; les risques juridiques, réglementaires et autres ; et les autres facteurs exposés dans notre formulaire d'information annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada et notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la SEC, ainsi que les dépôts subséquents, pouvant entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs.

Lors de l'évaluation des énoncés prospectifs, nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations de nature prospective. De plus, les lecteurs doivent tenir compte des divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par ces énoncés prospectifs. Cela comprend les risques, hypothèses et incertitudes mentionnés ci-dessus, qui sont discutés plus en détail dans la rubrique « Tendances et risques industriels » de notre Rapport de gestion et figurent dans notre Formulaire annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada ainsi que dans notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la SEC et les dépôts subséquents. Les lecteurs doivent également prendre en considération la discussion sur nos activités d'atténuation des risques concernant certains facteurs, également consultable dans notre formulaire d'information annuel.

1 Les centres d'opérations de fabrication, de développement de produits, d'ingénierie et de vente comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

2 Nous comptons environ 160 000 employés dans nos entités en propriété exclusive ou contrôlées et plus de 10 000 employés dans certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.