CGG : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2022

English French

CGG

Société anonyme au capital de 7 123 753 €

Siège social : 27 avenue Carnot – 91300 Massy

N° 969 202 241 – RCS Evry

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022

Massy, France – 16 mars 2023 :

CGG annonce avoir déposé le 16 mars 2023 son Document d’Enregistrement Universel 2022 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format). Il inclut notamment :

le rapport financier annuel ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière.

Le Document d’Enregistrement Universel 2022 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté sur le site internet de CGG : www.cgg.com (rubrique : Investors / Informations Réglementées ) et sur le site internet de l’AMF ( amf-france.org ).

Contacts

Direction Communications et Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : +33 1 64 47 38 11

E-mail : invrelparis@cgg.com









A propos de CGG

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Pièce jointe