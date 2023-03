ALSTOM SA: Alstom signe un contrat d’exploitation et de maintenance de sept ans avec l’aéroport international de Newark Liberty

English French

Alstom signe un contrat d’exploitation et de maintenance de sept ans avec l’aéroport international de Newark Liberty

Le montant du contrat est d’ environ 250 millions d ’ euros

Alstom sera responsable de l ’ exploitation des navettes aéroportuaires 24 heures sur 24 ainsi que de la maintenance des véhicules et des systèmes associés

Ce contrat s’appuie sur plus de 25 ans de collaboration entre Alstom, l’autorité portuaire de New York et du New Jersey et l’aéroport international de Newark Liberty





16 mars 2023 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé un contrat avec l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey et l’aéroport international Newark Liberty pour la fourniture de services d’exploitation et de maintenance du monorail Innovia de l’aéroport, connue sous le nom d’AirTrain Newark, pour les 7 prochaines années, jusqu’en janvier 2030. Le contrat représente un montant d’environ 250 millions d’euros et comprend une option pour une année supplémentaire.

En vertu de cet accord, Alstom sera responsable de l’exploitation et de la répartition des trains en continu, de la maintenance du parc de véhicules, des portes des gares, des voies de guidage, du système de distribution d’énergie, des stations de lavage, du système de signalisation et des installations. La flotte est composée de 15 monorails Innovia, de six voitures chacun, desservant six gares, dont le nouveau terminal A, sur près de cinq kilomètres de voies surélevées. Le système fonctionne entre les différents terminaux de l’aéroport, et relie également l’aéroport aux centres de location de voitures, aux navettes des hôtels, aux parkings centraux, ainsi qu’à d’autres systèmes et services de transport en commun tels que le New Jersey Transit et les trains Amtrak. L’année dernière, près de 10 millions de passagers ont emprunté l’AirTrain, avec une fréquentation quotidienne moyenne d’environ 26 000 personnes (voyageurs et employés de l’aéroport). Pour accueillir ce nombre élevé de passagers, le système fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. L’automatisation complète du système permet d’améliorer la sécurité, la fiabilité et la capacité avec des intervalles plus courts entre les trains ; elle permet également de réduire les coûts de maintenance.

« Nous sommes fiers des partenariats noués de longue date avec l’autorité portuaire de New York et du New Jersey et avec l’aéroport international de Newark Liberty », a déclaré Michael Keroullé, président d’Alstom Americas. « Notre système aéroportuaire Innovia, leader sur le marché, transporte les voyageurs et les employés de l’aéroport de Newark, de manière sûre et fiable depuis 1996. S’appuyant sur les connaissances acquises depuis plus de 25 ans et sur notre leadership mondial en matière d’exploitation et de maintenance de systèmes de transport automatisé de personnes, notre équipe de Services continuera d’assurer un niveau élevé de performance de l’AirTrain Newark pour permettre la meilleure expérience possible de mobilité pour les passagers de l’aéroport. »

Alstom Services

Avec plus de 50 ans d’expérience et une disponibilité globale des systèmes de 99,5 %, Alstom propose des solutions de maintenance des systèmes de premier ordre, couvrant les trains, la signalisation et l’infrastructure ferroviaire (voies, caténaires, alimentation électrique et télécommunications), ce qui permet une plus grande disponibilité des systèmes et une exploitation continue et fiable de tous les actifs. En tant que premier opérateur privé en Amérique du Nord, Alstom propose une large gamme de solutions évolutives de pointe pour l’exploitation des trains, tant pour les passagers que pour les propriétaires d’actifs, de l’assistance au conducteur à la billetterie, en passant par la programmation et l’optimisation des horaires. Le groupe exploite tous les types de flottes de matériel roulant (Alstom et non Alstom) et propose à la fois des opérations ferroviaires entièrement automatisées et manuelles, avec une optimisation du personnel de bord et du personnel dans les gares.

Alstom a plusieurs décennies d’expérience dans la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de systèmes de transport automatisés pour les aéroports et les villes d’Amérique du Nord, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie. Aux États-Unis, Alstom intervient sur les systèmes de transport automatisés d’Atlanta, Chicago, Dallas/Fort Worth, Denver, Las Vegas, New York, Newark, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, Sacramento, San Francisco, Seattle, Miami, Tampa et Houston. Alstom participe également au système LAX Integrated Express Solutions (LINXS), en cours de construction à l’aéroport international de Los Angeles.

En tant que leader des technologies de mobilité aux États-Unis, Alstom s’engage non seulement à fournir des solutions de mobilité sûres et fiables, mais aussi à renforcer l’équité sociale et l’inclusion au sein de l’industrie, et, à ce titre, travaille étroitement avec les chaînes d’approvisionnement locales et les développe pour favoriser les économies régionales.

Alstom™ et Innovia™ sont des marques protégées du groupe Alstom.





À propos



d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l’expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l’innovation, la conception et la technologie. En 2022, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 12e fois consécutive. Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2022.



Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations.



Contact



Presse :

Samuel MILLER - Tél : +33 (0) 6 65 47 40 14

samuel.miller@alstomgroup.com



Michelle STEIN - Tél : +1 917 972 3490

michelle.stein@alstomgroup.com







Relations investisseurs :

Martin VAUJOUR - Tél : +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Estelle MATURELL ANDINO - Tél : +33 (6) 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com

Pièce jointe