Un niveau d’activité historique : 19,5 M€ de chiffre d’affaires (+50,2%)

Triplement de l’EBITDA à plus de 1,1 M€

Forte amélioration des résultats

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2022 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 16 mars 2023.





IFRS en K€







31 12 2022



31 12 2021 Chiffre d’affaires



19 461







12 961







CA Software

En % de CA

CA RFID/Auto ID/Mobilité

En % de CA







Dont revenus récurrents

En % de CA



9 182

47,2%

10 279

52,8%







7 270

37,4% 9 019

69,6%

3 942

30,4%







6 451

49,8% Marge brute

En % du CA 9 494

48,8% 8 116

62,6% EBITDA

En % de CA



1 140

5,9% 339

2,6% Résultat Opérationnel (96) (898) Résultat courant avant impôt (146) (732) Résultat net part du Groupe (167) (735)



Forte progression du chiffre d’affaires portée par l’activité Mobilité

Après un premier semestre en progression de 17,7%, le chiffre d’affaires du second semestre ressort à plus de 11,2 M€, en hausse de près de 89%. Grâce à cette accélération, le chiffre d’affaires de l’année s’établit à près de 19,5 M€, en progression de 50,2%.

Cette excellente performance a été portée par l’Activité Mobilité avec un chiffre d’affaires multiplié par 2,6 à près de 10,3 M€. Une progression qui profite de la dynamique du e-commerce mondial engagé dans une phase d’investissements importants en matière d’optimisation des flux logistiques.

L’activité Software qui concentre 47,2% de l’année, a connu quant à elle une croissance de +1,8% à près de 9,2 M€. Comme annoncé, après une année 2022 focalisée sur la réorganisation de la force commerciale, la redynamisation des prises de commandes constitue une priorité en 2023.

Marge brute en hausse de 17%

Compte tenu l’évolution du mix-produits au bénéfice des activités Mobilité, la progression de la marge brute est mécaniquement moins rapide que celle du chiffre d’affaires. Elle s’établit à près de 9,5 M€ (+17%), représentant 48,8% du chiffre d’affaires de l’exercice.

Nette appréciation de la marge d’EBITDA à 5,9%

L’EBITDA de l’exercice est multiplié par plus de 3 à 1,1 M€ contre 0,3 M€ en 2021. Il représente 5,9% du chiffre d’affaires de la période contre 2,6% en 2021. Ces évolutions favorables bénéficient de la poursuite d’une solide rigueur de gestion. Malgré la croissance, les charges de personnel sont restées encadrées à 5,2 M€, en hausse limitée de 0,9%. Les charges externes progressent en revanche de 24% à 3,1 M€, intégrant en particulier la hausse de la sous-traitance et des honoraires et frais de location.

Résultat opérationnel proche de l’équilibre

Après l’amortissement des dépenses R&D liées aux forts investissements réalisés au cours des dernières années, le résultat opérationnel est légèrement négatif à hauteur de 96 K€ comparé à la perte opérationnelle de 898 K€ enregistrée au titre de 2021.

Une amélioration significative qui se retrouve dans l’évolution du résultat net négatif à hauteur de 167 K€ contre une perte 735 K€ en 2021.

Une trésorerie maîtrisée de 3,6 M€

La trésorerie ressort à fin décembre à 3,6 M€ contre 4,1 M€ à fin 2021. Cette évolution est satisfaisante compte tenu du remboursement de 1,2 M€ de prêts bancaires avec en particulier le démarrage du remboursement des PGE au printemps 2022 sur une durée de 4 ans. Cette situation maîtrisée intègre une génération de cash-flow positif de 1 M€ sur l’exercice.

Perspectives 2023 : priorité à la relance des prises de commandes sur l’activité Software

Après une année exceptionnelle, l’activité Mobilité structurellement cyclique (le matériel est renouvelé tous les trois ans) exposée à des variations importantes dans les prises de commandes, devrait retrouver un niveau d’activité plus habituel.

Dans ce contexte et après avoir eu des retours très positifs de nos produits de planification intégrant l’intelligence artificielle, le Groupe entend accentuer ses efforts commerciaux sur la relance de la dynamique commerciale de l’activité Software et renouer rapidement avec les performances enregistrées avant la crise sanitaire.

Sur le terrain de l’innovation, l’année 2023 sera riche avec l’intégration progressive de notre moteur d’Intelligence Artificielle dans toute nos solutions SCM. Notre solution TMS nouvelle génération sera présentée au marché à partir de septembre 2023.

Sur un marché dynamique, tous ces éléments permettent à ACTEOS de réaffirmer

sa confiance dans ses perspectives de développement. La Supply Chain est aujourd’hui au cœur des enjeux stratégiques de l’ensemble des acteurs économiques. Dans ce contexte porteur, Acteos entend s’inscrire dans une trajectoire de croissance durable malgré un environnement économique général offrant toujours une visibilité réduite.

Le Groupe restera ainsi pleinement mobilisé sur le déploiement de ses solutions, dont les performances constituent des réponses fortes aux besoins toujours croissants de ses marchés.

Prochains évènements :

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 4 mai 2023 à 10H00 au siège social de la société.

Publication du chiffre d’affaires de S1 2023, le 31 juillet 2023 après bourse.

Publication des résultats de S1 2023, le 14 septembre 2023 après bourse.

