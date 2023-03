ORAPI : Résultats annuels 2022 - Résilience des performances post Covid - Résultat net en amélioration - Structure financière assainie

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 16 mars 2023 à 18h30

Résilience des performances post Covid

Résultat net en amélioration

Structure financière assainie

Périmètre courant en M€ 2019 à PC** 2020 à PC**



2021



2021 à PC**



2022 Chiffre d’affaires 224,0 255,9 226,6 220,9 229,6 Marge brute 104,3 132,8 115,0 110,4 109,3 en % du CA 46,5% 51,9% 50,7% 50,0% 47,6% EBITDA* 14,0 31,8 19,8 19,4 16,0 en % du CA 6,3% 12,4% 8,7% 8,8% 7,0% Résultat Opérationnel Courant 1,3 17,3 8,4 8,1 4,6 Résultat Opérationnel - 6,6 14,2 7,1 7,3 2,9 Cout de l’endettement financier - 3,4 - 5,1 - 5,9 - 5,9 - 1,5 Résultat Net (part du Groupe) - 10,9 7,3 0,2 0,3 0,8

*EBITDA = Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements et provisions

**PC = Périmètre comparable

Le Conseil de Surveillance d’Orapi réuni le 15 mars 2023 sous la Présidence de Guy Chifflot, a approuvé les comptes de l’exercice 2022, arrêtés par le Directoire.

« En 2022, Orapi a su démontrer sa résilience dans un marché complexe où la qualité de la relation client est redevenue centrale pour faire front face à l’envolée des coûts. Je remercie l’ensemble des collaborateurs qui ont su trouver agilité et ingéniosité pour que le Groupe se dépasse et poursuive son travail de reconfiguration. Le remboursement de notre dette auprès de notre prêteur (Kartesia) rend la structure financière du Groupe encore plus solide.».

Guy Chifflot, Président du Conseil de Surveillance

«Semestre après semestre, l’exécution de notre plan stratégique porte ses fruits. Recentré sur une croissance organique rentable, reorganisé pour plus d’efficience et de réactivité, Orapi est profilé pour accélérer son développement profitable, sur des marchés ciblés et porteurs pour le long terme. Il se positionne de manière crédible pour devenir le meilleur challenger européen de l’hygiène et de la maintenance professionnelle ».

Henri Biscarrat, Président du Directoire

Une activité robuste et des prises de marchés significatives

Le Groupe enregistre en 2022 un chiffre d’affaires de 229,6 M€, soit une hausse de + 4% par rapport à 2021 à périmètre comparable.

Sur son marché domestique français, malgré l’attentisme de la demande depuis Q4 2022, sa croissance organique s’est maintenue à un bon niveau, + 2%, hors effets inflation (+7%) et baisse des produits Covid (-43%). Dans un marché post crise sanitaire où le besoin en produits d’hygiène professionnelle et de propreté reste élevé, Orapi a en effet accru ses positions en remportant de nouveaux référencements significatifs (GALEC, Grand Frais, La Croix Rouge…) et en renouvelant des marchés majeurs (SNCF, ISS, Domitys, GSF...).

La priorité donnée à la qualité de service et à une offre toujours plus « produits verts-fabriqués en France », combinée à l’agilité de sa « cellule pricing », lui a ainsi permis de sortir par le haut de la baisse prévue de la demande de produits « Covid » et des soubresauts économiques consécutifs au conflit ukrainien.

Une rentabilité maintenue dans une conjoncture hostile

Après un premier semestre à la rentabilité solide, le Groupe a dû mobiliser ses énergies au second, autour des approvisionnements et des hausses de prix, afin de préserver sa rentabilité dans une conjoncture complexe (inflation des énergies, matières premières et produits de Négoce, risque de pénurie et menace de ralentissement économique général).

La forte résilience dont le Groupe a fait preuve se lit dans ses résultats, en amélioration sensible par rapport au dernier exercice normatif, 2019 :

La marge brute résiste, à 109,3 M€, soit -1,1 M€ vs 2021 à PC, malgré inflation et rétractation du marché « COVID », et + 5 , 0 M€ et + 1 , 1 point vs 2019 à PC.

résiste, à 109,3 M€, soit -1,1 M€ vs 2021 à PC, malgré inflation et rétractation du marché « COVID », et à PC. Les charges externes et de personnel, sont contenues à +3,3% vs 2019 ; les efforts de simplification et de productivité ayant partiellement gommé 3 ans d’inflation.

L’EBITDA s’établit ainsi à 16,0 M€, soit 7% du CA et +0,7 point vs 2019. Son repli de

-3,8 M€ versus 2021 est entièrement lié à l’effet conjoncturel de l’inflation.

Un pilotage fin et réactif permet au Résultat Opérationnel Courant de s’établir à 4,6 M€, contre 1,6 M€ en 2019.

Fort du désendettement drastique de 2021, les charges financières restent à leur plus bas niveau (-1,5 M€) depuis 2012, et permettent au Groupe de dégager un Résultat net positif de +0,8 M€, en progression par rapport à 2019 et 2021.

Les flux de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à 9,3 M€ soit -7,9 M€ vs 2021. La capacité d’autofinancement, à +14,0 M€, est en amélioration de +0,6 M€ vs 2021 et le BFR, à

- 4,6 M€, voit des stocks fortement impactés par l’inflation.

Les investissements à hauteur de - 8,3 M€, marquent une reprise. Ils intègrent notamment un projet de développement innovant sur le site de Venissieux (3,7 M€).

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s’établissent à – 2,9 M€ et sont constitués de – 6,3 M€ de loyers payés au titre des contrats de location, +2,9 M€ de variation de dettes factors et +0,5 M€ de variation d’emprunts et augmentation de capital.

Au 31 decembre 2022, la trésorerie s’établit à 9,1 M€ et les capitaux propres part du Groupe se renforcent à 60 M€, +2,4% par rapport à 2021.

Exercice des BSA et rachat des ORA2

L'exercice de BSA Orapi débuté le 22 décembre 2021 et terminé le 22 décembre 2022, a permis au Directoire de constater la réalisation de l'émission des 44 415 actions de 1 euro de nominal résultant de l'exercice des 44 415 BSA correspondant à une augmentation de capital de 44 415 euros de nominal, assortie d'une prime d'émission globale de 186 543 euros. Cette dernière porte le capital social à la somme de 6 643 534 euros.

Compte tenu du remboursement intégral par Orapi des « ORA 1 », obligations remboursables en actions pour 23,7 M€ intérêts compris (souscrites en juillet 2020) auprès du fonds Kartesia, ce dernier a consenti à LA FINANCIERE MG3F ou son substitué, une option d’achat portant sur une quote-part des ORA2. Cette option est exerçable pendant douze mois à compter du remboursement intégral des obligations simples New Money « OSNM » (15,1 M€ intérêts compris), pour un prix d’acquisition égal à la valeur nominale des ORA2 rachetées (augmenté des intérêts courus).

Fort du remboursement de ces OSNM, en date du 20 décembre 2022, LA FINANCIERE MG3F, substituée par la société GC CONSULT, a notifié son intention de lever l’option consentie et de racheter les 2 242 763 ORA2 sous promesse. En date du 2 janvier 2023, la société GC CONSULT a procédé au règlement du prix de cession des 2 242 763 ORA2 entre les mains des fonds Kartesia pour une somme globale de 11 662 367 euros.

Un Groupe désendetté pour une feuille de route confirmée

Impacté par une année d’investissements, le ratio de gearing (Dettes financières / Capitaux Propres, hors IFRS 16) s’établit au 31 décembre 2022 à 47% et le ratio de levier à 3,0 (Endettement financier net / EBITDA, hors IFRS 16).

Le Groupe Orapi, à la structure financière désormais saine, est plus que jamais en ordre de bataille pour accélérer son développement en préservant son empreinte environnementale.

Particulièrement résistant malgré la conjoncture, il confirme sa feuille de route autour de ses 4 axes stratégiques : l’innovation produits toujours plus écologiques et centrée sur un outil industriel intégré, la force de ses marques, une approche commerciale multicanal et le développement international.

Le Groupe confirme son objectif 2025 de croissance organique annuelle à 5% pour un EBITDA à plus de 10%.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA - PME

