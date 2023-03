Magna annonce des offres de billets de premier rang

French German

AURORA, Ontario, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu des contrats de prise ferme relativement à l'offre de deux séries de billets de premier rang libellés en dollars américains (« billets de premier rang en dollars américains ») et une série de billets de premier rang libellés en euros (« billets de premier rang en euros »), comme suit :



Principal Amount Maturity Annual Interest Rate U.S. Dollar Senior Notes Series 1 U.S. dollar $300,000,000 March 21, 2026 5.980% Series 2 U.S. dollar $500,000,000 March 21, 2033 5.500% Euro Senior Notes €550,000,000 March 17, 2032 4.375%



Magna a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre de billets de premier rang en dollars américains pour financer une partie du coût de son projet d'acquisition de l'entreprise Veoneer Active Safety (« l'acquisition de Veoneer ») et payer les frais et les dépenses connexes, et pour les besoins généraux de la société, qui peuvent comprendre le remboursement de sa dette existante. Toutefois, la conclusion de cette offre n'est pas subordonnée à la réalisation de l'acquisition de Veoneer. Dans le cas où (x) l'acquisition de Veoneer ne serait pas réalisée au plus tard le 19 décembre 2023, ou à une date ultérieure dont les parties à l'accord (la « convention d'achat de capitaux propres ») régissant l'acquisition de Veoneer peuvent convenir comme étant la « date de fin » en vertu de la présente (la « date de fin »), ou (y) la convention d'achat de capitaux propres est résiliée, Magna sera tenue de rembourser tous les billets alors en circulation à un prix de remboursement égal à 101 % du montant principal des billets plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu'à la date de remboursement exclue.

Magna envisage d'utiliser le produit net des billets de premier rang en euros pour les besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent comprendre le remboursement de sa dette existante.

L'offre de billets de premier rang en dollars américains devrait être clôturée le 21 mars 2023, et l'offre de billets de premier rang en euros devrait être clôturée le 17 mars 2023, dans chaque cas, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets de premier rang en dollars américains et les billets de premier rang en euros seront proposés conformément à une déclaration d'enregistrement en attente effective déposée précédemment auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et à un prospectus préalable de base simplifié et des suppléments de prospectus déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc. et TD Securities (USA) LLC agissent en tant que co-teneurs de livres pour l'offre des billets de premier rang en dollars américains, et BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International et ING Bank N.V. agissent en tant que co-teneurs de livres pour l'offre des billets de premier rang en euros.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction au sein duquel/de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction. Les billets de premier rang en dollars américains et les billets de premier rang en euros ne sont pas admissibles à la distribution au Canada, mais les billets de premier rang en dollars américains seront proposés au Canada dans le cadre d'un placement privé à certains investisseurs accrédités, tel que défini en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

L'offre de chacun de ces titres peut seulement s'effectuer aux moyens d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Des exemplaires des suppléments de prospectus et du prospectus qui l'accompagne peuvent être obtenus gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou auprès de :

CONTACT AUPRÈS DES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président des relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com │ 905.726.7035

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS

Tracy Fuerst, vice-présidente des communications d'entreprise et des relations publiques

tracy.fuerst@magna.com │ 248.761.7004

NOTRE ACTIVITÉ1

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité dotée d'une équipe mondiale de plus de 168 0002 employés et d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 65 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l'avancée de la mobilité dans une industrie en pleine mutation. Notre réseau mondial comprend 343 sites de fabrication et 88 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits répartis dans 29 pays.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, la date de clôture prévue de l'offre pour les billets de premier ordre en dollars américains et les billets de premier ordre en euros, l'utilisation prévue du produit net de l'offre de billets de premier rang en dollars américains et de l'offre de billets de premier rang en euros, y compris la réalisation de l'acquisition de Veoneer et tout remboursement des billets de premier ordre en dollars américains, et sont soumis à, et expressément qualifiés par, les mises en garde décrites dans les dépôts réglementaires de Magna. Veuillez vous reporter au supplément du prospectus relatif à l'offre de billets, ainsi qu'au dernier Rapport de gestion sur les résultats d'exploitation et la situation financière de Magna sur les résultats d'exploitation et la situation financière, notre Formulaire annuel de renseignements et notre Rapport annuel sur formulaire 40-F, tels que remplacés ou mis à jour par l'un des dépôts réglementaires ultérieurs de Magna, qui définissent les mises en garde, y compris les facteurs de risque qui pourraient amener les événements réels à différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs.

AVIS POUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Le présent communiqué de presse, dans la mesure où il concerne les billets de premier ordre en dollars américains, et l'offre des billets de premier ordre en dollars américains s'adressent et sont destinés uniquement à des personnes dans les États membres de l'EEE qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'Article 2(e) du Règlement Prospectus. Les billets de premier ordre en dollars américains sont accessibles exclusivement aux investisseurs qualifiés, et toute invitation, offre ou entente visant à souscrire, acheter ou acquérir par un autre moyen lesdits titres sera engagée exclusivement par lesdits investisseurs qualifiés. Le présent communiqué de presse, dans la mesure où il concerne les billets de premier rang en dollars américains, ne doit être suivi d'effet ou invoqué dans aucun État membre de l'EEE par des personnes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés.

L'offre des billets de premier rang en euros sera effectuée en vertu d'une dispense, conformément au Règlement Prospectus, de l'obligation d'établir un prospectus pour les offres de valeurs mobilières.

L'expression « Règlement Prospectus » désigne le Règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié ou remplacé).

ECP/professionnels MiFID II uniquement / Pas de KID sur les PRIIP – Le marché cible des fabricants (gouvernance des produits au titre de la directive MiFID II) en ce qui concerne les billets de premier rang en euros est constitué des contreparties éligibles et des clients professionnels uniquement (tous les canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (KID pour Key Information Document) sur les PRIIP (produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance) n'a été préparé, car ni les billets de premier rang en dollars américains ni les billets de premier rang en euros ne sont disponibles à la vente au détail dans l'EEE.

AVIS POUR LE ROYAUME-UNI

Le présent communiqué de presse est destiné à être distribué uniquement aux personnes qui (i) disposent d'une expérience professionnelle dans les questions relatives aux investissements relevant de l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (telle que modifiée, la « Financial Promotion Order »), (ii) sont des personnes relevant de l'article 49, paragraphe 2, points a) à d) (« sociétés à valeur nette élevée, associations sans personnalité morale, etc. ») de la Financial Promotion Order, (iii) sont des personnes relevant de l'article 47 de la Financial Promotion Order, (iv) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (v) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de la section 21 de la loi Financial Services and Markets Act 2000) en rapport avec l'émission ou la vente de toute valeur mobilière peut autrement légalement être communiquée ou faire l'objet d'une communication (toutes ces personnes étant ensemble dénommées « personnes habilitées »). Le présent communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement auquel/à laquelle le présent document se rapporte n'est accessible qu'aux personnes habilitées et ne sera engagé(e) qu'avec des personnes habilitées.

Le présent communiqué de presse, dans la mesure où il concerne les billets de premier ordre en dollars américains, et l'offre des billets de premier ordre en dollars américains s'adressent et sont destinés uniquement à des personnes au Royaume-Uni qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'Article 2(e) du Règlement Prospectus britannique. Les billets de premier ordre en dollars américains sont accessibles exclusivement aux investisseurs qualifiés, et toute invitation, offre ou entente visant à souscrire, acheter ou acquérir par un autre moyen lesdits titres sera engagée exclusivement par lesdits investisseurs qualifiés. Le présent communiqué de presse, dans la mesure où il concerne les billets de premier rang en dollars américains, ne doit pas être suivi d'effet ou invoqué au Royaume-Uni par des personnes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés.

L'offre des billets de premier rang en euros sera effectuée en vertu d'une dispense, conformément à la loi Financial Services and Markets Act 2000 et au Règlement Prospectus du Royaume-Uni, de l'obligation d'établir un prospectus pour les offres de valeurs mobilières.

L'expression « Règlement Prospectus du Royaume-Uni » désigne le Règlement (UE) 2017/1129 tel qu'il fait partie du droit national en vertu de la loi European Union (Withdrawal) Act 2018.

ECP/professionnels MiFIR du Royaume-Uni uniquement / Pas de KID sur les PRIIP du Royaume-Uni – Le marché cible des fabricants (gouvernance des produits au titre de la directive MiFIR du Royaume-Uni) en ce qui concerne les billets de premier rang en euros est constitué des contreparties éligibles et des clients professionnels uniquement (tous les canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (KID pour Key Information Document) sur les PRIIP (produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance) du Royaume-Uni n'a été préparé, car ni les billets de premier rang en dollars américains ni les billets de premier rang en euros ne sont disponibles à la vente au détail au Royaume-Uni.