Magna kündigt die Emission vorrangiger Schuldverschreibungen an

French German

AURORA, Ontario, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute den Abschluss von Übernahmeverträgen für die Emission von zwei Serien von auf US-Dollar lautenden vorrangigen Schuldverschreibungen („vorrangige USD-Schuldverschreibungen“) und einer Serie von auf Euro lautenden vorrangigen Schuldverschreibungen („vorrangige Euro-Schuldverschreibungen“) bekannt, und zwar wie folgt:

Kapitalbetrag Fälligkeitsdatum Jährlicher Zinssatz Vorrangige USD-Schuldverschreibungen Serie 1 US-Dollar 300.000.000 $ 21. März 2026 5,980 % Serie 2 US-Dollar 500.000.000 $ 21. März 2033 5,500 % Vorrangige Euro-Schuldverschreibungen 550.000.000 € 17. März 2032 4,375 %



Magna beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen zur Finanzierung eines Teils der Kosten der geplanten Übernahme des Veoneer-Geschäftsbereichs „Active Safety“ (die „Übernahme von Veoneer“) und zur Zahlung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten gehören kann. Der Abschluss dieses Angebots ist jedoch nicht vom Abschluss der Übernahme von Veoneer abhängig. Für den Fall, dass (x) die Übernahme von Veoneer nicht am oder vor dem 19. Dezember 2023 oder einem späteren Datum vollzogen wird, das die Parteien des Vertrags (der „Aktienkaufvertrag“), der die Übernahme von Veoneer regelt, möglicherweise als „Enddatum“ vereinbaren (das „Enddatum“), oder (y) der Aktienkaufvertrag gekündigt wird, ist Magna verpflichtet, alle zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Schuldverschreibungen zu einem Rückzahlungspreis in Höhe von 101 % des Kapitalbetrags der Schuldverschreibungen zuzüglich Zinsen, die ggf. bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch nicht einschließlich, aufgelaufen und noch nicht gezahlt sind, zurückzuzahlen.

Magna beabsichtigt, den Nettoerlös aus den vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten gehören kann.

Die Emission der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 21. März 2023 und die Emission der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen voraussichtlich am 17. März 2023 abgeschlossen sein, jeweils vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen und die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen werden gemäß einer zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereichten wirksamen Shelf-Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) und einer bei der Ontario Securities Commission eingereichten Kurzform des Basisprospekts und der Prospektergänzungen angeboten.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc. und TD Securities (USA) LLC fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen und BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International und ING Bank N.V. fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen und die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen werden nicht für den Vertrieb in Kanada qualifiziert, sondern die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen werden in Kanada im Rahmen einer Privatplatzierung bestimmten zugelassenen Anlegern im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze angeboten.

Die Emission jedes dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich mittels einer Prospektergänzung und eines begleitenden Prospekts. Kopien der Prospektergänzungen und des begleitenden Prospekts können kostenlos angefordert werden über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder unter:

Im Falle der Emission von vorrangigen USD-Schuldverschreibungen:

BofA Securities, Inc.

NC1-004-03-43

200 North College Street, 3rd Floor

Charlotte, NC, 28202

Attention: Prospectus Department

Gebührenfrei +1 (800) 294-1322

dg.prospectus_requests@baml.com Citigroup Global Markets Inc.

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY, 11717

Gebührenfrei: +1 (800) 831-9146

prospectus@citi.com J.P. Morgan Securities LLC

c/o Broadridge Financial Solutions,

Attn: Prospectus Department,

1155 Long Island Avenue,

Edgewood, NY 11717

oder telefonisch unter: 1-866-803-9204 BNP Paribas Securities Corp.

787 Seventh Avenue, 3rd Floor

New York, NY 10019

Attention: Syndicate Desk

Gebührenfrei: 1-800-854-5674

DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com RBC Capital Markets, LLC

Three World Financial Center

200 Vesey Street

New York, NY 10281

Attn: Debt Capital Markets

1-866-375-6829

usdebtcapitalmarkets@rbccm.com Scotia Capital (USA) Inc.

250 Vesey Street, 24th Floor

New York, NY, 10281

Gebührenfrei: 1-800-372-3930 TD Securities (USA) LLC

31 West 52nd Street, 2nd

Floor

New York, NY 10019

Attention: Transaction

Management Group

Gebührenfrei: +1 (855) 495-

9846

USTMG@tdsecurities.com

Im Falle der Emission von vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen:

BNP Paribas

10 Harewood Avenue

London, NW1 6AA

Vereinigtes Königreich

Attention: Fixed Income Syndicate

Tel.: +44 (0)20 7595 8222

Gebührenfrei: +1 (800) 854-5674

Fax: +44 (0)20 7595 2555 Merrill Lynch International

222 Broadway

New York, NY 10038

Attn: Prospectus Department

dg.prospectus_requests@baml.com Citigroup Global Markets Limited

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY, 11717

Toll Free +1 (800) 831-9146

prospectus@citi.com ING Bank N.V.

Foppingadreef 7

1102 BD Amsterdam

Niederlande

Tel.: +31 20 563 8035

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com │ 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com │ 248.761.7004

UNSER UNTERNEHMEN(1)

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch orientierten Team von mehr als 168.0002 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Gesamtkonzept für Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in einer sich wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umfasst 343 Fertigungsbetriebe und 88 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 29 Ländern.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ bzw. „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem der erwartete Abschluss des Angebots der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen und der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen, die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen und der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen, einschließlich des Abschlusses der Übernahme von Veoneer und einer etwaigen Rückzahlung der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen. Zudem unterliegen die zukunftsgerichteten Aussagen den in den behördlichen Einreichungen von Magna enthaltenen Warnhinweisen und werden durch diese ausdrücklich eingeschränkt. Bitte beachten Sie die Prospektergänzung zur Emission der Schuldverschreibungen sowie die aktuellste Darstellung und die Analyse der Betriebsergebnisse und der Finanzlage des Managements von Magna, das Jahresinformationsblatt und den Jahresbericht auf Formular 40-F, die durch spätere behördliche Einreichungen von Magna ersetzt oder aktualisiert wurden und in denen die Warnhinweise enthalten sind, einschließlich der Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind.

HINWEIS FÜR DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM

Diese Ankündigung, soweit sie sich auf die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen bezieht, und das Angebot der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen sind nur an Personen in Mitgliedsstaaten des EWR gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind. Die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Anlegern zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, erfolgt nur gegenüber qualifizierten Anlegern. Personen aus einem Mitgliedsstaat des EWR, die keine qualifizierten Anleger sind, sollten diese Ankündigung, soweit sie sich auf die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen bezieht, nicht befolgen und nicht auf sie vertrauen.

Das Angebot der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen einer Befreiung von der Prospektpflicht für Wertpapierangebote nach der Prospektverordnung.

Der Ausdruck „Prospektverordnung“ bezieht sich auf die Verordnung (EU) 2017/1129 (in der geänderten oder ersetzten Fassung).

Professionelle MiFID II-Anleger / Nur ECPs / Kein PRIIPs-KID – Zielmarkt des Herstellers (MiFID II Product Governance) in Bezug auf die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-Basisinformationsblatt (KID) erstellt, da weder die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen noch die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen für den Einzelhandel im EWR erhältlich sind.

HINWEIS FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH

Diese Mitteilung ist nur zur Weitergabe an Personen bestimmt, die (i) über berufliche Erfahrung im Bereich von Anlagen verfügen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die „Financial Promotion Order“) fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) (vermögende Unternehmen, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit usw.) der Financial Promotion Order fallen, (iii) Personen sind, die unter Artikel 47 der Financial Promotion Order fallen, (iv) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (v) Personen sind, denen eine Einladung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Paragraf 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder eine solche Mitteilung veranlasst werden kann (alle diese Personen zusammen werden als „relevante Personen“ bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen und darf von Personen, die nicht zu den relevanten Personen gehören, nicht als Grundlage für Handlungen oder Entscheidungen verwendet werden. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt.

Diese Ankündigung, soweit sie sich auf die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen bezieht, und die Emission der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen sind nur an Personen im Vereinigten Königreich gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der britischen Prospektverordnung sind. Die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Anlegern zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, erfolgt nur gegenüber qualifizierten Anlegern. Personen im Vereinigten Königreich, die keine qualifizierten Anleger sind, sollten diese Ankündigung, soweit sie sich auf vorrangige USD-Schuldverschreibungen bezieht, nicht befolgen und nicht auf sie vertrauen.

Die Emission der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen einer Befreiung von der Prospektpflicht für Wertpapierangebote gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 und der britischen Prospektverordnung.

Der Ausdruck „Britische Prospektverordnung“ bezieht sich auf die Verordnung (EU) 2017/1129, da sie aufgrund des Gesetzes zum Austritt aus der Europäischen Union von 2018 Teil des nationalen Rechts ist.

Professionelle UK MiFIR-Anleger / Nur ECPs / Kein UK PRIIPs-KID – Zielmarkt des Herstellers (UK MiFIR Product Governance) in Bezug auf die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein britisches PRIIPs-Basisinformationsblatt (KID) erstellt, da weder die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen noch die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen für den Einzelhandel im Vereinigten Königreich erhältlich sind.