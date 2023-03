French English

Communiqué de presse – jeudi 16 mars 2023 – 17h45

Vallée du Rhône - ARGAN porte son projet logistique d’Albon à 31 000 m² avec la livraison d’une extension de 18 000 m²

ARGAN vient de livrer la seconde phase de son projet logistique d’Albon dont la première tranche avait été achevée en 2019. Ces trois nouvelles cellules, accompagnées d’un plot bureau en R+1, portent le nouvel ensemble à 31 000 m² et permettent d’améliorer le bilan carbone du site.

En 2019, ARGAN livrait à NUTRITION & SANTE, spécialiste de la fabrication et de la distribution de produits alimentaires biologiques et diététiques, un site logistique de 13 000 m² composé de 2 cellules de stockage et de 400 m² de bureaux. Ce site offrait, dès sa conception, un potentiel d’extension aujourd’hui réalisé avec la livraison de trois nouvelles cellules de stockage et d’un nouveau plot bureau.

NUTRITION & SANTE, qui prend en location une nouvelle cellule sur les trois de l’extension, est rejoint par BERT&YOU®, expert dans le transport et la logistique, qui devient locataire des deux cellules restantes.

Le nouvel ensemble représente une surface globale de 31 000 m². La deuxième phase tout juste livrée est estampillée Aut0nom®, l’entrepôt qui produit sa propre énergie verte, nouveau standard développé par ARGAN. Une centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation des occupants a été installée en toiture. Associée à des batteries de stockage, elle permet de couvrir la totalité des consommations du bâtiment pour le chauffage, le rafraichissement et l’éclairage.

Le chauffage et le rafraichissement du site sont assurés par l’installation de pompes à chaleur électriques, tandis que l’éclairage est 100% LED. L’ensemble de ces investissements participent à la certification BREEAM Very Good du site.

La livraison de cette extension a été l’occasion de prolonger le bail de NUTRITION & SANTE pour une durée ferme de neuf années. BERT&YOU® est, pour sa part, engagé sur un bail de neuf années dont six fermes.

Avec ces deux nouvelles signatures, Albon, idéalement située le long de l’autoroute A7 au cœur de la vallée du Rhône, confirme sa vocation de zone de report naturel d’un marché lyonnais aujourd’hui en forte tension.

Le cabinet A26 opérait en qualité d’architecte, et IDEC à la construction dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière.

Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

23 mars : Assemblée Générale

3 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2023

trimestre 2023 3 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2023

trimestre 2023 19 juillet : Résultats semestriels 2023

2 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

A date, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

