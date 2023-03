QScale et Énergir Développement s'unissent afin de contribuer à la décarbonation du Québec grâce à la valorisation de rejets thermiques

English French

LÉVIS, Québec, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QScale, une entreprise québécoise qui développe des centres de traitement informatique écoresponsables et Énergir Développement, ci-après « Énergir », une entreprise d’énergie diversifiée, annoncent une collaboration afin de maximiser la valorisation de rejets thermiques (« VRT ») au Québec.



Ensemble, QScale et Énergir posent des gestes concrets pour la décarbonation du Québec en unissant leurs expertises respectives pour récupérer et valoriser la chaleur des centres de traitement de données. Dans le cadre de cette collaboration, QScale fournira gratuitement les rejets thermiques de ses centres. Énergir, après avoir réalisé les études de préfaisabilité et ayant confirmé la viabilité technico-économique des projets, assurera leur mise en œuvre, de la conception à l’opération.

C'est au campus Q01 de QScale, situé à Lévis, que les premiers projets de VRT issus de cette collaboration verront le jour. Ceux-ci permettront une deuxième utilisation de l’énergie renouvelable qui alimente le centre de traitement informatique, puisqu’elle y sera transformée en chaleur récupérable par d’autres utilisateurs. Des opportunités sont actuellement à l'étude et il est prévu que les premiers rejets thermiques soient disponibles dès le début de l’année 2024.

À terme, le campus Q01 représenterait l’un des plus importants valorisateurs de rejets thermiques en son genre au Québec. En effet, ce sont jusqu’à 96 mégawatts (MW), ce qui équivaut à la consommation de plus de 15 000 foyers québécois, qui pourront être distribués via des boucles énergétiques.

« Notre mission est de concevoir des centres de traitement de données de classe mondiale qui s'inscrivent dans une logique de développement durable. Les superordinateurs hébergés dans nos centres de traitement agissent comme des radiateurs, générant de la chaleur lors de leur utilisation. QScale est spécifiquement conçu pour récupérer 100 % de ces rejets thermiques. Il est donc naturel que QScale s'associe avec un partenaire reconnu comme Énergir, qui vise à se diversifier en matière de distribution énergétique durable », souligne Martin Bouchard, cofondateur et président de QScale. « Cette collaboration nous permettra de maximiser la valorisation des rejets thermiques de nos centres ».

Les boucles énergétiques permettront non seulement à QScale d'optimiser les retombées de l’énergie renouvelable qui est consommée par ses centres, mais elles supporteront Énergir dans sa mission d’aider ses clients à se décarboner puisque la chaleur qui leur sera acheminée sera carboneutre.

La valorisation de rejets thermiques : un levier important dans la décarbonation du Québec

La valorisation des rejets thermiques consiste à utiliser les surplus de chaleur qui sont rejetés par une entreprise au sein de son voisinage. Au Québec, près de 35 % de l’énergie consommée par les grandes industries n’est pas valorisée1 : le potentiel est donc immense. Les projets de valorisation de cette chaleur perdue permettent de générer des bénéfices environnementaux importants et sont fortement encouragés dans le cadre des politiques québécoises de transition énergétique.

« Notre savoir-faire en matière de distribution d’énergie et dans la gestion des infrastructures nous positionne comme un partenaire de choix dans la valorisation de rejets thermiques. Nous sommes très enthousiastes de pouvoir unir nos forces avec QScale pour cette collaboration tout à fait alignée à notre Vision 2030 visant à diversifier nos activités afin d'offrir des solutions qui contribueront au succès de notre décarbonation et celle du Québec. », ajoute Jean-François Jaimes, Directeur exécutif, développement, énergie renouvelable & GNL, chez Énergir.

Un emplacement stratégique et des avantages tangibles pour les utilisateurs de chaleur

Le potentiel de valorisation des rejets thermiques du site du campus Q01 repose en grande partie sur son emplacement stratégique. Étant situé à proximité d'environ 100 hectares de terres agricoles et d'entreprises industrielles, le campus bénéficie d'un bassin d'utilisateurs potentiels intéressant.

Les avantages pour les utilisateurs souhaitant bénéficier de la valorisation des rejets thermiques sont nombreux, notamment la réduction de leur facture de chauffage, la possible amélioration de leur bilan énergétique leur permettant de tendre vers la carboneutralité, ainsi la sécurité d’approvisionnement en chaleur puisque le centre de traitement de données se doit d’être opérationnel en tout temps.

QScale en bref

QScale est une entreprise québécoise qui développe des centres de traitement informatique écoresponsables spécialement conçus pour le calcul haute performance, le calcul intensif et l'apprentissage machine. Les infrastructures technologiques de nouvelle génération de QScale contribuent à répondre aux besoins informatiques croissants des entreprises mondiales tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs ESG.

Fondée en 2018, QScale connaît une croissance rapide soutenue par des investisseurs privés et institutionnels de premier plan tels qu'Investissement Québec. Au terme de ses huit phases, ce premier campus (QScale Q01) représentera des investissements totaux de plus de 1,05 milliard $CA.

Énergir Développement en bref

Énergir Développement Inc. (anciennement Valener inc.) est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine de la distribution et de la production d’énergie. Énergir Développement détient une participation de 29 % dans Énergir, s.e.c., dont l’une des principales activités est la distribution d’énergie, plus précisément les activités de distribution de gaz naturel au Québec, ainsi que les activités de distribution d’électricité et de gaz naturel au Vermont, aux États-Unis.

Énergir Développement détient également des participations directes et indirectes dans l’exploitation de parcs éoliens situés sur les terrains privés de la Seigneurie de Beaupré au Québec et dans un partenariat de production de GNR. Énergir Développement s’efforce de trouver des solutions énergétiques plus propres de manière responsable sur les plans économique, environnemental et social. Énergir s.e.c. agit à titre de gestionnaire d’Énergir Développement. La structure corporative est disponible sur le site Web d’Énergir.

Pour toutes demandes médias à l’attention de QScale veuillez contacter

Mme Josiane Marmet ( jmarmet@canide.co , C: 418-254-1160)

Pour toutes demandes médias à l’attention d’Énergir Développement, veuillez contacter

Mme Laura-Michelle Marcogliese ( laura-michelle.marcogliese@energir.com , C: 514-515-0115)

1 Référence: Chaire de gestion du secteur de l'énergie, 2023, HEC Montréal

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16b60193-6f6d-420b-adce-3bc4a3df9a8b